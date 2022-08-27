Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями, даже несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же был введен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет прежде всего, например, о студентах, художниках, ученых, специалистах и ​​т.д.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразовательную силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и оплачивать большие взносы.

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