В оккупированном Севастополе задержан мужчина, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"

Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина".

Об этом сообщает qirim.news, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" вычислили и задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"", - говорится в сообщении.

Как пишут пропагандистские телеграм-каналы, мужчину обвинили в "дискредитации" армии РФ.

Захватчики похвастались тем, что задержание мужчины провели жестко, уложив его лицом вниз на асфальт. Чтобы поднять "бунтовщика" с земли, один из силовиков тянул его за волосы.

Патриота вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попал его автомобиль, а также аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что на своей странице в Instagram задержанный ранее написал, куда следует пойти российскому военному кораблю.

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