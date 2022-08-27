Оккупанты обстреляли Золочев и Донец на Харьковщине, один человек погиб, один ранен, - Синегубов
В субботу, 27 августа, российские оккупационные войска обстреляли из РСЗО Золочев и Донец Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина, 52 года. В Донце ранения получил 49-летний мужчина", - написал Синегубов.
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Та, поки ще, наступають.
Щось там в Пісках мутно...