Сербия и Косово достигли договоренности по спору о движении граждан через границу
Сербия и Косово при посредничестве ЕС достигли договоренности по спору о движении их граждан через границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений" - написал он.
"Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу.
Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением и их лидерство", - заявил Боррель.
Специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак также подтвердил достижение договоренности.
Он поблагодарил представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобару и американскую дипломатию за активное участие и поддержку диалога, спонсируемого ЕС.
Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.
Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.
Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.
В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По его словам, их опубликуют, если Приштина направит новые заявки на вступление в международные организации.
- В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи,- сказал Вучич в телеобращении к нации.
В мае Вучич заявлял, что Сербия договорилась об отзыве (https://www.kommersant.ru/doc/5535134?from=lenta) признания независимости Косово от четырех стран. Напомним, 12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы.
Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США и ряд стран Евросоюза.
https://t.me/charter97_org/81827