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Оккупанты обстреляли Золочев и Донец на Харьковщине, один человек погиб, один ранен, - Синегубов

харківщина

В субботу, 27 августа, российские оккупационные войска обстреляли из РСЗО Золочев и Донец Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина, 52 года. В Донце ранения получил 49-летний мужчина", - написал Синегубов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Доки кацапи Дніпро в щент не знищують -- хочуть цілим взяти -- є надія їх зупинити.
Та, поки ще, наступають.
Щось там в Пісках мутно...
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27.08.2022 20:52 Ответить
Прийдёт время так или иначе и вся эта грёбанаяшобла которая именует себя армией рф двинет в родную гавень тогда и начнется веселье на расее....
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27.08.2022 21:33 Ответить
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27.08.2022 21:42 Ответить
 
 