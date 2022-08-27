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Новости Война
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Россия заблокировала декларацию ООН о ядерном оружии из-за упоминания Запорожской АЭС

заес

Регулярная встреча ООН относительно договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться еще в 2020 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Договор о нераспространении ядерного оружия каждые пять лет пересматривает 191 его участник. Конференция проходила четыре недели в Нью-Йорке. Принятие совместной декларации заблокировала Россия.

Россия выступила против части текста итогового документа, в котором выражали "серьезную обеспокоенность" военными действиями вокруг украинских электростанций, в частности Запорожской атомной станции, которую Россия захватила в начале войны в Украине. "У нашей делегации есть одно ключевое возражение по некоторым параграфам, которые носят откровенно политический характер", - сказал представитель России Игорь Вишневецкий.

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В проекте также отмечается "потеря компетентными органами Украины контроля над такими местами в результате этих военных действий и их глубокого негативного влияния на безопасность".

Итоговый документ нуждался в ратификации всеми странами-участницами договора. Ряд стран, включая Нидерланды и Китай, выразили разочарование тем, что консенсус не был достигнут.

Международная кампания за отказ от ядерного оружия выразила сожаление, что "за год, когда ядерное государство вторглось в неядерное государство, встреча почти всех стран мира не смогла принять меры по ядерному разоружению". А Ассоциация контроля над вооружениями заявила, что конференция представляет "упущенную возможность укрепить договор и глобальную безопасность".

Договор о нераспространении ядерного оружия, который в 1970 году поддержали 190 стран, обязывает страны, подписавшие его, в частности США, Россию, Францию, Великобританию и Китай, сократить свои запасы ядерного оружия и запрещает другим получать ядерное оружие. Участники последнего пересмотра в 2015 году также не смогли прийти к согласию.

Читайте также: Россия готовится подключить ЗАЭС к своей сети и уже провела необходимые испытания, – ГУР

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Смотрите: Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Читайте также: Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от последствий российского террора на Запорожской АЭС, - Зеленский

Автор: 

