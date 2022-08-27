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Новости Война
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Европа не может противопоставлять нынешним угрозам миниатюрные "бонсай-армии": мы должны быть готовы предстать перед трудными решениями, - Боррель

боррель

Война в Украине и рост напряжения в других регионах мира, в частности, в странах Сахель, неудача проекта создания государства в Афганистане и т.д. заставляют страны Евросоюза искать пути преодоления "бонсай-эффекта" европейской армии, которая вроде бы и представляет собой нечто реальное, но только в миниатюре.

Об этом сегодня в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это лето предоставило много материала для размышлений вокруг европейской обороны и её будущего: от войны (России. – Ред.) против Украины до серьезного ухудшения безопасности в Сахель и годовщины захвата Афганистана движением Талибан. Мы должны быть готовы предстать перед сложными решениями и сделать разумный выбор. Если мы будем делать это вместе, как европейцы, мы сможем усилить нашу коллективную безопасность", - отметил высокий представитель ЕС.

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Он напомнил, что в течение прошедших 20 лет развитие европейских армий происходило преимущественно для осуществления "экспедиционных операций" за пределами ЕС, примерами которых могут быть операции в Афганистане, в Ираке или в африканском регионе Сахель. В течение этого периода наблюдалось постоянное и нескоординированное уменьшение оборонных бюджетов по всей Европе в то время, как другие игроки, в частности, США, Китай и Россия, только наращивали такие расходы. Включая период прошлых лет, за это время Европа нарастила свои оборонные расходы на 20 процентов, в то же время показатель такого роста составил 300 процентов для России и 600 процентов – для Китая, что свидетельствует об огромном разрыве между этими странами и Европой в вопросах обороны и безопасности. В настоящее время по количеству надводных военных кораблей Китай уже превышает США и продемонстрировал готовность к их использованию во время недавнего политического кризиса вокруг Тайваня.

"Европейские армии были опустошены и могли быть названы "бонсай-армиями": они выглядят как реальная вещь, но уменьшена до миниатюрной версии", - заявил Боррель.

В качестве примера он привел слушания в Национальной Ассамблее Франции от 13 июля, когда начальник штаба генерал Букар открыто задал вопрос о том, что комбинация "экспедиционных" усилий, асимметричных средств ведения войны и бюджетные сокращения ставят под сомнение способность Вооруженных сил Франции вести "конфликт высокой интенсивности" на европейской земле. Генерал отметил, что с 1945 года военный флот Франции не был настолько маленьким, поскольку количество кораблей сократилось наполовину с 1990 года. С 1996 года ВВС Франции сократили количество самолетов на 30 процентов. Разрывы есть также в Сухопутных войсках, в частности, в измерении артиллерии и боеприпасов, поскольку запасы такого военного оборудования были опустошены вследствие оборонных поставок для Украины.

По словам высокого представителя ЕС, эта ситуация возникла в стране-члене Европейского Союза, которая очень серьезно относится к собственной роли в обороне, - в то же время ситуация ещё хуже в других странах ЕС, включая Германию, Италию и Испанию.

"Возникает вопрос: а что делать? Мы не можем встречать с нашими "армиями-бонсай" более угрожающий стратегический ландшафт, где действуют оппоненты, использующие войну высокой интенсивности. В то же время, мы не можем также быть удовлетворены результатами нашей экспедиционной военной деятельности", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что европейские армии должны быть готовы соответствовать одновременно требованиям территориальной обороны и угрозам "асимметричной" войны. Европа должна делать это в рамках НАТО, в которое ныне входят почти все члены ЕС, но в то же время проявлять инициативу.

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"Страны-члены ЕС должны инвестировать в лучшее и вместе, намного больше сотрудничать в вопросах обороны… Перечень предложений, которые мы приняли вместе со Стратегическим Компасом, открывают долгий путь для усиления нашего коллективного влияния, если они будут в полной мере имплементированы", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что лучше усвоить уроки, чтобы "избежать дорогостоящих ошибок", чем "продолжать путь "на автопилоте", игнорируя изменения в мире.

