Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 750 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 942 танка и 4 257 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 августа потери личного состава противника составляют около 46 750 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1942 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4 257 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,
- РСЗО - 274 (+0) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
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Зелений Клоун виграє війну у чорного сатаніста.
50 000 ліквідованих орків.
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
Кожен день - знищують арту і танки - а біля них і в них - танкісти та артісти до кобздона.