Британская разведка: "Приказ Путина об увеличении армии вряд ли существенно усилит боевую мощь России в Украине"

Указ Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь России в войне против Украины. Поскольку РФ уже лишилась многих военных, а желающих идти на контракт очень мало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа.

В отчете анализируется приказ Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить размер армии РФ на почти 140 тысяч человек и поручает правительству выделить соответствующие средства на это.

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"Остается непонятным то, что попытается ли Россия сделать это за счет рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва. Но в любом случае, в условиях действующего законодательства, этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые способности в Украине.Ведь Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактиков - мало, а призывники, по крайней мере, технически не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ", - отмечают в разведке.