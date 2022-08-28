В оккупированном Севастополе задержан мужчина, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"
Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина".
Об этом сообщает qirim.news, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" вычислили и задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина"", - говорится в сообщении.
Как пишут пропагандистские телеграм-каналы, мужчину обвинили в "дискредитации" армии РФ.
Захватчики похвастались тем, что задержание мужчины провели жестко, уложив его лицом вниз на асфальт. Чтобы поднять "бунтовщика" с земли, один из силовиков тянул его за волосы.
Патриота вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попал его автомобиль, а также аккаунтов в соцсетях.
Отмечается, что на своей странице в Instagram задержанный ранее написал, куда следует пойти российскому военному кораблю.
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Партизанський рух , наприклад , орки невзмозі зупинити 😠
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі, або ж, як у цьому випадку - заспівали українську пісню, і зазнали рашистських переслідувань.
Але, натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.