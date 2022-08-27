РФ привлекла к войне в Украине уже около 160 тысяч военных и планирует – еще 90 тысяч, - Скибицкий
Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. При этом они применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и резервные батальоны, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы пополнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - сказал он.
По его словам, Россия уже привлекла к войне против Украины около 160 тыс. военнослужащих.
"Если говорить в целом о сухопутном и воздушном компонентах, которые воюют против нашего государства, это порядка 160 тыс. военнослужащих. Я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях, обеспечивает оккупационный режим на временно оккупированных территориях", - добавил Скибицкий.
По его словам, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил. Если технику они могут поставлять, то с личным составом проблемы. В частности, из-за того, что распространяется паника, распространяется информация о погибших и раненых.
"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли это (указ Путина о доукомплектовании. – Ред.). Пожалуй, всё-таки нет", - сказал представитель ГУР.
Свое мнение он аргументировал тем, что идти на контракт в России все меньше желающих.
"Пошла паника среди населения больших городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну", – отметил Скибицкий.
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Сидить ***** у бункері. Сам-один. Лише власний портрет на стіні.
***** (портрету): Просрали війну, дебіли бл ... Що ж воно тепер буде, га?
Портрет: Поміняємось місцями.
*****: Тобто..?
Портрет: Мене знімуть. А тебе - повісять.
Ти, головно, капустою запасайся. Але й за
дупоюдиванною артсистемою слідкуй, щоб випадково не розірвало її.
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Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, но это не только Вооруженные Силы.
Об этом в https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/08/11/7362749/ интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает
Так вот тебе вопрос, ты провокатор или дурень?
Щось це не схоже на переломний момент у війні. Рашка як диктаторська держава може мобілізувати 100-200-...к кацапів і їхнє кончене суспільство все ковтне і навіть не поперхнеться, бо війна для них десь далеко-далеко. Треба обстрілювати їхні прикордонні населені пункти, щоб вони теж відчули це на смак.
08.07.2022 17:12
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3524896-ukraina-potrebue-spilnih-***********-ta-investicij-u-sferi-vpk-reznikov.html
На мою думку 700к - це сила-силенна воїнів, але я можу помилятися, бо без техніки це сотні тисяч піхоти, а в теперішній війні вона не є вирішальною(
Реальна кількість тільки на початок було около 300 тисяч. Тому що крім вс рф, були ще мобіки ордло, різні чвк, осетини та інші, білоруси і так далі. При чому щоб було у вас розуміння в ордло чоловічого населення практично не залишилось. Візьміть загугліть його кількість та дізнаєтесь скільки штиків виставила рф тільки з цієї окупованої клоаки. По факту за весь час війни проти України воювало більше мільйона і можливо ця кількість наближається навіть до двох враховуючи кількість дезертирів у військах рф.
Коли який сосійський опариш вам щось бовкне про Хіросіму, нагадайте йому, що в Хіросімі від ядерного вибуху загинуло 70 тис людей.
А в Маріуполі тільки в Ілічовському моргу лежить 87 тис.
Ще 27 тис невідомо де
Це те, що дере на клапті.
На Західній Україні можна розгортати виробництво ***********, конструкторські бюро військові відкривати, запускати виробництво зброї, а у нас почався авральний ремонт і будівництво доріг, щоб встигнути до кінця року "освоїти", бо гроші "пропадуть", тобто казначейство забере. Раніше щось робили виключно на центральних дорогах, а зараз вулички-провулки не самі гірші закатують асфальтом, причому тупо зверху, але від центральної дороги, щоб було видно зроблених зі 100 м дороги. Правда примудряються переробляти заново і нормальні дорого, що взагалі на голову не налазить, але велике крадівництво за підтримки президента ніхто не відміняв.
Ці мотивовані до розпилу бюджетних грошей владні українці точно зайвим патріотизмом не страждають, бо послаблюють і без того дохлу економіку витрачаючи на дороги під час війни. А попереду зима, переселенці прибувають, але якщо їх Зеля зимою асфальтом зігріє і нагодує, тоді таки проголосую за нього)
2. Правильно писати на "заході України" - "Західної України" не існує.
