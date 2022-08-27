Небо Словакии будут патрулировать воздушные силы Чехии и Польши, чтобы та могла передать свои МиГ-29 Украине

Словакия 27 августа подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО, Чехия и Польша, будут патрулировать ее небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации советские МиГ-29, потенциально высвобождая эти самолеты для отправки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу 27 августа, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, и это имеет смысл - помочь нуждающимся в помощи, - сказал Надь. - Эта возможность рассматривается, и когда будет договоренность, мы сообщим вам".

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Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На этой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1.

Надь, оценивший МиГ примерно в 300 миллионов евро, сказал, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации в поддержку модернизации своих войск.

Согласно соглашению, соседи Словакии, Чехия и Польша, будут охранять ее небо с сентября, тогда как Словакия ожидает поставок 14 новых истребителей F-16 американского производства. Соглашение о F-16 было подписано в 2018 году, а самолеты должны поставить в 2024 году.

Напомним, в апреле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер не исключил передачи Украине истребителей МиГ-29.

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Тогда же сообщалось, что Словакия договорилась с Польшей о том, чтобы польские самолеты F-16 патрулировали ее небо. В июле появилась информация, что Чехия тоже поможет Словакии защищать воздушное пространство.

В середине августа стало известно, что Словакия намерена списать свои истребители МиГ-29 в конце месяца.

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