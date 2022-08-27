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Новости Война
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РФ привлекла к войне в Украине уже около 160 тысяч военных и планирует – еще 90 тысяч, - Скибицкий

армия,рф,зс

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. При этом они применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и резервные батальоны, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы пополнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - сказал он.

Читайте также: Решающим периодом в войне в Украине станет осень, - представитель ГУР Скибицкий

По его словам, Россия уже привлекла к войне против Украины около 160 тыс. военнослужащих.

"Если говорить в целом о сухопутном и воздушном компонентах, которые воюют против нашего государства, это порядка 160 тыс. военнослужащих. Я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях, обеспечивает оккупационный режим на временно оккупированных территориях", - добавил Скибицкий.

По его словам, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил. Если технику они могут поставлять, то с личным составом проблемы. В частности, из-за того, что распространяется паника, распространяется информация о погибших и раненых.

"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли это (указ Путина о доукомплектовании. – Ред.). Пожалуй, всё-таки нет", - сказал представитель ГУР.

Читайте также: В России осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны, - ГУР

Свое мнение он аргументировал тем, что идти на контракт в России все меньше желающих.

"Пошла паника среди населения больших городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну", – отметил Скибицкий.

Автор: 

армия РФ (19106) разведка (4170) россия (95402) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+29
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27.08.2022 21:59
+27
Війна.
Сидить ***** у бункері. Сам-один. Лише власний портрет на стіні.
***** (портрету): Просрали війну, дебіли бл ... Що ж воно тепер буде, га?
Портрет: Поміняємось місцями.
*****: Тобто..?
Портрет: Мене знімуть. А тебе - повісять.
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27.08.2022 22:01
+27

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27.08.2022 22:05
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27.08.2022 21:59 Ответить
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27.08.2022 22:55 Ответить
Війна.
Сидить ***** у бункері. Сам-один. Лише власний портрет на стіні.
***** (портрету): Просрали війну, дебіли бл ... Що ж воно тепер буде, га?
Портрет: Поміняємось місцями.
*****: Тобто..?
Портрет: Мене знімуть. А тебе - повісять.
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27.08.2022 22:01 Ответить
У тебя есть другие данные?
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27.08.2022 22:04 Ответить
У "Во-Во"-шки есть "Альтер Натиф"ное мнение /по всем вопросам/
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27.08.2022 23:17 Ответить
Ніхєра вони окупувати не в змозі рашиські ує#ани. Вигнали з Київської області, Чернігова, Житомира, Сум, Харкова- виженуть ЗСУ рашистов й з іньших теріторії України, не сси рюззькаГаварящій.
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27.08.2022 22:06 Ответить
Ну а як же! От здійсниш потужний капустяний залп на своєму дивані - і опанькі! - окупують ще 20% території.
Ти, головно, капустою запасайся. Але й за дупою диванною артсистемою слідкуй, щоб випадково не розірвало її.
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27.08.2022 22:44 Ответить
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27.08.2022 22:55 Ответить
Є така інформація,що москалі напали контингентом понад 300 тисяч,а на 160 чи 180 тисяч,як раніше казалося.
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27.08.2022 22:03 Ответить
Так звісно що брешуть рашисти про кількість свою.
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27.08.2022 22:08 Ответить
Могли і розвідки помилитись,або з самого початку,чомусь занижували кількість.
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27.08.2022 22:17 Ответить
Є ще приблизно 180 тисяч лугандонів і найманців. Про мільйону українську армію пишуть або провокатори, або відірвані від реальності дурні. За різними оцінками в Україні приблизно 700 тисяч силовиков в лавах ЗСУ, ТРО, МВС, СБУ та ДПСУ.
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27.08.2022 22:10 Ответить
І? Ось моя рідня сидить на Білоруському кордоні його охороняє. А ще пару знайомих вглибині країни різні об'єкти. Тому ніяких 700 тисяч у вигляді кулака. Вони тонким слоєм по всіх кордонах та об'єктах. І взагалі по моїх спостереженнях там уже більше мільйона, і всеодно на кулак ще немає тому що для кулака треба техніку, а для сторожа десь там тільки автомат...
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27.08.2022 22:40 Ответить
Мільйон чисто армії,не реально по повному забезпечити,я це за довго до війни казав.Тому що якщо правильно розраховувати,на таку кількість має бути,десь з три тисячі танків,і з 500-700 бойових літаків і купу всього іншого.Нам не має,де цього всього взяти.Україна не зможе забезпечити чисто мільйон солдат броніками,ліками,їжею і тд.Але і не зможемо,як совки гнати на забій людей.
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27.08.2022 22:25 Ответить
Про мільйон каже власне влада України. Чому ти їх провокаторами обзиваєш?
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28.08.2022 09:26 Ответить
У нас половина влади або дурні з претензіями на шоуменів, або приховані вороги.Дякуючи Богові маємо ЗСУ та більшість патріотів серед наших людей.
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28.08.2022 13:05 Ответить
За різними оцінками в Україні приблизно 700 тисяч силовиков в лавах ЗСУ, ТРО, МВС, СБУ та ДПСУ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, но это не только Вооруженные Силы.

