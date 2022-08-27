Европа не может противопоставлять нынешним угрозам миниатюрные "бонсай-армии": мы должны быть готовы предстать перед трудными решениями, - Боррель

Война в Украине и рост напряжения в других регионах мира, в частности, в странах Сахель, неудача проекта создания государства в Афганистане и т.д. заставляют страны Евросоюза искать пути преодоления "бонсай-эффекта" европейской армии, которая вроде бы и представляет собой нечто реальное, но только в миниатюре.

Об этом сегодня в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это лето предоставило много материала для размышлений вокруг европейской обороны и её будущего: от войны (России. – Ред.) против Украины до серьезного ухудшения безопасности в Сахель и годовщины захвата Афганистана движением Талибан. Мы должны быть готовы предстать перед сложными решениями и сделать разумный выбор. Если мы будем делать это вместе, как европейцы, мы сможем усилить нашу коллективную безопасность", - отметил высокий представитель ЕС.

Читайте также: ЕС осуждает удар по Чаплино: Виновные будут привлечены к ответственности

Он напомнил, что в течение прошедших 20 лет развитие европейских армий происходило преимущественно для осуществления "экспедиционных операций" за пределами ЕС, примерами которых могут быть операции в Афганистане, в Ираке или в африканском регионе Сахель. В течение этого периода наблюдалось постоянное и нескоординированное уменьшение оборонных бюджетов по всей Европе в то время, как другие игроки, в частности, США, Китай и Россия, только наращивали такие расходы. Включая период прошлых лет, за это время Европа нарастила свои оборонные расходы на 20 процентов, в то же время показатель такого роста составил 300 процентов для России и 600 процентов – для Китая, что свидетельствует об огромном разрыве между этими странами и Европой в вопросах обороны и безопасности. В настоящее время по количеству надводных военных кораблей Китай уже превышает США и продемонстрировал готовность к их использованию во время недавнего политического кризиса вокруг Тайваня.

"Европейские армии были опустошены и могли быть названы "бонсай-армиями": они выглядят как реальная вещь, но уменьшена до миниатюрной версии", - заявил Боррель.

В качестве примера он привел слушания в Национальной Ассамблее Франции от 13 июля, когда начальник штаба генерал Букар открыто задал вопрос о том, что комбинация "экспедиционных" усилий, асимметричных средств ведения войны и бюджетные сокращения ставят под сомнение способность Вооруженных сил Франции вести "конфликт высокой интенсивности" на европейской земле. Генерал отметил, что с 1945 года военный флот Франции не был настолько маленьким, поскольку количество кораблей сократилось наполовину с 1990 года. С 1996 года ВВС Франции сократили количество самолетов на 30 процентов. Разрывы есть также в Сухопутных войсках, в частности, в измерении артиллерии и боеприпасов, поскольку запасы такого военного оборудования были опустошены вследствие оборонных поставок для Украины.

По словам высокого представителя ЕС, эта ситуация возникла в стране-члене Европейского Союза, которая очень серьезно относится к собственной роли в обороне, - в то же время ситуация ещё хуже в других странах ЕС, включая Германию, Италию и Испанию.

"Возникает вопрос: а что делать? Мы не можем встречать с нашими "армиями-бонсай" более угрожающий стратегический ландшафт, где действуют оппоненты, использующие войну высокой интенсивности. В то же время, мы не можем также быть удовлетворены результатами нашей экспедиционной военной деятельности", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что европейские армии должны быть готовы соответствовать одновременно требованиям территориальной обороны и угрозам "асимметричной" войны. Европа должна делать это в рамках НАТО, в которое ныне входят почти все члены ЕС, но в то же время проявлять инициативу.

Читайте также: Боррель призвал задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение войны

"Страны-члены ЕС должны инвестировать в лучшее и вместе, намного больше сотрудничать в вопросах обороны… Перечень предложений, которые мы приняли вместе со Стратегическим Компасом, открывают долгий путь для усиления нашего коллективного влияния, если они будут в полной мере имплементированы", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что лучше усвоить уроки, чтобы "избежать дорогостоящих ошибок", чем "продолжать путь "на автопилоте", игнорируя изменения в мире.