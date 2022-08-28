379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 28 августа 2022 года более 1112 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 379 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 44.

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26 августа в результате обстрела врагом жилой инфраструктуры пгт. Каменка Пологовского района Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет, и год и 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.