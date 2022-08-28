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Новости Война
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Британская разведка: "Приказ Путина об увеличении армии вряд ли существенно усилит боевую мощь России в Украине"

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Указ Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь России в войне против Украины. Поскольку РФ уже лишилась многих военных, а желающих идти на контракт очень мало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа.

В отчете анализируется приказ Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить размер армии РФ на почти 140 тысяч человек и поручает правительству выделить соответствующие средства на это.

Читайте: Заявления Шойгу - это дезинформация, наступление России остановилось из-за ее плохой военной эффективности и ожесточенного украинского сопротивления, - британская разведка

"Остается непонятным то, что попытается ли Россия сделать это за счет рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва. Но в любом случае, в условиях действующего законодательства, этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые способности в Украине.Ведь Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактиков - мало, а призывники, по крайней мере, технически не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ", - отмечают в разведке.

армия РФ (19106) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+19
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28.08.2022 10:29
+4
Коли, де і з ким би не воювала росія, хоч би як називала свої воєнні дії, війна, конфлікт чи як зараз - СВО, все обов'язково зводиться до обов'язкової дії - набрати більше "ванек" з глухих ****** і кинути їх на кулемети.
З вождями все зрозуміло, їм та їхнім дітям не вмирати. Вони сидять у своїх світлих кабінетах, усі нащадки влаштовані до четвертого коліна.
Із "ваньками" складніше. Ідуть вмирати добровільно.
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28.08.2022 10:26
+2
Шпионка ГРУ в НАТО. Как раскрыли разведчицу, которая годами дружила с западными военными
https://www.youtube.com/watch?v=zMFvP3vGE30
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28.08.2022 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Так посилення з 1.01.2023. Чи буде до того часу та армія що ще є?...
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28.08.2022 10:18 Ответить
Коли, де і з ким би не воювала росія, хоч би як називала свої воєнні дії, війна, конфлікт чи як зараз - СВО, все обов'язково зводиться до обов'язкової дії - набрати більше "ванек" з глухих ****** і кинути їх на кулемети.
З вождями все зрозуміло, їм та їхнім дітям не вмирати. Вони сидять у своїх світлих кабінетах, усі нащадки влаштовані до четвертого коліна.
Із "ваньками" складніше. Ідуть вмирати добровільно.
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28.08.2022 10:26 Ответить
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28.08.2022 10:29 Ответить
Шпионка ГРУ в НАТО. Как раскрыли разведчицу, которая годами дружила с западными военными
https://www.youtube.com/watch?v=zMFvP3vGE30
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28.08.2022 10:31 Ответить
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28.08.2022 10:37 Ответить
султан відробляє за грошові ніштяки.
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28.08.2022 11:03 Ответить
Іх тре бити здалека шоб не чути іх тяжолии дух.
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28.08.2022 10:41 Ответить
Да живих мішень у нас більше так вони нас артою плавят
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28.08.2022 10:51 Ответить
вони самі не знають звідки фуло їх візьме,восени на рашці призов 130 тис мабуть за пару тижнів підготовки будуть кидати їх на фронт.
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28.08.2022 11:05 Ответить
Шановний Фрідом,в якому саме місці Ми українці,маємо більшість в кількості?Можеш не відповідати.Та будь у нас хоч 2 до одного,то кацапів би вже давно в Україні не було.Британська розвідка все ще продовжує вірити,що в кацапії 21 століття.Якщо фюрерок написав про 140 тисяч,то так воно і є.Це все рівно,що продовжувати вірити в 28 героїв панфіловців.А кількість у нас-це з урахуванням жителів міст і сіл,які кацапи рівняють з землею?
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28.08.2022 11:57 Ответить
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28.08.2022 11:15 Ответить
Якщо росія оголосить про приєднання окупованих територій, то зможе відправляти туди й призовників теж.
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28.08.2022 11:28 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=0vRRGJ1GjtU"...
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28.08.2022 11:40 Ответить
Угомонитесь зрадое..ы, путин планировал всю Украину победить в неделю и Киев за три дня взять. Все планы пошли по бороде. Теперь сцытесь 137 тыщ чепушей, которых якобы наберут аж после первого января 2023 года и ужо тогда рашисты попрут ) Конечно-конечно, обязательно наберут, обязательно обучат, снабдят техникой и как попрут, только в январе переть некуда, холодно. В феврале тоже особо не выйдет. Т.е. вы истерички сцытесь того, что можно быть будет в марте-апреле 2023 года?! Серьёзно? Сидите ото по своим Польшам и Францией и следите как ЗСУ воют, и бабки не забывайте донатить.
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28.08.2022 12:48 Ответить
 
 