Автор: 

Евросоюз (17069) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+30
Не за спиной Украины, а за спиной Америки.
Именно, что США и армия США позволила всей Западной Европе весь послевоенный период жить припеваючи, сведя расходы на оборону практически до нуля("бонсай-армии", для парада достаточно, для войны нет)
А чё беспокоиться то, в самом деле? Чтобы не случилось, всегда придет Америка своей военной силой и накажет обидчиков.
Это и есть причина того, что Трамп довольно грубо напомнил Европе, что всякая безопасность имеет свою цену и если вы построили свой мир надеясь на США, то по крайней мере не открывайте свои пасти на политику Америки, без разницы, нравится она вам или не нравится)
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27.08.2022 17:40
+23
Сказал, что у европейцев потешные войска.
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27.08.2022 17:12
+21
они спрятались в домике за спиной Украины...(
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27.08.2022 17:16
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Приимают --- Греція -- Турція Англія -- Іспанія Аргентина
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27.08.2022 19:58 Ответить
Розслабилася стара Европа надіючись на паперові гарантії. А тут--опа знайшовся ''хтось'' хто оті папірці за призначенням використав!.
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27.08.2022 18:52 Ответить
Как ручками шаловливыми бабосы от грязьпрома брали---а теперь бансай? 20 лет кормились, до отвала. до рыгачки, канцлеры так первыми первые бабки цапали! Пора теперь отлистать в бюджетик на военные нужды. И за газок зимой по 5 штку еврами отлистаете все что нажито непосильным трудом! За 1000кубов! Прилетела и вам колбасникам палка из Австралии---хоть и далеко ей летелось. Лови на октоберфест-обэхэест!
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27.08.2022 19:05 Ответить
Війна в Україні вже змусила Європу поступово усвідомити що "фортецю Європу" вже давно взяв кацапський віслюк "навантажений" навіть не золотом, а кулею наповненою газом...
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27.08.2022 19:10 Ответить
Розслабився увесь світ . БРИТАНІЯ просто своїм яскравим прикладом підтверджує свою провину, США тримають її на умі, а на язиці- діють ЗАРАДИ УКРАЇНЦІВ, а насправі завдяки їм. А Європа просто скурвлена та закріпачена корупційними договорняками та енергозележністю. Вони краще обробили найбагатший Захід під себе , а протупили з карїнами Варшавського договру ще в пострадянські часи.От ці бувші під СССР й стали для заможного Заходу такою бактерією антиросійщини .
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27.08.2022 19:15 Ответить
Ай да Трампушка,пять років приводив Гейропу у чувства, яка розжиріла та розбестилась на ще радянських, а тепер кацапських ресурсах та грошах , Мабуть знав,що Україні,москалі кирдик готують і потрібно буде її рятувать. Разом з східноєвропейськими ,колись Советами поневоленими країнами(крім продажніх мадяр,тіпа європейців) тільки одні вони бачили ворога на писку москальскому і в очі дивиться збирались хіба через збройні приціли.Дурні московитські шампаньске у Думі дудлили- мабуть зря.
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28.08.2022 07:01 Ответить
пардон ,таки чотирі роки,
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28.08.2022 07:04 Ответить
ну армию может и не особо вооружали
но за продавали не мало военных технологий в том числе рашку

во многих танках и вертолетах тепловизоры и прочее из европейских стран
многое даже в обход санкций 14го года отправляли
т.е. им выдавали лицензии на поставки экспортные, хотя санцкии ес запрещали
поставки технологий военного значения в рашку
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27.08.2022 19:16 Ответить
Дякуйте комсомолці Меркель з НДР, яка свою популярність в Европі заробила лише тим, що роззброюючи Европу, призвичаїла европейців прожерати ті гроші, що мали йти на оборону, підсадила їх на вуглеродну кацапську голку, і французьким популістам- президентам, що, бачачи зріст популярності німецької комсомолки, повністю копіювали, а в дечому перестаралися, щоб залишатися біля богатого европейського корита.
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27.08.2022 20:17 Ответить
Це пасаж гідний відзнаки Дарвіновського комітету.
Тобто профінансувати збільшення армій мосрдора та китая в сотні разів вам грошей та РОЗУМУ! вистачило, а те, що "бонсай" армій для захисту від них не буде вистачати, НА ДУМКУ НЕ СПАДАЛО?!. Ці мартишки хочуть і далі гордо носити ім'я "людей розумних", так?!!!
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27.08.2022 21:53 Ответить
Нічого собі! Європейський політик перестав бути дипломатичним і почав правду казати прямо! Україна для світу прям катарсис! А ми круті
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27.08.2022 22:41 Ответить
- руснявый троль или ботяра под сидящий под итальянским прокси
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28.08.2022 07:30 Ответить


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Реєстрація:16.08.2022
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28.08.2022 07:31 Ответить
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