Об этом в https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/08/11/7362749/ интервью УП заявил министр обороны Алексей Резников, передает

Так вот тебе вопрос, ты провокатор или дурень?
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28.08.2022 11:02 Ответить
Взагалі то Рєзніков неодноразово говорив про мільйону армію, як про ціль української влади, і тільки, здається, один раз обмовився, про мільйон в лавах сил оборони. З якою метою міністр таке сказав, невідомо, але вам раджу поцікавитися, що таке мільйонна армія для країни з приблизно 25 мільйонами населення. Особисто я бачу на вулицях масу чоловіків призовного віку, яких поки що ніхто й не збирається мобілізовувати, і, повірте, при мільйонній армії картина була б зовсім іншою.
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28.08.2022 12:57 Ответить

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27.08.2022 22:05 Ответить
Перефразуючи Булгакова: "Дым из буржуйки похож на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Он похож на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Он похож на рахитиков демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, он похож на смерть".
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27.08.2022 23:01 Ответить
Шпорик закарпатський https://www.youtube.com/watch?v=pHanDJ7zFAM&ab_channel=%23BABYLON%2713 https://www.youtube.com/watch?v=pHanDJ7zFAM&ab_channel=%23BABYLON%2713

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27.08.2022 23:20 Ответить
Хочу добавить по поводу отвода дыма. Трубы не нужно сразу тупо вверх выводить в потолок. Это тоже хороший источник тепла. Пустите отводящую трубу вдоль помещения под уклоном! Там удобно сушить вещи, греть руки...
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28.08.2022 07:04 Ответить
Сажа от горения оседает на стенки дымохода, но при температуре в трубе 160С+ сажа перегорает и самоочищается и дымоход всегда чистый, а если температура в дымоходе будет 150С и ниже, то такая труба за неделю-две забьется этим страдают все котлы тления. Так что лучше прямотока нет.
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28.08.2022 11:19 Ответить
Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тис. військовослужбовців. Джерело:

Щось це не схоже на переломний момент у війні. Рашка як диктаторська держава може мобілізувати 100-200-...к кацапів і їхнє кончене суспільство все ковтне і навіть не поперхнеться, бо війна для них десь далеко-далеко. Треба обстрілювати їхні прикордонні населені пункти, щоб вони теж відчули це на смак.
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27.08.2022 22:06 Ответить
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27.08.2022 22:08 Ответить
Коли вітряк набере вітру йому все одно - мішок муки змолоть, чи десять...
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27.08.2022 22:06 Ответить
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27.08.2022 22:09 Ответить
А тим часом ЗСУ вилучило близько 120 тисяч орків, неймовірна швидкість утилізації русні. Посуті ті хто стартував уже попали в *********** рай
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27.08.2022 22:13 Ответить
160 тисяч проти наших, як нам кажуть, 700 тисяч. І на кожному напрямку "росія має кількісну і якісну перевагу". Як так?
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27.08.2022 22:13 Ответить
Рашка зосередила ці сили на півдні і сході України, але розносять північні райони з території власне самої рашки і Білорусі, а там їх теж в достатній кількості зосереджено. ЗСУ тримає весь північний, східний і південний фронт, от і 700к наших.
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27.08.2022 22:25 Ответить
700 тисяч це всіх силовиків,а не тільки армії.
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27.08.2022 22:43 Ответить
Резніков повідомив, що на сьогодні у зв'язку з мобілізацією задіяно до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії - до 90 тисяч, прикордонників - під 60 тисяч, Національної поліції - 100 тисяч. Тобто сьогодні більше мільйона осіб у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони.

