Оккупационное руководство на ЗАЭС угрожает подчиненным Гаагой, чтобы те жестче обращались с пленными, - правозащитники

Военное командование россиян запугивает подчиненных на ЗАЭС Гаагским трибуналом.

Об этом в эфире Громадського радіо говорит директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский, передает Цензор.НЕТ.

В частности, такое озвучили по поводу пыточной, которую обустроили оккупанты на территории Запорожской АЭС.

Он также рассказал о том, что в этой фильтрационной тюрьме находятся много местных жителей оккупированного Энергодара, предпринимателей и просто людей с активной проукраинской позицией.

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"Пытают, применяют советские методы, ничего не боятся, потому что всех накручивает и военное руководство, что если они проиграют, то всех будет ждать Гаага, поэтому им нужно жестче поступать с пленными, с похищенными людьми. Также они насилуют женщин, то есть можно считать, что это еще одна полноценная фильтрационная тюрьма", - рассказал Лисянский.

Напомним, в подвалах Запорожской АЭС оккупанты обустроили фильтрационную тюрьму "Энергетик". Туда свозят, в частности, проукраинско настроенных местных жителей.

Также известно, что российские спецслужбы пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.