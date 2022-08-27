Сербия и Косово достигли договоренности по спору о движении граждан через границу

Сербия и Косово при посредничестве ЕС достигли договоренности по спору о движении их граждан через границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений" - написал он.

"Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карты. ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу.

Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением и их лидерство", - заявил Боррель.

Специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак также подтвердил достижение договоренности.

Он поблагодарил представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобару и американскую дипломатию за активное участие и поддержку диалога, спонсируемого ЕС.

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Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.

Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.

Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.