08.07.2022 17:12
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3524896-ukraina-potrebue-spilnih-***********-ta-investicij-u-sferi-vpk-reznikov.html
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27.08.2022 22:58 Ответить
Резніков багато чого каже і казав.Наприклад перед війною казав,що москалі не створили ударних угрупувань і це було за кілька днів до нападу.Він сам дуже далекий від армії.Він юрист,а не військовий.
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27.08.2022 23:03 Ответить
Навіть якщо в нас і зібрали чисто армії 700 тисяч,то всю задіяти не можливо.Бо ж немає в нас такої кількості техніки.
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27.08.2022 23:04 Ответить
Читав таку думку, що реально зараз в ЗСУ до 350к, бо 700к фізично не має можливості забезпечити формою, засобами захисту, зброєю, харчуванням. Навіть цифру 500к ставив автор під сумнів, бо тоді б рашистів рознесли вщент.
На мою думку 700к - це сила-силенна воїнів, але я можу помилятися, бо без техніки це сотні тисяч піхоти, а в теперішній війні вона не є вирішальною(
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27.08.2022 23:14 Ответить
А до війни,усілякі експерти,та й навіть форумчани казали,що ми зробимо армію кілька мільйонів. Я кажу,що в ******** Україні це не можливо.
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27.08.2022 23:25 Ответить
Мобілізувати теоретично можливо, якщо всіх без розбору мобілізувати, але тоді економіка вся ляже і все одно армія буде виглядати голодранцями.
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27.08.2022 23:36 Ответить
Щоб всіх мобілізувати, потрібен совок зі штрафбатами, а це зараз не можливо.
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27.08.2022 23:43 Ответить
Ті хто кажуть про 160 профнепридатний неліквід. Вибачте що маємо те маємо.

Реальна кількість тільки на початок було около 300 тисяч. Тому що крім вс рф, були ще мобіки ордло, різні чвк, осетини та інші, білоруси і так далі. При чому щоб було у вас розуміння в ордло чоловічого населення практично не залишилось. Візьміть загугліть його кількість та дізнаєтесь скільки штиків виставила рф тільки з цієї окупованої клоаки. По факту за весь час війни проти України воювало більше мільйона і можливо ця кількість наближається навіть до двох враховуючи кількість дезертирів у військах рф.
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27.08.2022 22:46 Ответить
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27.08.2022 22:18 Ответить
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27.08.2022 22:21 Ответить
Шедевр чорного гумору
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27.08.2022 23:05 Ответить
Сергій Прач@sergey_prach

Коли який сосійський опариш вам щось бовкне про Хіросіму, нагадайте йому, що в Хіросімі від ядерного вибуху загинуло 70 тис людей.
А в Маріуполі тільки в Ілічовському моргу лежить 87 тис.
Ще 27 тис невідомо де
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27.08.2022 23:18 Ответить
Не може у моргу лежати 87 тис. Фізично.
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28.08.2022 11:17 Ответить
А-а-а!!!

