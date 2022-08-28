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Новости Война
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379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 28 августа 2022 года более 1112 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 379 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 44.

Читайте: 374 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 723 - ранены, - Офис генпрокурора

26 августа в результате обстрела врагом жилой инфраструктуры пгт. Каменка Пологовского района Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет, и год и 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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А снова свой язык не достаёт из своей жопы некий поц из Ватикана, что именуется папик римский. Аааа, он только о сруских фашистах печётся и выражает соболезнование по поводу их убийства сруским ФСБ. Видимо идеология фашизма ему близка и нравиться.
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28.08.2022 09:21 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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28.08.2022 10:40 Ответить
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28.08.2022 10:54 Ответить
Це все дрібниці!! Один чувак з Ватикану на ім"я Франциск виявив тільки одну невинну жертву війни,і ту на Россії-Дарью Дугіну,яка повністю обгоріла в машині,а потім її нетлінні мощі знову омолодилися і вона стала краше пущє прєжнево!
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28.08.2022 11:49 Ответить
 
 