На южном направлении ВСУ уничтожили 35 рашистов, технику врага, склады боеприпасов и пункт боеснабжения, - ОК "Південь"
ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде Херсонской области, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Нашей армейской авиацией нанесены 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.
Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники, 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом Броде и 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага разведываются", - говорится в сообщении.
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