ООН (4163) россия (95393) ядерное оружие (1328) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+25
оон як беспорадний імбіцил...... орган від якого немае толку....
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27.08.2022 16:57
+15
Да ви що? Да не може буть! Орки ж так ніколи не робили!
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27.08.2022 16:56
+14
А чому ООН не виженуть Росію ? ООН це сумнівна організація яка нічого і не робить
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27.08.2022 16:57
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Да ви що? Да не може буть! Орки ж так ніколи не робили!
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27.08.2022 16:56 Ответить
оон як беспорадний імбіцил...... орган від якого немае толку....
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27.08.2022 16:57 Ответить
А чому ООН не виженуть Росію ? ООН це сумнівна організація яка нічого і не робить
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27.08.2022 16:57 Ответить
Бо там куча гадів, якім накласти на геноцид українців. Китаі, Індія, країни Африки(
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27.08.2022 17:00 Ответить
Бо член ООН вносить гроші кожен рік. Засрашка купила багато жадних й безпринципних мразот у світі.
ООН взагалі нікчема організація.
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27.08.2022 17:42 Ответить
Як можна вигнати те що в ООН не приймали ? Взагалі незрозуміло як до радбезу попала недодержава за входження якої до нього ніхто ніколи і ні з ким навіть мови не вів ((
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27.08.2022 17:52 Ответить
Нонсенс. Вбивці - судді.
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27.08.2022 16:58 Ответить
Вбивці "судді" на суді на вбивцями мають право вето. .... такого **#натизму як це ООН світ ще не бачив.
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27.08.2022 17:43 Ответить
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27.08.2022 17:03 Ответить
Якого милого кацапів ще не вигнали підсрачниками з ООН ?
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27.08.2022 17:03 Ответить
"кормильцев" не выгоняют,а гладят им руки.
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27.08.2022 17:08 Ответить
Ничего (согластно по крайней мере сегодняшним правовым нормам) нельзя сделать стране постоянному члену СовБезаООН по другому - ядерная война на всю планету, ну или по крайней мере на все северное полушарие...
Подобный сценарий не ввгоден ни кому. Поэтому пат будет удерживаться как можно дольше.
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27.08.2022 17:39 Ответить
Так у вас же кацапів *****.чи я щось пропустив і зе вже керує *****станом?
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27.08.2022 17:10 Ответить
Я з спілкуюсь лише через приціл! Хочеш спілкуватись вчи мову кацап і засунь свій язік у дупу.
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27.08.2022 17:32 Ответить
Дебіл ти і твій ***** кацапське ти рило. Такі як ти українці окупували п"яту частину України. а тепер всі залишаться у нашій землі добривами,бо багато забажали і вдавились. Смерть кацапським окупантам! Вчи мову кацапське рило!
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27.08.2022 18:08 Ответить
"акакаяразніца"
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27.08.2022 17:36 Ответить
Коли вже цих виродків-блокіраторів виженуть? Хочаааа... Ця оона теж нікчемна організація...
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27.08.2022 17:08 Ответить
***** навіть суд у гаазі заблокує,якщо всі будуть так перед ним трястись.
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27.08.2022 17:12 Ответить
ось так ядерний терорист сидить в ООН і блокує резолюції,і ніхто не може нічого з цим зробити окрім ЗСУ..шах і мат тобі світ
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27.08.2022 17:12 Ответить
Рашка заблокировала озабоченность? Да ну? не понятно с чего даже тут больше смеяться. Или с того что росийские террористы заблокировали то что они натворили или то что ООН каждый год собирается обсуждать документ на которым давно всем насрать
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27.08.2022 17:18 Ответить
допоки касапи бикуватимуть (та й китайці - також) - жодного консенсусу не буде.
Ні де не буде: ні в ООН, ні поза ним.
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27.08.2022 17:19 Ответить
Чує собака чиє м'ясо з'їла.
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27.08.2022 17:20 Ответить
Эти организации не предусматривали появление страны полного неадеквата
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27.08.2022 17:20 Ответить
ООН вже взагалі ні на що не здатне. Так на хріна ці імпотенти? Хай саморозпускаються, хробаки нікчемні.
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27.08.2022 17:23 Ответить
все кіна не буде ! електрика закінчилась ! пора ООН перейминувати в збори імпотентів .
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27.08.2022 17:24 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/26/poroshenko-pro-sytuacziyu-na-zaporizkij-aes-ves-svit-bachyt-shho-rosiya-cze-mavpa-z-granatoyu/ Порошенко про ситуацію на Запорізькій АЕС: весь світ бачить, що росія - це «мавпа з гранатою»

Небезпека, яку створюють російські провокації на території Запорізької АЕС, є глобальною, саме тому країни НАТО вже заявляють про можливе застосування 5-ї статті Статуту Альянсу у разі ядерної загрози. Про це https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s в інтерв'ю «5 каналу» сказав Петро Порошенко .
«Це їхнє зобов`язання - забезпечити безпеку країн Альянсу. Зобов'язання. Це не залежить від доброї чи злої волі. Бо дійсно ядерне забруднення не має державних кордонів і не визнає договорів», - пояснює Порошенко.
«Йдеться і про енергетичний вибух, коли взимку одним із планів росіян є підірвати трансформаторні підстанції. Вони божевільні. Спочатку вони хотіли переключити Запорізьку станцію на Крим, у них не вийшло. Потім вони хотіли переключити південь - у них не вийшло. Це - «мавпа з гранатою», - застерігає п'ятий Президент.
«Небезпека від непередбачуваності дій росіян примушує цивілізовані країни світу скликати Раду Безпеки ООН, бо на сьогоднішній день це фактично єдиний орган у повоєнній після Другої світової війни організації світу, яка здатна приймати якісь рішення, незважаючи на блокування правом вето російської федерації. Це ще раз доводить, що ми маємо змінити структуру ООН. Ми маємо позбавити росію право вето, ми маємо виключити її з Ради Безпеки. І ми маємо зберегти світ», - наголошує Порошенко.
«А «обличчя» росіян я побачив, коли ми прорвалися до Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там, забезпечувала ядерну безпеку в умовах, коли росіяни поставили під загрозу і сховище небезпечних ядерних речовин, і станцію. І героїчно наші оператори забезпечували діяльність. Ми їм привезли їжу, воду. Бо станція залишилася без усього. Я знаю, що це таке і наскільки це небезпечно», - нагадав Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/278044079_529431365209403_4529015944797251462_n-1024x683.jpg Петро та Марина Порошенко на ЧАЕС. 8 квітня 2022 року

