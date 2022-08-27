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Новости Война
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МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС, - The New York Times

магате

Международное агентство по атомной энергии уже сформировало состав миссии, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В состав делегации вошли глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных государств.

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Ни представителей США, ни Великобритании и находящихся в недружественных отношениях с РФ стран в составе миссии нет.

Издание пишет, что в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой.

"Другие члены - из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония", - говорится в статье.

В МАГАТЭ отказались комментировать подробности миссии. Представитель агентства лишь отметил, что МАГАТЭ ведет активные консультации по поводу предстоящей миссии.

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+9
Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.Джерело:

И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
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27.08.2022 21:12
+9
А чи там така місія буде потрібна і як вона буде приймати якісь рішення з нейтральними поглядами до рашистських дебілів.
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27.08.2022 21:15
+7
.1 суддями були якеіїсь два осли, одна старенька шкапа та два веселих цапа. Невмируще із класики
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27.08.2022 21:24
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Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.Джерело:

И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
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27.08.2022 21:12 Ответить
Вірменія, Індія, Китай, КНДР, В'єтнам , Лаос, ЮАР, Ліберія, Катар, Еритрея, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Ірак ну може ще з Лаос пару світових ядерників
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27.08.2022 21:25 Ответить
Найсмішнішим може бути таке що коли інспектори перетнувши Дніпро на човні вийдуть на берег і їх далі не пустять, пояснивши що це перевдягнуті диверсанти від України
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27.08.2022 22:08 Ответить
А чи там така місія буде потрібна і як вона буде приймати якісь рішення з нейтральними поглядами до рашистських дебілів.
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27.08.2022 21:15 Ответить
а яких рішень від них ви чекаєте? хіба в них є якісь повноваження для зміни ситуації? мені здається, що буде щось на кшталт звіту амнесті інтернешнл.
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27.08.2022 21:19 Ответить
та що можна чекати від прокацапської МАГАТЕ - напишуть, що рашисти і кадирівці ніякої небезпеки для ЗАЕС не несуть. і вся воєнна техніка в турбінному залі загрози не представляє.
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27.08.2022 21:28 Ответить
Нужна. 1. На период миссии россиянцы никаких резких телодвижений делать не будут. У нас появится какой-никакой запас времени. 2. Можно убедиться, что серьезных косяков на АЭС в моменте нету.
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27.08.2022 21:44 Ответить
..... 3. "незалежна комісія" прізовьйт до припинення провокацій з від усіх сторон

не вірите ?
подивіться зсіт сучки з ООН по обстрілу нашого потягу - танцуют винні всі
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27.08.2022 22:20 Ответить
не пройшло і три роки...
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27.08.2022 21:23 Ответить
.1 суддями були якеіїсь два осли, одна старенька шкапа та два веселих цапа. Невмируще із класики
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27.08.2022 21:24 Ответить
Цікаво, скільки мільйонів витратили на формування комісії..
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27.08.2022 21:26 Ответить
Проворність МАГАТЕ дивує!
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27.08.2022 21:28 Ответить
Шо ж всі такі вихолощені -- мало Джонсонів
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27.08.2022 21:33 Ответить
***** з роками знає що ви сформували? Бо в принципі їм по@уй
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27.08.2022 21:37 Ответить
От МАГАТЭ толку как и от ООН вообще никакого, нагонят индусов китайцев а ещё по-любому будет Австрия(которая никуда не вмешивается кроме случаевкогда речь не идёт о бабках) можно ещё Орбана втулить и будут сопли размазывать мол мы проинспектировали но сделать ничего не можем - можем только призывать, и рекомендовать....
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27.08.2022 21:39 Ответить
тобто....
вже кілька місяців під загрозою АЕС а вони лише сьогодня узгодили комісію
молодці
оперативно...
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27.08.2022 21:46 Ответить
Візьміть Папу
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27.08.2022 21:48 Ответить
......і маму Терезу , і доньку Грету

сімейка родичів МАГАТЕ буде в сборі
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27.08.2022 22:25 Ответить
А чого "гамнестіінтернейшл" не включили. Вони точно написали б що там ніхто нікого не катує, все згідно з міжнародних норм. Хоча які міжнародні норми допускають військову окупацію!???
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27.08.2022 21:56 Ответить
Не пишіть дурню.
Амнесті має багато негативних звітів про рашиський режим.
Кацап провокатор чи просто нерозумно?
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27.08.2022 22:03 Ответить
Путінесті проститушинал ?
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27.08.2022 22:27 Ответить
"Комісія", я так розумію, складатиметься з:
- поупа римського;
- шльондр з гімнесті;
- якихось індусів, яким в принципі ***** шо відбувається, аби бабло давали;
- німецьких та французських спеціалістів-ядерників, у яких вже вчора банківські рахунки трохи розпухли від кривавіих нафтодолдарів;
- ********* та ******;
- шльондр з хуман райтс вотч, які приїдуть подивиться, чи бува не образив хтось нігерів;
Нікого не забув? А, ну ще можна взять макак з еритреї. Щоб пожерли нахаляву.

Не важко здогадатися, які будуть результати аудиту такої "комісії".
Суки діряві.
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27.08.2022 22:09 Ответить
очень долго и очень тошнотно
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27.08.2022 22:25 Ответить
Користь така сама як і від ООН! Похитають головами, створять сумні обличчя , скажуть, можливо, "ню-ню", а може і не скажуть, і поїдуть додому, прикупишви українського сала, та поївши борщу.
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27.08.2022 22:44 Ответить
Як завжди в комісіі половина росіян, а інші з іхніх друзів.
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27.08.2022 22:46 Ответить
Уявляю, яке "рішення" прийме ця "міссія"!
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28.08.2022 07:49 Ответить
..болота мацковии проводят ядерный из шантаж мира. Давно пора вступить США в войну
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28.08.2022 07:57 Ответить
А я і не знав, що в Албанії є великі спеціалісти з ядерної енергетики, здатні розуміти. чим електрон відрізняється від позитрона.
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28.08.2022 09:19 Ответить
А ЛОХ ЗНОВУ НА БАНКОВІЙ, кому це шоу вигідне, та тільки кремлю, ця шушера приїде і скаже, що озброєння та терористи кремля, розташовуються згідно з вимогами і нікому не заважають.
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28.08.2022 11:14 Ответить
 
 