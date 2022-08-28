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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 750 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 942 танка и 4 257 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 августа потери личного состава противника составляют около 46 750 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1942 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 257 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1050 (+5) ед,
  • РСЗО - 274 (+0) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 171 (+6) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Читайте: ВСУ остановили наступление россиян на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 46 750 человек, 234 самолета, 202 вертолета, 1 942 танка и 4 257 бронированных машины 01

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502)


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Топ комментарии
+10
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28.08.2022 10:04
+10
Що ви дивитесь на кількість двохсотих орків!?
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
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28.08.2022 10:45
+7
За три доби ліквідовано 400+250+250= 900 кацапських організмів. Це визиває натхнення. Але такі круглі цифри дещо насторожують, хоч і невелика різниця - кацапом більше чи кацапом менше.
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28.08.2022 10:11
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28.08.2022 10:04 Ответить
зэ-леный человечек
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28.08.2022 10:08 Ответить
що за ************* - він геніально грає роль Президента України
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28.08.2022 12:09 Ответить
У Всевишнього Господа - унікальне почуття гумору.
Зелений Клоун виграє війну у чорного сатаніста.
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28.08.2022 13:47 Ответить
За три доби ліквідовано 400+250+250= 900 кацапських організмів. Це визиває натхнення. Але такі круглі цифри дещо насторожують, хоч і невелика різниця - кацапом більше чи кацапом менше.
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28.08.2022 10:11 Ответить
Там Lego, чего-то больше, чего-то меньше и не всегда понятно где от чего.
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28.08.2022 10:14 Ответить
Цікаво, як їх рахують. Звичайно, чим більше, тим краще. Але...
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28.08.2022 10:16 Ответить
Якщо такими темпами буде і на далі, приблизно в середині вересня відзначимо круглу цифру в
50 000 ліквідованих орків.
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28.08.2022 10:19 Ответить
Що ви дивитесь на кількість двохсотих орків!?
Дивіться на цифри того, що найбільш дошкульне для нас: артилерію, ГРАДи, смерчі, літачки, вертушки, та навіть танчики і корабліки...
А орки разом з ними - приложаться...
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28.08.2022 10:45 Ответить
таньчики мамкам не розкажуть, що не треба лізти в Україну - тут всіх окупантів просто вбивають. Зажмурений чи поранений кацап - це найдієвіша пропаганда пацифізму на рашці. Саме тому в них цього літа дууууже великі проблеми з набором в найманці: зажмурені та покалічені кацапи всім своїм видглядом та станом доводять - 1. зажмурять. 2. обіцяного не виплатять.
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28.08.2022 10:51 Ответить
Теж не розумію такої уваги до кількості м'яса, коли суть армії - в кількості техніки. Виб'ють техніку - не буде і м'яса. ***** на м'ясо насрати, в нього не народ, а стадо, яке мовчки піде на убій, а от втрата техніки, яку при санкціях дуже важко компенсувати, ото діло.
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28.08.2022 12:17 Ответить
Арта без орків сама не стріляє, як і вертушки і танчікі самі не їздять.
Кожен день - знищують арту і танки - а біля них і в них - танкісти та артісти до кобздона.
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28.08.2022 13:50 Ответить
Даёшь полтинник к осени!!!
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28.08.2022 11:14 Ответить
До 10- го вересня , кацапні здохне 50 000 😠
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28.08.2022 11:59 Ответить
 
 