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/277573295_3171027933166002_7295422262227173728_n-1024x768.jpg Допомога для персоналу ЧАЕС. 8 квітня 2022 року

П'ятий Президент також наголосив, що ядерний шантаж ***** загрожує в першу чергу йому самому. «путін - боягуз. І він абсолютно чітко розуміє, що обидва ядерних сценарії - застосування ядерної зброї щодо України або ядерне забруднення від ядерних станцій - загрожує в першу чергу самому путіну. Ніякий бункер його вже не врятує. Для мене це найкраща гарантія, що острах путіна не дозволить йому як варіант ядерного удару, так і варіант ядерного забруднення, і варіант хімічної атаки», - вважає Порошенко.
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27.08.2022 17:30 Ответить
Шапка всегда на Воре не горит..
Старинная рюZZkaя пословица хотя по правде говоря..мне по жизни всегда нравилось считать количество рюZZkих трупов в любой войне.. особенно в войне с Наполеоном 1812гг и в Крымской войне 1853-55гг
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27.08.2022 17:30 Ответить
До яких пір ще терорист буде вказувати всьому світу як жити? ******** оон, невже не можна ніяк викинути звідти фашистську рашку, толерасти довбані.
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27.08.2022 17:58 Ответить
бесполезная организация
праздные и болтливые бездельники, проедающие чужие деньги
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27.08.2022 18:03 Ответить
всё острее стоит вопрос об исключении россии из Совбеза ООН.Если раньше россию там вставили и терпели потому,что она "ядерная" держава и лучше с ней согласовывать..Но чейчас россия кардинально изменила условия-ОНА СТАЛА УГРОЖАТЬ этим ядерным оружием..И поэтому необходимость терпеть ради "не усложнять" отпала-россия сама пошла на усложнение.То есть нет уже необходимости "держдать на всякий случай".Уже просто нужно ПРЕСЕКАТЬ этот случай.первый шаг-отстранение россии от Совбеза ООН или ещё лучше вообще из ООН с санкциями уровня ООН...Если это не поможет,то уже нужно "подготавливать к работе" силовой инструмент ООН-военную силу.
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27.08.2022 18:15 Ответить
Якого чорта ООН не питає росію що вони взагалі роблять на атомній станції чужої державиПо якому такому міжнародному праву росія перебуває на території Української станції і ще качає якісь там свої умови.Рішенням ООН малиб зобовязати росію беззаперечно покинути цю територію.Це якийсь безпредел.Чому росія до цьго часу ще має право блокувати рішенняООН?
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27.08.2022 19:27 Ответить
Навіщо? Хай би прийняли це пустослів'я, яке ні до чого не зобов'язує. Вкотре цікавлюсь - навіщо країни світу платять більше 3 млрд дол щорічно на цю нікчемну організацію, яка НІЧОГО не вирішує? Країнам нема куди гроші дівати?
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27.08.2022 19:33 Ответить
А ще більший абсурд що росія звинувачує Україну в тому що Україна обстрілює свою власну АС.
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27.08.2022 19:37 Ответить
ООН це якась "гомеопатія"...
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27.08.2022 20:11 Ответить
ООН-це дуже важливий орган. Як, наприклад, срака в організмі кацапського алкаш. Тільки важливий цей орган тільки для кацапського алкаш в.
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27.08.2022 20:21 Ответить
все равно как маньяк-убийца блокирует оглашение приговора, себе любимому...
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27.08.2022 21:23 Ответить
Росія заблокувала декларацію ООН про ядерну зброю через згадку Запорізької АЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3363513, кращій, для цього часу, анекдот!!! =) Організація Стурбованих Націй, вам також смішно???
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27.08.2022 22:03 Ответить
А чего ещё можно ожидать от выродков!
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27.08.2022 22:22 Ответить
как "нежиданно"
рашка будет другие проекты постояно блочить
а другие будут ее проекты блочить
толк от этих проектов?
как можно достичь консенсуса у 191 страны?

маньяк не согласен с мнением суда, что он убийца
заседание отменено
все по домам

ну идиотизм же
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27.08.2022 22:31 Ответить
Вот и вопрос а зачем вообще нужна эта ООН?
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28.08.2022 01:12 Ответить
 
 