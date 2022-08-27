Россия заблокировала декларацию ООН о ядерном оружии из-за упоминания Запорожской АЭС
Регулярная встреча ООН относительно договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться еще в 2020 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Договор о нераспространении ядерного оружия каждые пять лет пересматривает 191 его участник. Конференция проходила четыре недели в Нью-Йорке. Принятие совместной декларации заблокировала Россия.
Россия выступила против части текста итогового документа, в котором выражали "серьезную обеспокоенность" военными действиями вокруг украинских электростанций, в частности Запорожской атомной станции, которую Россия захватила в начале войны в Украине. "У нашей делегации есть одно ключевое возражение по некоторым параграфам, которые носят откровенно политический характер", - сказал представитель России Игорь Вишневецкий.
В проекте также отмечается "потеря компетентными органами Украины контроля над такими местами в результате этих военных действий и их глубокого негативного влияния на безопасность".
Итоговый документ нуждался в ратификации всеми странами-участницами договора. Ряд стран, включая Нидерланды и Китай, выразили разочарование тем, что консенсус не был достигнут.
Международная кампания за отказ от ядерного оружия выразила сожаление, что "за год, когда ядерное государство вторглось в неядерное государство, встреча почти всех стран мира не смогла принять меры по ядерному разоружению". А Ассоциация контроля над вооружениями заявила, что конференция представляет "упущенную возможность укрепить договор и глобальную безопасность".
Договор о нераспространении ядерного оружия, который в 1970 году поддержали 190 стран, обязывает страны, подписавшие его, в частности США, Россию, Францию, Великобританию и Китай, сократить свои запасы ядерного оружия и запрещает другим получать ядерное оружие. Участники последнего пересмотра в 2015 году также не смогли прийти к согласию.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
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Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
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ООН взагалі нікчема організація.
Подобный сценарий не ввгоден ни кому. Поэтому пат будет удерживаться как можно дольше.
Ні де не буде: ні в ООН, ні поза ним.
Небезпека, яку створюють російські провокації на території Запорізької АЕС, є глобальною, саме тому країни НАТО вже заявляють про можливе застосування 5-ї статті Статуту Альянсу у разі ядерної загрози. Про це https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s в інтерв'ю «5 каналу» сказав Петро Порошенко .
«Це їхнє зобов`язання - забезпечити безпеку країн Альянсу. Зобов'язання. Це не залежить від доброї чи злої волі. Бо дійсно ядерне забруднення не має державних кордонів і не визнає договорів», - пояснює Порошенко.
«Йдеться і про енергетичний вибух, коли взимку одним із планів росіян є підірвати трансформаторні підстанції. Вони божевільні. Спочатку вони хотіли переключити Запорізьку станцію на Крим, у них не вийшло. Потім вони хотіли переключити південь - у них не вийшло. Це - «мавпа з гранатою», - застерігає п'ятий Президент.
«Небезпека від непередбачуваності дій росіян примушує цивілізовані країни світу скликати Раду Безпеки ООН, бо на сьогоднішній день це фактично єдиний орган у повоєнній після Другої світової війни організації світу, яка здатна приймати якісь рішення, незважаючи на блокування правом вето російської федерації. Це ще раз доводить, що ми маємо змінити структуру ООН. Ми маємо позбавити росію право вето, ми маємо виключити її з Ради Безпеки. І ми маємо зберегти світ», - наголошує Порошенко.
«А «обличчя» росіян я побачив, коли ми прорвалися до Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там, забезпечувала ядерну безпеку в умовах, коли росіяни поставили під загрозу і сховище небезпечних ядерних речовин, і станцію. І героїчно наші оператори забезпечували діяльність. Ми їм привезли їжу, воду. Бо станція залишилася без усього. Я знаю, що це таке і наскільки це небезпечно», - нагадав Порошенко.
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/278044079_529431365209403_4529015944797251462_n-1024x683.jpg Петро та Марина Порошенко на ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/08/277573295_3171027933166002_7295422262227173728_n-1024x768.jpg Допомога для персоналу ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
П'ятий Президент також наголосив, що ядерний шантаж ***** загрожує в першу чергу йому самому. «путін - боягуз. І він абсолютно чітко розуміє, що обидва ядерних сценарії - застосування ядерної зброї щодо України або ядерне забруднення від ядерних станцій - загрожує в першу чергу самому путіну. Ніякий бункер його вже не врятує. Для мене це найкраща гарантія, що острах путіна не дозволить йому як варіант ядерного удару, так і варіант ядерного забруднення, і варіант хімічної атаки», - вважає Порошенко.
Старинная рюZZkaя пословица хотя по правде говоря..мне по жизни всегда нравилось считать количество рюZZkих трупов в любой войне.. особенно в войне с Наполеоном 1812гг и в Крымской войне 1853-55гг
праздные и болтливые бездельники, проедающие чужие деньги
рашка будет другие проекты постояно блочить
а другие будут ее проекты блочить
толк от этих проектов?
как можно достичь консенсуса у 191 страны?
маньяк не согласен с мнением суда, что он убийца
заседание отменено
все по домам
ну идиотизм же