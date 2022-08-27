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Небо Словакии будут патрулировать воздушные силы Чехии и Польши, чтобы та могла передать свои МиГ-29 Украине

словаччина,міг

Словакия 27 августа подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО, Чехия и Польша, будут патрулировать ее небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации советские МиГ-29, потенциально высвобождая эти самолеты для отправки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу 27 августа, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, и это имеет смысл - помочь нуждающимся в помощи, - сказал Надь. - Эта возможность рассматривается, и когда будет договоренность, мы сообщим вам".

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Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На этой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1.

Надь, оценивший МиГ примерно в 300 миллионов евро, сказал, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации в поддержку модернизации своих войск.

Согласно соглашению, соседи Словакии, Чехия и Польша, будут охранять ее небо с сентября, тогда как Словакия ожидает поставок 14 новых истребителей F-16 американского производства. Соглашение о F-16 было подписано в 2018 году, а самолеты должны поставить в 2024 году.

Напомним, в апреле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер не исключил передачи Украине истребителей МиГ-29.

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Тогда же сообщалось, что Словакия договорилась с Польшей о том, чтобы польские самолеты F-16 патрулировали ее небо. В июле появилась информация, что Чехия тоже поможет Словакии защищать воздушное пространство.

В середине августа стало известно, что Словакия намерена списать свои истребители МиГ-29 в конце месяца.

Читайте также: Министр обороны Словакии Надь опроверг информацию, распространяемую иностранными СМИ: Наши самолеты МиГ-29 не в Украине

Автор: 

Польша (8404) помощь (7768) самолет (3588) Словакия (976) Чехия (1702)


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Топ комментарии
+11
Яка солидарність! Дякуємо, брати й сестри!
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27.08.2022 19:23
+8
Ось і добре, гарна новина. Звісно це не F-16, але й це непогано. Буде чим рашистів на побачення із кабздоном відправляти. Слава Україні🇺🇦
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27.08.2022 19:43
+5
надеюсь приедут с предустановленіми шинами для интеграции с HARMсами. Это на недели, если не на месяцы позволит ускорить освобождение юга страны.
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27.08.2022 19:22
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Регистрация: 01.04.2022 В Ольгино тоже мобилизация была. Тут таких много
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27.08.2022 22:09 Ответить
надеюсь приедут с предустановленіми шинами для интеграции с HARMсами. Это на недели, если не на месяцы позволит ускорить освобождение юга страны.
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27.08.2022 19:22 Ответить
Можливо, вони вже застосовуються, а повідомлення Пентагону про вдале інженерне рішення по адаптації антирадарних ракет українськими фахівцями, то для «прикриття».
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27.08.2022 20:26 Ответить
Почему возможно? А как по вашему уничтожали по пять ЗРК в день?
Просто у нас в наличии единичные платформы есть для этого. А возможно даже что мы уже что-то утратили ((
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27.08.2022 21:00 Ответить
Я маю на увазі Міги словацькі )))
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27.08.2022 21:07 Ответить
Думаю, что они УЖЕ приехали =) Собственно, они отработали)
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27.08.2022 22:10 Ответить
ну да, с большой долей вероятности, что так и есть.
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27.08.2022 23:08 Ответить
Яка солидарність! Дякуємо, брати й сестри!
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27.08.2022 19:23 Ответить
Ось і добре, гарна новина. Звісно це не F-16, але й це непогано. Буде чим рашистів на побачення із кабздоном відправляти. Слава Україні🇺🇦
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27.08.2022 19:43 Ответить
Був нешодавно в Болгарії. Спілкувался з відпочивающимі там словенами та словаками українською. Вразило наскількі схожі ці мови, бо я цього дійсно не розумів до спілкування.
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27.08.2022 23:17 Ответить
 
 