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На южном направлении ВСУ уничтожили 35 рашистов, технику врага, склады боеприпасов и пункт боеснабжения, - ОК "Південь"

південь

ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде Херсонской области, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Нашей армейской авиацией нанесены 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники, 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом Броде и 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага разведываются", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19106) уничтожение (6854) техника (1733) ВСУ (6558)


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Супер,потихеньку м'ясорубка для виродків робить свою справу!
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28.08.2022 08:36 Ответить
 
 