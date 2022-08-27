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Новости Война
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Оккупационное руководство на ЗАЭС угрожает подчиненным Гаагой, чтобы те жестче обращались с пленными, - правозащитники

заес

Военное командование россиян запугивает подчиненных на ЗАЭС Гаагским трибуналом.

Об этом в эфире Громадського радіо говорит директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский, передает Цензор.НЕТ.

В частности, такое озвучили по поводу пыточной, которую обустроили оккупанты на территории Запорожской АЭС.

Он также рассказал о том, что в этой фильтрационной тюрьме находятся много местных жителей оккупированного Энергодара, предпринимателей и просто людей с активной проукраинской позицией.

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"Пытают, применяют советские методы, ничего не боятся, потому что всех накручивает и военное руководство, что если они проиграют, то всех будет ждать Гаага, поэтому им нужно жестче поступать с пленными, с похищенными людьми. Также они насилуют женщин, то есть можно считать, что это еще одна полноценная фильтрационная тюрьма", - рассказал Лисянский.

Напомним, в подвалах Запорожской АЭС оккупанты обустроили фильтрационную тюрьму "Энергетик". Туда свозят, в частности, проукраинско настроенных местных  жителей.

Также известно, что российские спецслужбы пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

Автор: 

оккупация (10120) Лисянский Павел (96) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+31
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27.08.2022 18:31
+10
Агову, "гамнесті! Чого мовчите? Де ваша реакція? Язик не можете вийняти з ...! Іпотенти бісові!!! Тільки Україні "мізки компасуєте".Пора вас за кацапським крейсером відправляти!!!
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27.08.2022 18:43
+10
А що може зробити суд в Гаазі пересічному кацапському окупанту враховуючи що їх сотні тисяч? Та нічого! Умови утримання в європейських і навіть українських тюрмах в рази кращі ніж життя в ********** пересічних дебілів! Це що утримувати їх в "тюремних санаторних комплексах" за рахунок європейців? Та в усій Європі немає стільки місць в тюрмах скільки військових злочинців в **********... Та ну на фуй! Знищити падло поки не пізно!!! Вищий офіцерів засудять до довготривалих термінів, ***** пожиттєво і це все! Всі кацапські гвалтівники, мародери, садисти і вбивці скажуть що вони "виконували накази", а, як відомо, у "виконавців чиста совість" а у начальників "чисті руки". Тому єдиним способом покарання для кацапні є повна міжнародна ізоляція і посилення санкцій. Нехай пожиттєво і безвиїздно варяться у власному котлі ті кому вдасться повернутися з війни. Нам потрібно не на "майбутні суди" сподіватись а на знищення і скалічення дебілів "тут і зараз" поки вони не встигли дати потомство і виховати таких же самих дебілів.
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27.08.2022 18:47
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27.08.2022 18:31 Ответить
щоб ті жорсткіше чинити з полоненими

За сьогодні другий випадок "піджін-юкрейн".
Щось не так з зірками Сад-ад-Забіх?
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27.08.2022 18:35 Ответить
Агову, "гамнесті! Чого мовчите? Де ваша реакція? Язик не можете вийняти з ...! Іпотенти бісові!!! Тільки Україні "мізки компасуєте".Пора вас за кацапським крейсером відправляти!!!
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27.08.2022 18:43 Ответить
А що може зробити суд в Гаазі пересічному кацапському окупанту враховуючи що їх сотні тисяч? Та нічого! Умови утримання в європейських і навіть українських тюрмах в рази кращі ніж життя в ********** пересічних дебілів! Це що утримувати їх в "тюремних санаторних комплексах" за рахунок європейців? Та в усій Європі немає стільки місць в тюрмах скільки військових злочинців в **********... Та ну на фуй! Знищити падло поки не пізно!!! Вищий офіцерів засудять до довготривалих термінів, ***** пожиттєво і це все! Всі кацапські гвалтівники, мародери, садисти і вбивці скажуть що вони "виконували накази", а, як відомо, у "виконавців чиста совість" а у начальників "чисті руки". Тому єдиним способом покарання для кацапні є повна міжнародна ізоляція і посилення санкцій. Нехай пожиттєво і безвиїздно варяться у власному котлі ті кому вдасться повернутися з війни. Нам потрібно не на "майбутні суди" сподіватись а на знищення і скалічення дебілів "тут і зараз" поки вони не встигли дати потомство і виховати таких же самих дебілів.
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27.08.2022 18:47 Ответить
14 сентября. Надеюсь в этот день не случится ничего ужасного.
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27.08.2022 18:51 Ответить
Кацапскій акупант! Сдавайся! У тєбя унікальний шанс паєхать в Галандію!
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27.08.2022 19:07 Ответить
Скольких патриотов живущих на юге Украины сейчас катуют, насилуют а руководство страны только бла-бла о патриотизме, на совести Зеленского и ОПУ страдания тех кто сейчас сидит в подвалах Энергодара, Херсона,Мелитополя только вот им никапли не стыдно потому что им не известно,что такое совесть, твари продажные
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27.08.2022 20:05 Ответить
та ще й обіцяють, що буде контрнаступ, буде звільнення. а по факту - темрява і договороняки.
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27.08.2022 20:57 Ответить
зерно за графіком зате вивозять
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27.08.2022 22:52 Ответить
Шмарклю-геть!
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27.08.2022 20:43 Ответить
 
 