2. Стосовно термінів, даю посилання на правопис, який впроваджений і урок онлайн-навчання для школярів.
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС СХВАЛЕНО
Кабінетом Міністрів України
(Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)
2)
- складні прикметники, утворені з іменника
та узгодженого з ним прикметника: високоврожáйний (висóкий урожáй),
внутрішньоóчний (внýтрішнє óко), довгохвильовúй (дóвгі хви́лі),
загальнодостýпний (загáльний дóступ), загальноосвíтній (загáльна осві́та),
західноукраї́нський (Зáхідна Украї́на)
- 10. Назви сторін світу: за́хід, пі́вдень, пі́вніч, схід, норд-о́ст, півде́нний
за́хід - звичайно пишемо з малої букви. Якщо ці назви вживаються на
означення країн, народів, регіонів, тоді їх пишемо з великої букви: краї́ни
За́ходу, Дале́кий Схід, За́хідна Украї́на, наро́ди Пі́вночі, Півде́нне Полі́сся,
Півні́чна Букови́на
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf
https://eschool.dn.ua/ Дистанційне навчання в школі
Українська мова копіювання 1
https://eschool.dn.ua/ На головну https://eschool.dn.ua/course/index.php Предмети https://eschool.dn.ua/course/index.php?categoryid=252 Відкрита онлайн школа https://eschool.dn.ua/course/index.php?categoryid=262 10 клас https://eschool.dn.ua/course/view.php?id=2930 УМ10-29_1
7. Назви сторін світу: захід, південь, північ, схід, норд-ост, південний захід - звичайно пишуться з малої літери. Якщо під цими назвами розуміються країни чи народи, тоді вони пишуться з великої літери: Далекий Схід, Західна Україна, країни Заходу, курорти Півдня, народи Півночі, Південне Полісся, Північна Буковина, Схід прокинувся.
https://eschool.dn.ua/mod/page/view.php?id=203172
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Будівництво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути у 2023 році, можливо, в кінці", - повідомив дипломат.
За його словами, попри те, що рішення про будівництво заводу ще має пройти процес ратифікації у Верховній раді, Baykar Makina вже займається відповідними підготовчими роботами.
"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - додав Василь Боднар.
Раніше посол повідомив, що власник компанії Baykar вже зареєстрував компанію в Україні та придбав земельну ділянку для будівництва заводу.
"Вони (Baykar Makina - ред.) розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", - https://suspilne.media/268914-tureccina-stvorila-kompaniu-dla-virobnictva-bpla-v-ukraini-posol/ розповів Боднар.
https://suspilne.media/269437-zavod-bajraktariv-mozut-zapustiti-v-ukraini-vze-v-kinci-2023-roku-posol/
А скільки виробля сама Україна. По прикладу танків --1шт в рік.??
як воювати, своє трошкиробити та мати, допомога - це добре, але вона
не постійна і має закінчитись.
Якби дозволяли, ба більше: якби той моск у тебе був, то ти втямив би просту річ. 160 тис оркоголів - кількість особового складу, задіяна в спєцапірациї. Час від часу попри втрати орко-командування проводило ротацію особового складу, заміну зажмурених і покалічених орків свіжими так, щоб загальна їх кількість залишалась на рівні 160 тис.
**** не ясно? (с)
Заводи розбиті щось виготовляють але не ракети і снаряди.Цього Зараз Україна не зможе виготовляти до кінця війни.
А те що говорять що проти 1 млн солдатів РФ Україна не зможе протистояти так в Україні також мобілізували 1 млн
І взагалі основну роль відіграє не чисельність а високоточна якісна зброя яка є тільки в каріїнах ЗАХОДУ . Тому переживати не варто.
Ленд-Ліз -все вирішить і він буде діяти мінімум 2 роки так чому люди преживають. ?