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Новости Война
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В России пропагандист Мангушев вышел на сцену с черепом якобы защитника "Азовстали". ВИДЕО 18+

Игорь Мангушев анонсировал свое выступление как "стендап по военной тематике". Он держал в руках человеческий череп, рассказывал, что тот якобы принадлежит защитнику "Азовстали" и обещал, что россияне будут убивать украинцев.

Видео выступления Мангушева опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Мангушев заявил со сцены, что россияне будут убивать украинцев, но идет "война с идеей".

"Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - сказал он.

Смотрите: "Фиксировать войну такой, какая она есть": проект "Український свідок" рассказал о своей работе за полгода. ВИДЕО

По словам Мангушева, россиянам плевать, "сколько нужно убить" украинских солдат, и "как их нужно убить". Рашист сообщил, что всех носителей "идеи", о которой он рассуждал до этого, необходимо уничтожить.

Зал поддержал оккупанта с черепом в руке. Один из слушателей спросил: "Как ты думаешь, он понял, что такое "русский мир"?"

Также смотрите: Лейтенанту РФ заочно сообщено о подозрении в расстреле владельца и работника предприятия в Бучанском районе. ФОТО

Игорь Мангушев называет себя "авантюристом и политтехнологом". Он является лидером русского националистического движения "Светлая Русь". СМИ называли Мангушева одним из авторов идеи использования буквы "Z" как символа российского вторжения в Украину.

россия (95402) военные преступления (1428)


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Топ комментарии
+86
Сатанізм, фашизм, русизм. А принципі , звичайні кацапські будні.
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28.08.2022 12:21
+69
Весь русскій народ такий. Вони завжди такі були.
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28.08.2022 12:27
+66
Клініка
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28.08.2022 12:21
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Животное , причем бешеное!
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28.08.2022 14:18 Ответить
Только СМЕРТЬ, можете забанитьь...
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28.08.2022 14:21 Ответить
І отаке до нас відношення всю з ними нашу Історію! Революції, війни, Голодомори, Гулаги -мільйони замордованих кацапами українців! Поки буде існувати Імперія Зла буде біда і горе на Землі! Виродки Людства! Смерть кацапським окупантам!
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28.08.2022 21:40 Ответить
Черговий пропагандист ?
Я вже тут не раз писав - як є правда з висказувань їхніх
Все буде таки навпаки - ...
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28.08.2022 14:41 Ответить
На сколько гнилая кацапская душонка , это не описать.
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28.08.2022 14:47 Ответить
каждая блевотная кацап...зда откркривая разрез,подробно рассказивает,что с ними сделать-подлежат уничтожению,если оставить,все как есть,будет до бесконечности.
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28.08.2022 14:54 Ответить
Таких клоуны как правило только языком ляпают. На поле боя их на тросе не затянешь.
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28.08.2022 15:11 Ответить
Я б порадила нашим спецслужбам побільше звертати увагу на таких дрібних скажених псів. Їх легше дістати ніж топових пропагандонів, яких посилено охороняють і потім в такій же цинічній формі повідомляти про їх знищення.
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28.08.2022 15:16 Ответить
Варварское государство исчезнет с лица земли ещё при моей жизни. Рашисты поколениями будут работать на восстановление нашей страны.
Твари бездетные.
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28.08.2022 15:39 Ответить
руSSький мир, це саме смердюче в світі лайно, це токсини чумы й холери, це фуйловське сучище з мерзенними сатанинськими замашками..
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28.08.2022 15:41 Ответить
Рашизм у всій своїй "красі"... Нехай при можливості Зеленський покаже це відео ООН!
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28.08.2022 15:43 Ответить
вони Денісову виперли,щоб вона не розповідала про згвалтованих дітей,а ти хочеш щоб після цього зєля щось в ООН показав...
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28.08.2022 16:15 Ответить
Их предки были людоедами. У москалей.
Они дикари.
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28.08.2022 16:20 Ответить
ЄС не вздумай анулювати візи всім росіянам, бо це дуже культурні і виховані люди (С)


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28.08.2022 17:35 Ответить

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28.08.2022 17:37 Ответить

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28.08.2022 17:41 Ответить

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28.08.2022 17:43 Ответить
Мангушев - фамилия явно не славянская, русская в том смысле , что такой национальности никогда не было и нет. И цари и все финноугромонголы страдают острой формой комплекса не полноценности с переходом на шизофрению. Они с 16 века усиленно хотят стать Русью, быть православными, иметь свой язык , свою территорию- у них кикогда этого не было и нет. Можно взять в руку череп, можно кучу дерьма и кричать о Руси , но не полноценный Мангушев угрофинномонгол- тюрок , живет по законам 13 века и здохнет не полноценным придурком.
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28.08.2022 17:53 Ответить
Все вірно, немає, що додати, крім того, що кожен Андарбек Данілбекович Дудаєв мріє стати "владіславом юрьєвічєм сурковьім" і довести силою (бо розуму немають), що не Україна це Русь, а 200-от національна роzzія.
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28.08.2022 19:30 Ответить
Не выгораживайте явного фашиста, Славянин, не славянин, это не имеет значения, главное, что этот урод имеет российский паспорт.
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28.08.2022 21:01 Ответить
Тільки масові страти росіян позволять світу спастись очистившись від цієї гоблінської породи інакше світ приречений.

Тільки мільйони чи навіть десятки мільйонів силою умертвлених росіян дозволять викорчувати таке варваство як на відео.
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28.08.2022 18:22 Ответить
Такие видеосюжеты надо демонстрировать на Западе, что из себя представляет российское население.
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28.08.2022 20:58 Ответить
А як до нього добратись хтось знає?
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28.08.2022 21:19 Ответить
В крематорий ****** биомусор!
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29.08.2022 00:55 Ответить
У него дочка или сын?
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29.08.2022 08:49 Ответить
Это череп ***** которая его родила
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29.08.2022 09:02 Ответить
пора йому вже на концерт Кабздона.
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29.08.2022 11:31 Ответить
Теперь пусть ходит и оглядывается...
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29.08.2022 11:33 Ответить
ему прострелили череп.
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04.02.2023 16:31 Ответить
Поруч з Україною відкрився портал в Пекло з якого повилазили ці черти чи як це пояснити? Ставлю все шо у ***** є колекція таких черепів
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30.08.2022 19:36 Ответить
Русские-это животные.
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04.02.2023 17:18 Ответить
Карма настігла свого хероя

В зоне СВО тяжело ранен владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ Игорь Мангушев.

В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханов (ЛНР). Состояние крайне тяжелое.

По предварительной информации, речь идет о выстреле в затылок с близкого расстояния.
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04.02.2023 19:25 Ответить
*******
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08.02.2023 11:52 Ответить
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