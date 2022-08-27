РФ привлекла к войне в Украине уже около 160 тысяч военных и планирует – еще 90 тысяч, - Скибицкий

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. При этом они применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и резервные батальоны, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы пополнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - сказал он.

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По его словам, Россия уже привлекла к войне против Украины около 160 тыс. военнослужащих.

"Если говорить в целом о сухопутном и воздушном компонентах, которые воюют против нашего государства, это порядка 160 тыс. военнослужащих. Я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях, обеспечивает оккупационный режим на временно оккупированных территориях", - добавил Скибицкий.

По его словам, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил. Если технику они могут поставлять, то с личным составом проблемы. В частности, из-за того, что распространяется паника, распространяется информация о погибших и раненых.

"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли это (указ Путина о доукомплектовании. – Ред.). Пожалуй, всё-таки нет", - сказал представитель ГУР.

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Свое мнение он аргументировал тем, что идти на контракт в России все меньше желающих.

"Пошла паника среди населения больших городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну", – отметил Скибицкий.