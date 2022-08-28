В "ЛНР" подготовили псевдоисторическую методичку для учителей на 1 сентября, - ГУР. ДОКУМЕНТ
Рашисты из так называемой "ЛНР" подготовили к 1 сентября пространный многостраничный документ под названием "Структурный план урока по теме "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
В разведке отмечают, что в целом предложенный "план" представляет собой традиционную "солянку псевдоисторических фактов и безумных идей".
"Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена".
Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - говорится в сообщении.
В разведке проанализировали некоторые из них:
- "Мероприятие, чувствующее себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещеной в Херсонесе князем Владимиром".
Справка: крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира.
- "Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию".
- "Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".
Справка: оба российских города младше Киева.
- "Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".
- "Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".
Справка: советская власть продолжала политику российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.
- "Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям – например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан "великороссом", а в анкетах 1930-1950-х лет – "Украинцем"".
Справка: единственная национальность, способствовавшая карьере в советском союзе – русский.
- "Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы".
- "Превращение Украины в "анти-Россию" велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО".
- "Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не закончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев".
В ГУР МО Украины подчеркивают, что одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.
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«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
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До турков там была крепость Литовцев
Даунбаській чи луганвсрачній? Там жеж немає ожнокоріннихслів. Та то зовсім різні нації. От лихо...
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
Щира дяка Володимиру Броніславовичу та долгії літа...💙💛👍👌
... під українським правлінням
Ніякої самоповаги