Це те, що дере на клапті.
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28.08.2022 03:28 Ответить
Це нічого не змінить. Як каже Бутусов, і з ним важко не погодитися, що війну ******* виграє не кількість, а технологічність та вміння, а також мотивація, що у випадку українців є патріотизм.
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27.08.2022 22:21 Ответить
За 6 місяців наша економіка так і не перейшла на військовий режим, хоча вже навіть у владі починають говорити про тривалу війну. Виключно на західній допомозі і ЗСУ війну не виграти, потрібно економіку перебудовувати під потреби війни, тобто під замовлення міноборони, а цього не відбувається.
На Західній Україні можна розгортати виробництво ***********, конструкторські бюро військові відкривати, запускати виробництво зброї, а у нас почався авральний ремонт і будівництво доріг, щоб встигнути до кінця року "освоїти", бо гроші "пропадуть", тобто казначейство забере. Раніше щось робили виключно на центральних дорогах, а зараз вулички-провулки не самі гірші закатують асфальтом, причому тупо зверху, але від центральної дороги, щоб було видно зроблених зі 100 м дороги. Правда примудряються переробляти заново і нормальні дорого, що взагалі на голову не налазить, але велике крадівництво за підтримки президента ніхто не відміняв.
Ці мотивовані до розпилу бюджетних грошей владні українці точно зайвим патріотизмом не страждають, бо послаблюють і без того дохлу економіку витрачаючи на дороги під час війни. А попереду зима, переселенці прибувають, але якщо їх Зеля зимою асфальтом зігріє і нагодує, тоді таки проголосую за нього)
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27.08.2022 22:47 Ответить
1. Військову техніку, так само і любу, не можна (не бажано) виробляти аврально.
2. Правильно писати на "заході України" - "Західної України" не існує.
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28.08.2022 11:20 Ответить
1. Про терміни я не пишу, бо не знаю скільки на це необхідно часу., але якщо не починати взагалі, то і нічого не буде. Вважаю, що "можна розгортати...".
2. Стосовно термінів, даю посилання на правопис, який впроваджений і урок онлайн-навчання для школярів.

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС СХВАЛЕНО
Кабінетом Міністрів України
(Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)

2)
- складні прикметники, утворені з іменника
та узгодженого з ним прикметника: високоврожáйний (висóкий урожáй),
внутрішньоóчний (внýтрішнє óко), довгохвильовúй (дóвгі хви́лі),
загальнодостýпний (загáльний дóступ), загальноосвíтній (загáльна осві́та),
західноукраї́нський (Зáхідна Украї́на)
- 10. Назви сторін світу: за́хід, пі́вдень, пі́вніч, схід, норд-о́ст, півде́нний
за́хід - звичайно пишемо з малої букви. Якщо ці назви вживаються на
означення країн, народів, регіонів, тоді їх пишемо з великої букви: краї́ни
За́ходу, Дале́кий Схід, За́хідна Украї́на, наро́ди Пі́вночі, Півде́нне Полі́сся,
Півні́чна Букови́на
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf

https://eschool.dn.ua/ Дистанційне навчання в школі

Українська мова копіювання 1

https://eschool.dn.ua/ На головну https://eschool.dn.ua/course/index.php Предмети https://eschool.dn.ua/course/index.php?categoryid=252 Відкрита онлайн школа https://eschool.dn.ua/course/index.php?categoryid=262 10 клас https://eschool.dn.ua/course/view.php?id=2930 УМ10-29_1

7. Назви сторін світу: захід, південь, північ, схід, норд-ост, південний захід - звичайно пишуться з малої літери. Якщо під цими назвами розуміються країни чи народи, тоді вони пишуться з великої літери: Далекий Схід, Західна Україна, країни Заходу, курорти Півдня, народи Півночі, Південне Полісся, Північна Буковина, Схід прокинувся.
https://eschool.dn.ua/mod/page/view.php?id=203172
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28.08.2022 14:58 Ответить
А турки чомусь збираються у нас його будувати, при наймі про вибрану земельну ділянку під завод писали. В горах можна хоч що збудувати і ракети не долетять, а можна нічого не робити, як варіант.
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28.08.2022 15:39 Ответить
Они хотели его еще до войны строить, чего то не сильно спешат по очевидным причинам - пуйло прямым текстом сказал Эрдогану что разбомбит. Про горы даже не смешно...
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28.08.2022 15:58 Ответить
Завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar, для будівництва якого турецька компанія Baykar Makina вже придбала земельну ділянку на території України, може розпочати свою роботу наприкінці 2023 року.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Будівництво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути у 2023 році, можливо, в кінці", - повідомив дипломат.

