Оккупационное руководство на ЗАЭС угрожает подчиненным Гаагой, чтобы те жестче обращались с пленными, - правозащитники
Военное командование россиян запугивает подчиненных на ЗАЭС Гаагским трибуналом.
Об этом в эфире Громадського радіо говорит директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский, передает Цензор.НЕТ.
В частности, такое озвучили по поводу пыточной, которую обустроили оккупанты на территории Запорожской АЭС.
Он также рассказал о том, что в этой фильтрационной тюрьме находятся много местных жителей оккупированного Энергодара, предпринимателей и просто людей с активной проукраинской позицией.
"Пытают, применяют советские методы, ничего не боятся, потому что всех накручивает и военное руководство, что если они проиграют, то всех будет ждать Гаага, поэтому им нужно жестче поступать с пленными, с похищенными людьми. Также они насилуют женщин, то есть можно считать, что это еще одна полноценная фильтрационная тюрьма", - рассказал Лисянский.
Напомним, в подвалах Запорожской АЭС оккупанты обустроили фильтрационную тюрьму "Энергетик". Туда свозят, в частности, проукраинско настроенных местных жителей.
Также известно, что российские спецслужбы пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За сьогодні другий випадок "піджін-юкрейн".
Щось не так з зірками Сад-ад-Забіх?