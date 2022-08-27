Путин приказал до конца года платить депортированным из Украины пенсионерам и детям

Владимир Путин издал указ о ежемесячных пенсионных и социальных выплатах для вынужденных уехать в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, указом Путина предусмотрены ежемесячные выплаты пенсионерам, людям с инвалидностью и родителям-одиночкам на каждого ребенка по 10 000 рублей, выплата ветеранам "Великой Отечественной войны" – 5000 рублей.

"Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательном учреждении в размере 4000 рублей", – говорится в указе.

Также предусмотрены единовременные выплаты: 10 тысяч рублей при беременности и 20 тысяч рублей при рождении ребенка.

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Эти суммы будут выплачиваться с июля до конца текущего года. Поиск соответствующего источника финансирования возложен на правительство РФ.

Еще один указ позволяет гражданам Украины находиться на территории РФ неограниченное время при условии, что они пройдут дактилоскопию, медицинское освидетельствование на наркотики, инфекционные заболевания и анализ на ВИЧ.