Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg
Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями, даже несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же был введен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет прежде всего, например, о студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.
"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразовательную силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.
Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и оплачивать большие взносы.
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Оно делл з рашки вийшов, так видали кожному працівнику по 8 зарплат і дозволили залишити собі робочу техніку... я так і не зрозумів, хто кого насправді цим наказав?.. Кончені.
Народ сильно повалит на улицы, когда заберут у них ютубчик любимый. Телевизор то смотреть не все могут, да и он тоже давно уже цифровой и тоже будет минимум на неделю отключен. В этот же момент тысячи обученных революционеров будут заводить толпу людей на погромы и грабежи, начнется революция. Достаточно сжечь магазины с водкой и затем объявить, что раздают бесплатную водку у городской администрации. Десятки тысяч людей туда повалят. Дальше уже толпа сама все сделает.
другоїпо розмірам в Європі країни - "вабще па ***"©. Головне ж то бабло.
Если бы хотели смены режима, то категорически не пускали бы так называемых хороших русских из России. Оставили бы их там, чтобы они занимались революцией и свержением режима, а не пили кофе с круассанами в Париже, забыв про революцию уже спустя 3 месяца.
Есть единственная категория россиян, которая может и должна получать визы в ЕС и ВНЖ там же. Это настоящие координаторы-революционеры как Ленин, у кого задача предельно ясна: расстрелять царскую семью и всех их шестерок. Они будут на деньги Ходорковского, Чичваркина, Пугачева и также примкнувших к этой группировке олигархов рекрутировать через телеграм диверсантов и палачей, кто будет легко и просто наносить максимальный ущерб государству под контролем чмони и убивать его людей. Объявили 50000 целей для уничтожение, баунти за каждую цель, легкие маршруты эвакуации в Испанию через Армению или Грузию. Не только людей, но и леса, водохранилища, заводы, да даже зернохранилище можно уничтожить, если залить туда разведенного в воде грибка, а свиноферму на 100т. уничтожить АЧС из Китая взяв вирус и заразив пару свинок. Да даже один человек может взять дисковую пилу и прорезать всю арматуру в перекрытии 30-ти этажном здании на крыше за полчаса, затем здание сложится как карточный домик с кучей жертв. Нет способа защититься, нужны миллионы ФСБшников, которые будут ловить ложные цели и начнется хаос. И все это за недорого. Рекрутинга как такого нету, просто оплата по факту: убил врага, сделал селфи, затем эвакуировался и все документы и деньги тут же выплачены после демонстрации фото, отдыхай на пляже в Испании следующих полтора года, затем возвращайся в Новую Россию за звездой героя и новым пособием. Живи как король за хорошее дело.
Притом кто как не Франция понимает, что такое революция и как делать революцию. Убийство представителей власти и угроза убийства в обмен на капитуляцию - вот и все. Вся Европа делала под 50 революций за последние 300 лет против мощной власти, которая контролирует страну, а не какой-то дряблый диктатор типа Чаушески.
Старая Европа против стабильной демократической России без Путина и развития Восточной Европы за счет более высокого интеллектуального уровня и мотивации работать, чем в той же Франции куча бездельников еле-еле час в сутки работают, остальное время в телефонах сидят, вообще скоро все предприятия позакрываются, в других странах аналогично. Они будут целовать Путину ноги, лишь бы не уходил и продолжал качать им энергоресурсы, держать в узде свои 140 млн населения и еще 100 млн ближайший стран терроризировать. Украина то не подкупала политиков в Европе, взяток никому не давала и давать не будет. Плохая то есть, а Путин хороший.
***** треба було не на Україну нападати, а чергову газову голку в європу встромити!
Через декілька років, скупив би єс!
Кацапи по 20 років живуть по "заграніцах" і кричать "Путін маладєц!"
Десь довелось прочитати, що Франція уже не належить білим французам.
Араби еміграни просто швидше розмножуються.
при сталіні їм треба було працювати за трудодні або пайку на бєломорканалє.
а тут андроїди, тачки, турецькі пляжі, класно.
ну а робота та ж сама - вбивати сусідів або прославляти сталіна-путіна в картинах та симфоніях.
і німеччину з францією це влаштовує.
А это варвары , быдло было , есть и будет . Основная черта московитов ненависть к людям . Европейцы этого так и ещё не поняли и это благодаря украинский власти и обществу
Пока на них путин лично бомбы не скинет - ничего не дойдет. Странно что италия не подгавкнула
Все вірно, мені так і казали у інвиші, що якщо наших студентів не випускають, то їх місця займуть "харошіє руськіє". Україномовна жіночка з універу дуже цим переймалась.
Під місця для наших студентів виділили держави ЄС фінансування для вишів, все прораховано, а приїдуть одиниці.
Заклади змушені будуть хоть когось брати на пусті місця, а русня з нефтебаксами тут як тут.
Владні кидали цього не знали? Освічені люди, які будуть підіймати країну просто непотрібні!
Почати з першої серії. Просто жахливо, настільки історія повторюється. Для думаючих людей. Залипніть на 2-3 вечора. подивіться всі 9 серій, і будете знати, що буде завтра на війні, і прогнозувати, чим вона закінчиться. І скільки ще найкращих наших синів доведеться покласти на алтарь нового фюррера.
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З цієї статті зрозуміло, що більшість країн ЄС в особі їхнього керівництва та правлячих партій заражене вірусом дурнуватого квазігуманізму.