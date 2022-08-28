Рашисты из так называемой "ЛНР" подготовили к 1 сентября пространный многостраничный документ под названием "Структурный план урока по теме "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В разведке отмечают, что в целом предложенный "план" представляет собой традиционную "солянку псевдоисторических фактов и безумных идей".

"Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена".

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - говорится в сообщении.





В разведке проанализировали некоторые из них:

"Мероприятие, чувствующее себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещеной в Херсонесе князем Владимиром".

Справка: крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира.

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"Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию".

"Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

Справка: оба российских города младше Киева.

"Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".

"Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".

Справка: советская власть продолжала политику российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.

"Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям – например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан "великороссом", а в анкетах 1930-1950-х лет – "Украинцем"".

Справка: единственная национальность, способствовавшая карьере в советском союзе – русский.

"Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы".

"Превращение Украины в "анти-Россию" велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО".

"Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не закончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев".

В ГУР МО Украины подчеркивают, что одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.