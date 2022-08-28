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В оккупированном Севастополе задержан мужчина, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"

севастополь,затримання

Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина".

Об этом сообщает qirim.news, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" вычислили и задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"", - говорится в сообщении.

Как пишут пропагандистские телеграм-каналы, мужчину обвинили в "дискредитации" армии РФ.

Захватчики похвастались тем, что задержание мужчины провели жестко, уложив его лицом вниз на асфальт. Чтобы поднять "бунтовщика" с земли, один из силовиков тянул его за волосы.

Патриота вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попал его автомобиль, а также аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что на своей странице в Instagram задержанный ранее написал, куда следует пойти российскому военному кораблю.

Читайте: Оккупанты в Севастополе запустили чат-бот для доносов на жителей, поддерживающих Украину

задержание (6673) оккупация (10125) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+39
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28.08.2022 12:20
+26
А наші суди чемно відпускають колаборантів і диверсантів-навідників очевидно керуючись перецедентом з Бойко і Шуфричем.
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28.08.2022 12:22
+25
если днем ссутся от песни, то это верный признак того, что скоро по ночам начнут сраться от резких звуков.
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28.08.2022 12:25
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скоро фаршикам торба.
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28.08.2022 12:18 Ответить
эта гнида всю свою жизть никчемную посвятила разрушению Украины
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28.08.2022 12:18 Ответить
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28.08.2022 12:20 Ответить
такий комент "допоможе" перемогти
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28.08.2022 12:47 Ответить
правда очі коле?
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28.08.2022 12:57 Ответить
У пригожинців проблеми з українськими проксі? Доводиться користуватися американськими?
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28.08.2022 14:09 Ответить
Это один из 73%🤢🐏 " нужно только перестать стрелять"," Порошенко наживается на войне ", "та сторона", "повстанцы""договоримся по-середине", "какая разница",………………
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28.08.2022 13:35 Ответить
трое на одного, твари, вот и высказывай свое мнение, если даже песню петь нельзя.
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28.08.2022 12:18 Ответить
Рашисты - мерзопакостные доносчики , варвары , палачи , ничтожества завистливые 🤮
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28.08.2022 13:38 Ответить
А наші суди чемно відпускають колаборантів і диверсантів-навідників очевидно керуючись перецедентом з Бойко і Шуфричем.
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28.08.2022 12:22 Ответить
Це не наші суди. Це латентні сепари - суддівська мафія яка передається у спадок ще з часів комуняк кравчука і кучми
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28.08.2022 15:29 Ответить
Кончена кацапня не розуміє , що такими діями украінців вони не зупинять , а навпаки ще більше наші люди буду чинити спротив всіма допустимими і не тільки способами !
Партизанський рух , наприклад , орки невзмозі зупинити 😠
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28.08.2022 12:22 Ответить
если днем ссутся от песни, то это верный признак того, что скоро по ночам начнут сраться от резких звуков.
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28.08.2022 12:25 Ответить
Спочатку від різких звуків, а потім просто від звуків, все правильно)
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28.08.2022 12:48 Ответить
Я бачив те відео і одразу сказав, що його миттєво вирахують... Нажаль так і сталося... Дуже багато прикмет вивалила його подруга! Мордар повинен бути знищений!
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28.08.2022 12:28 Ответить
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі, або ж, як у цьому випадку - заспівали українську пісню, і зазнали рашистських переслідувань.

Але, натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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28.08.2022 12:37 Ответить
От би наші силовики так діяли. Вякнув щось проти держави, через 5 хвилин 5 років ув'язнення.
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28.08.2022 12:50 Ответить
Мрієш про життя в рашці? Переїжджай туди сам, а рашку з її "рузькоміром" сюди тягнути не треба.
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29.08.2022 00:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jpb5mltwBr4 "бедный" Pink Floyd .. ФСБ знает их адреса, но, если ШО, - тупо сцыт против взрослых
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28.08.2022 12:53 Ответить
"Эту песню не задушишь, не убьёшь! Не убьёшь! Не убьёшь!" (с.)
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28.08.2022 13:23 Ответить
в папку кринж..от нквд террористов
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28.08.2022 16:14 Ответить
 
 