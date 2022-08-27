МАГАТЭ сформировало состав миссии на Запорожскую АЭС, - The New York Times
Международное агентство по атомной энергии уже сформировало состав миссии, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС на следующей неделе.
Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
В состав делегации вошли глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных государств.
Ни представителей США, ни Великобритании и находящихся в недружественных отношениях с РФ стран в составе миссии нет.
Издание пишет, что в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой.
"Другие члены - из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония", - говорится в статье.
В МАГАТЭ отказались комментировать подробности миссии. Представитель агентства лишь отметил, что МАГАТЭ ведет активные консультации по поводу предстоящей миссии.
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И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
не вірите ?
подивіться зсіт сучки з ООН по обстрілу нашого потягу -
танцуютвинні всі
вже кілька місяців під загрозою АЕС а вони лише сьогодня узгодили комісію
молодці
оперативно...
сімейка родичів МАГАТЕ буде в сборі
Амнесті має багато негативних звітів про рашиський режим.
Кацап провокатор чи просто нерозумно?
- поупа римського;
- шльондр з гімнесті;
- якихось індусів, яким в принципі ***** шо відбувається, аби бабло давали;
- німецьких та французських спеціалістів-ядерників, у яких вже вчора банківські рахунки трохи розпухли від кривавіих нафтодолдарів;
- ********* та ******;
- шльондр з хуман райтс вотч, які приїдуть подивиться, чи бува не образив хтось нігерів;
Нікого не забув? А, ну ще можна взять макак з еритреї. Щоб пожерли нахаляву.
Не важко здогадатися, які будуть результати аудиту такої "комісії".
Суки діряві.