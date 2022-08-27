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Новости Война
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Путин приказал до конца года платить депортированным из Украины пенсионерам и детям

рубли

Владимир Путин издал указ о ежемесячных пенсионных и социальных выплатах для вынужденных уехать в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, указом Путина предусмотрены ежемесячные выплаты пенсионерам, людям с инвалидностью и родителям-одиночкам на каждого ребенка по 10 000 рублей, выплата ветеранам "Великой Отечественной войны" – 5000 рублей.

"Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательном учреждении в размере 4000 рублей", – говорится в указе.

Также предусмотрены единовременные выплаты: 10 тысяч рублей при беременности и 20 тысяч рублей при рождении ребенка.

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Эти суммы будут выплачиваться с июля до конца текущего года. Поиск соответствующего источника финансирования возложен на правительство РФ.

Еще один указ позволяет гражданам Украины находиться на территории РФ неограниченное время при условии, что они пройдут дактилоскопию, медицинское освидетельствование на наркотики, инфекционные заболевания и анализ на ВИЧ.

Автор: 

депортация (678) путин владимир (31218) россия (95393)


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Топ комментарии
+15
Ну, нарешті, сподіваюся вся вата збереться в одному місці, отримуватимуть і заживуть))
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27.08.2022 17:57
+12
Жалкая подачка для ставших бомжами голым и босым.
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27.08.2022 17:49
+11
Коля Остенбакен 2.0

@Ostenbakenn

·

https://twitter.com/Ostenbakenn/status/1563513860669116416 2 ч

Вы думаете они там всё ещё бИндеровцев ненавидят ? ******! Теперь они ненавидят беженцев. Все деньги им, места в вузах им и т.д. Ненавидят тех самых русскоязычных, которых они попёрлись "спасать".
Обожаю этот народ))
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27.08.2022 18:43
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Правила форума Совет форумчан
ватная казна пошла в разнос...... совок тоже бьіл великим, могучим, и деревянньій рубль казался нерушим.....
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27.08.2022 17:48 Ответить
Жалкая подачка для ставших бомжами голым и босым.
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27.08.2022 17:49 Ответить
Ну, нарешті, сподіваюся вся вата збереться в одному місці, отримуватимуть і заживуть))
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27.08.2022 17:57 Ответить
то якщо з власної волі, а якщо примусово вивезли, то біда людям
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27.08.2022 18:03 Ответить
до чого тут вата? там частина викрадених людей
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27.08.2022 18:04 Ответить
отримають і в Україні, і на рефії
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27.08.2022 19:10 Ответить
Ані етава хатєлі ! Любітєлі рускава міра
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27.08.2022 18:02 Ответить
Это Куйло типа убежище предоставляет. Благодетель-то какой (для ватников)...
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27.08.2022 18:02 Ответить
66.6 евро на ребёнка...однако бомжи-сатанисты
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27.08.2022 18:10 Ответить
Вчера показали бабку из Саратовской области получающую 8 000 РЖУблей... бабка разнесла в пух и прах быдло путлера...
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27.08.2022 18:04 Ответить
Просто денег сейчас нет..но вы держитесь тама... крысы путлера с женами и детьми драпают из Крыма...
Бавовна...
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27.08.2022 18:10 Ответить
__и не нужно смеяться . А трезво оценивать подкуп переселенцев и последствия дли них.А также цену,которую обязательно заплатят позарившиеся на серебренники.... __
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27.08.2022 18:26 Ответить
Т х. с ними
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27.08.2022 18:49 Ответить
Коля Остенбакен 2.0

@Ostenbakenn

·

https://twitter.com/Ostenbakenn/status/1563513860669116416 2 ч

Вы думаете они там всё ещё бИндеровцев ненавидят ? ******! Теперь они ненавидят беженцев. Все деньги им, места в вузах им и т.д. Ненавидят тех самых русскоязычных, которых они попёрлись "спасать".
Обожаю этот народ))
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27.08.2022 18:43 Ответить
Ясно что привязывает народ подачкой. Пенсам и деватся будет некуда. Но для рф это слабые уже деньги, там скакнуло крепко по еде. В два раза. Пенсия в 20 тыс р---хоть как то считается. Массовая 15-17т.р. Зато силовики пенсы от 50 т.р запросто и льготы сильные. вечный лохторат царя.
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27.08.2022 18:51 Ответить
Кацапскі пенси все проспонсують!
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27.08.2022 19:11 Ответить
О .. то путін вирішив вже почати виплачувати репарації за знищене житло за загарбані землі.В доброго дядю вирішив пограти.мізерні виплати плати більше
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27.08.2022 19:14 Ответить
Це ніщо, крім того, в людей то було, ще майно нажите. Зараз то, що їм на москальщині можуть дати, якщо самі москалі живуть в лайні?
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27.08.2022 19:17 Ответить
Вата брысь в парашу.
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27.08.2022 21:22 Ответить


всего лишь до конца года - это первое.


жалкая подачка для людей, многие из которых все потеряли по вине "благодетельного"

рассеянского Сцарька, на эти деньги прожить невозможно - это второе.
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28.08.2022 01:18 Ответить
А де гарантія, що дають, а не реклама? Одному, двоїм на камеру дали і на тому закінчилось.
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28.08.2022 11:16 Ответить
Ніхто нічого не дає. Це аферізм. Зараз вони людям наобіцяли за спалено житло по мільйону двісті тисяч ржублей , народ думкою багатіє . Я кажу знайомим вам ще с квітня місяця по 10тис. ніхто нічого не дав. А то по мілліону.
" На дурака не нужен нож.. - Ему покажешь медный грош -

И делай с ним, что хошь!"
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28.08.2022 12:12 Ответить
 
 