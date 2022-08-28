В России пропагандист Мангушев вышел на сцену с черепом якобы защитника "Азовстали". ВИДЕО 18+
Игорь Мангушев анонсировал свое выступление как "стендап по военной тематике". Он держал в руках человеческий череп, рассказывал, что тот якобы принадлежит защитнику "Азовстали" и обещал, что россияне будут убивать украинцев.
Видео выступления Мангушева опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Мангушев заявил со сцены, что россияне будут убивать украинцев, но идет "война с идеей".
"Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - сказал он.
По словам Мангушева, россиянам плевать, "сколько нужно убить" украинских солдат, и "как их нужно убить". Рашист сообщил, что всех носителей "идеи", о которой он рассуждал до этого, необходимо уничтожить.
Зал поддержал оккупанта с черепом в руке. Один из слушателей спросил: "Как ты думаешь, он понял, что такое "русский мир"?"
Игорь Мангушев называет себя "авантюристом и политтехнологом". Он является лидером русского националистического движения "Светлая Русь". СМИ называли Мангушева одним из авторов идеи использования буквы "Z" как символа российского вторжения в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я вже тут не раз писав - як є правда з висказувань їхніх
Все буде таки навпаки - ...
Твари бездетные.
Они дикари.
Тільки мільйони чи навіть десятки мільйонів силою умертвлених росіян дозволять викорчувати таке варваство як на відео.
В зоне СВО тяжело ранен владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ Игорь Мангушев.
В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханов (ЛНР). Состояние крайне тяжелое.
По предварительной информации, речь идет о выстреле в затылок с близкого расстояния.