В России пропагандист Мангушев вышел на сцену с черепом якобы защитника "Азовстали". ВИДЕО 18+

Игорь Мангушев анонсировал свое выступление как "стендап по военной тематике". Он держал в руках человеческий череп, рассказывал, что тот якобы принадлежит защитнику "Азовстали" и обещал, что россияне будут убивать украинцев.

Видео выступления Мангушева опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Мангушев заявил со сцены, что россияне будут убивать украинцев, но идет "война с идеей".

"Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - сказал он.

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По словам Мангушева, россиянам плевать, "сколько нужно убить" украинских солдат, и "как их нужно убить". Рашист сообщил, что всех носителей "идеи", о которой он рассуждал до этого, необходимо уничтожить.

Зал поддержал оккупанта с черепом в руке. Один из слушателей спросил: "Как ты думаешь, он понял, что такое "русский мир"?"

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Игорь Мангушев называет себя "авантюристом и политтехнологом". Он является лидером русского националистического движения "Светлая Русь". СМИ называли Мангушева одним из авторов идеи использования буквы "Z" как символа российского вторжения в Украину.