За його словами, попри те, що рішення про будівництво заводу ще має пройти процес ратифікації у Верховній раді, Baykar Makina вже займається відповідними підготовчими роботами.

"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - додав Василь Боднар.

Раніше посол повідомив, що власник компанії Baykar вже зареєстрував компанію в Україні та придбав земельну ділянку для будівництва заводу.

"Вони (Baykar Makina - ред.) розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", - https://suspilne.media/268914-tureccina-stvorila-kompaniu-dla-virobnictva-bpla-v-ukraini-posol/ розповів Боднар.
https://suspilne.media/269437-zavod-bajraktariv-mozut-zapustiti-v-ukraini-vze-v-kinci-2023-roku-posol/
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28.08.2022 17:31 Ответить
Росія випуска 40000-50000 снарядів в день за часи бойових дій.
А скільки виробля сама Україна. По прикладу танків --1шт в рік.??
як воювати, своє трошкиробити та мати, допомога - це добре, але вона
не постійна і має закінчитись.
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27.08.2022 22:36 Ответить
Україна виробляє відосики з президентом, по цьому показнику Ху*ло просто безнадійно відстав.
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27.08.2022 22:49 Ответить
40000-50000 снарядів в день - щось сумнівно, може місяць чи рік.
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28.08.2022 11:22 Ответить
вполне может выпустить 50 тыс в день всех видов снарядов включая минометные мины. 5 тыс-точно может выпустить. Россия не распродавала советское вооружение как это делала Украина,не горели и не взрывались склады как это в Украине было и еще Россия вкладывала миллиарды в производство новых боеприпасов. Это и есть причиной частичного успеха рашки за эти 6 мес-тупо 10 кратное огневое преимущество
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28.08.2022 11:42 Ответить
А ! Так, це ж їх купа калібрів і видів ...
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28.08.2022 12:53 Ответить
чушь какая то. Сдохших кацавов, по сообщению того же генштаба - 46500 тушек. это значит, общее число кацапов, выбыших из соревнования за стиральную машинку в 3-4 раза больше, то есть - 140-185 тыс. а это уже никак не бьется с цифрой 160 тыс. отсюда вывод - своей болтавней этот член подрывает доверие к информации генштаба
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27.08.2022 23:03 Ответить
Школо лаптєлапе, а моск включити тобі зкріпи не дозволяють?
Якби дозволяли, ба більше: якби той моск у тебе був, то ти втямив би просту річ. 160 тис оркоголів - кількість особового складу, задіяна в спєцапірациї. Час від часу попри втрати орко-командування проводило ротацію особового складу, заміну зажмурених і покалічених орків свіжими так, щоб загальна їх кількість залишалась на рівні 160 тис.
**** не ясно? (с)
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28.08.2022 03:34 Ответить
Путлер увеличил армию Шариковых до 10 млн...🦍🦍☠️☠️ 🤣держись НАТО...
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27.08.2022 23:35 Ответить
Война показала что численность солдат имеет второстепенное значение. Главное это превосходство в тяжелых вооружениях и боезапасу к ним. Солдаты не воюют в близком контакте. Воюют пушки,самолеты,вертолеты,ракеты,безпилотники. Жаль что Запад не спешит давать нам столько тяжелой тнхники чтобы у ВСУ был-бы паритет с рашкой
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28.08.2022 11:38 Ответить
Україна вистоїть у війні тільки за допомогою західної зброї і не треба видумувати мол треба самім щось робити.
Заводи розбиті щось виготовляють але не ракети і снаряди.Цього Зараз Україна не зможе виготовляти до кінця війни.
А те що говорять що проти 1 млн солдатів РФ Україна не зможе протистояти так в Україні також мобілізували 1 млн
І взагалі основну роль відіграє не чисельність а високоточна якісна зброя яка є тільки в каріїнах ЗАХОДУ . Тому переживати не варто.
Ленд-Ліз -все вирішить і він буде діяти мінімум 2 роки так чому люди преживають. ?
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28.08.2022 13:28 Ответить
 
 