В течение 27 августа враг безуспешно пытался наступать в направлении Невельского и Александрополя, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто восемьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

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На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны обстрелял районы Толстодубова, Вольного и Шевченкова Сумской области.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалеевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпанова и Залимана. Ракетные удары нанесены в районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

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На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

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На Запорожском направлении противник подверг огневому влиянию территории возле Зализнычного, Новоукраинского, села Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районам населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакова, Первомайского и Ольгиного.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Возрастают потери российских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки".

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