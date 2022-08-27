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Сербия и Косово достигли договоренности по спору о движении граждан через границу

косово,сербія

Сербия и Косово при посредничестве ЕС достигли договоренности по спору о движении их граждан через границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений" - написал он.

"Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу.

Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением и их лидерство", - заявил Боррель.

Специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак также подтвердил достижение договоренности.

Он поблагодарил представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобару и американскую дипломатию за активное участие и поддержку диалога, спонсируемого ЕС.

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Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.

Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.

Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.

Автор: 

Косово (215) Боррель Жозеп (784)


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Семь стран отозвали признание Косово - Вучич.

По его словам, их опубликуют, если Приштина направит новые заявки на вступление в международные организации.

- В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи,- сказал Вучич в телеобращении к нации.

В мае Вучич заявлял, что Сербия договорилась об отзыве (https://www.kommersant.ru/doc/5535134?from=lenta) признания независимости Косово от четырех стран. Напомним, 12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы.

Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США и ряд стран Евросоюза.
https://t.me/charter97_org/81827
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27.08.2022 20:18 Ответить
Без параши все быстро решается.
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27.08.2022 20:36 Ответить
Українців теж не пускали через сербський кордон - а там іде европейський автобан від Будапешту до Софії . А в Румунії целістного автобану нема
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27.08.2022 20:53 Ответить
А нащо українцям їздити від Будапешту до Софіі? Якийсь максимально всратий маршрут українця по ЄС.
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27.08.2022 21:27 Ответить
Так что, все старания рф на смарку ???
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27.08.2022 23:41 Ответить
Раз навіть серби розуміють, що підтримка кацапеї їм не світить, значить кацапам дійсно *******.
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28.08.2022 01:30 Ответить
 
 