Россия заблокировала декларацию ООН о ядерном оружии из-за упоминания Запорожской АЭС

Регулярная встреча ООН относительно договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться еще в 2020 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Договор о нераспространении ядерного оружия каждые пять лет пересматривает 191 его участник. Конференция проходила четыре недели в Нью-Йорке. Принятие совместной декларации заблокировала Россия.

Россия выступила против части текста итогового документа, в котором выражали "серьезную обеспокоенность" военными действиями вокруг украинских электростанций, в частности Запорожской атомной станции, которую Россия захватила в начале войны в Украине. "У нашей делегации есть одно ключевое возражение по некоторым параграфам, которые носят откровенно политический характер", - сказал представитель России Игорь Вишневецкий.

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В проекте также отмечается "потеря компетентными органами Украины контроля над такими местами в результате этих военных действий и их глубокого негативного влияния на безопасность".

Итоговый документ нуждался в ратификации всеми странами-участницами договора. Ряд стран, включая Нидерланды и Китай, выразили разочарование тем, что консенсус не был достигнут.

Международная кампания за отказ от ядерного оружия выразила сожаление, что "за год, когда ядерное государство вторглось в неядерное государство, встреча почти всех стран мира не смогла принять меры по ядерному разоружению". А Ассоциация контроля над вооружениями заявила, что конференция представляет "упущенную возможность укрепить договор и глобальную безопасность".

Договор о нераспространении ядерного оружия, который в 1970 году поддержали 190 стран, обязывает страны, подписавшие его, в частности США, Россию, Францию, Великобританию и Китай, сократить свои запасы ядерного оружия и запрещает другим получать ядерное оружие. Участники последнего пересмотра в 2015 году также не смогли прийти к согласию.

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Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

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Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

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