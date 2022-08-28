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Новости Война
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В "ЛНР" подготовили псевдоисторическую методичку для учителей на 1 сентября, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Рашисты из так называемой "ЛНР" подготовили к 1 сентября пространный многостраничный документ под названием "Структурный план урока по теме "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В разведке отмечают, что в целом предложенный "план" представляет собой традиционную "солянку псевдоисторических фактов и безумных идей".

"Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена".

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - говорится в сообщении.

В ЛНР подготовили псевдоисторическую методичку для учителей на 1 сентября, - ГУР 01
В ЛНР подготовили псевдоисторическую методичку для учителей на 1 сентября, - ГУР 02

В разведке проанализировали некоторые из них:

  • "Мероприятие, чувствующее себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещеной в Херсонесе князем Владимиром".

Справка: крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира.

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  • "Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию".
  • "Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

Справка: оба российских города младше Киева.

  • "Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".
  • "Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".

Справка: советская власть продолжала политику российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.

  • "Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям – например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан "великороссом", а в анкетах 1930-1950-х лет – "Украинцем"".

Справка: единственная национальность, способствовавшая карьере в советском союзе – русский.

  • "Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы".
  • "Превращение Украины в "анти-Россию" велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО".
  • "Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не закончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев".

В ГУР МО Украины подчеркивают, что одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.

оккупация (10125) пропаганда (3671) разведка (4170) школа (3012) обучение (525)


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Топ комментарии
+13
здоровий глузд і кацапи річ несумістна....
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28.08.2022 12:42
+12
нехай діточки спитають звідки у Новій Каховці башта Великого князя литовського Вітовта
«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
Історія свідчить, що в той час південно-західна частина ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України перебувала під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великого князя Литовського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта і займала весь правобережний бік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE Дніпра , по якому проходив кордон. Відповідно існували митниці, одна з них перебувала в районі між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бериславом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Каховкою на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Тавань
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28.08.2022 13:17
+11
Какой смысл цитировать "учебники", изданные в вонючем парашном дурдоме?
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28.08.2022 12:45
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за 8 лет ничего не изменилось
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28.08.2022 12:42 Ответить
нехай діточки спитають звідки у Новій Каховці башта Великого князя литовського Вітовта
«Вітовтова вежа» - єдина збережена оборонна споруда часів литовського панування - біля сіл https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Козацьке і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Веселе (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонська область ). Збудована наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття
Історія свідчить, що в той час південно-західна частина ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України перебувала під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великого князя Литовського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82 Вітовта і займала весь правобережний бік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE Дніпра , по якому проходив кордон. Відповідно існували митниці, одна з них перебувала в районі між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бериславом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Каховкою на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Тавань
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28.08.2022 13:17 Ответить
Одесса , хаджибейская крепость
До турков там была крепость Литовцев
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28.08.2022 13:31 Ответить
Коцюбеев.
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28.08.2022 14:46 Ответить
Там все рядом.
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28.08.2022 15:59 Ответить
И правильнее сказать: не литовцев, а литвинов - предков современных белорусов и украинцев. А литовцы тогда были: аушкайты и жемайты.
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28.08.2022 14:54 Ответить
здоровий глузд і кацапи річ несумістна....
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28.08.2022 12:42 Ответить
Какой смысл цитировать "учебники", изданные в вонючем парашном дурдоме?
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28.08.2022 12:45 Ответить
Цікаво, на якій мові ?
Даунбаській чи луганвсрачній? Там жеж немає ожнокоріннихслів. Та то зовсім різні нації. От лихо...
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28.08.2022 12:45 Ответить
Це жесть, зробити ідіотами на один щабель с північними корейцями мета рашистів
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28.08.2022 12:45 Ответить
А автор книги часом не сам *уйло? Бо назва саме на те натякає.
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28.08.2022 12:49 Ответить
Ленере це просто гігантський загон для скота, де орки вирощуватимуть гарматне мнясо...
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28.08.2022 12:51 Ответить
Ось такий має бути перший урок. Гармата 777 сокир 155 мм і її роль у війні )) https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27

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28.08.2022 13:01 Ответить
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28.08.2022 13:08 Ответить
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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28.08.2022 13:28 Ответить
В анкетах Брежнева Сралина Хрущева чЛенина действительно в графе национальность было указано великоросс... посколько только в 1932 году вдруг ниоткуда начали калякать рюZZkий...
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28.08.2022 13:27 Ответить
Сралин устранил от власти чЛенина в октябре 1921 года и отправил в Горки в Подмосковье...СССР создали только 30 декабря 1922года...другими словами сифилитик чЛенин в этом не принимал никакого участия от слова Совсем...
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28.08.2022 13:31 Ответить
Мокцалям надо подарить трёхтомник нашого історика Володимира Бронвславовича Білінського..там все лежить по полочках...коли та де онук Хана Батия ,хан Менгу-Тімур придумав Мацковійю...у 1 272 році на березі річки Мокша...
Щира дяка Володимиру Броніславовичу та долгії літа...💙💛👍👌
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28.08.2022 13:44 Ответить
А вы что думали что вам дадут десять тыщ срублей за вашего ребенка чтобы его учить математике?
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28.08.2022 13:49 Ответить
А в етой истории будет как Членин и Сралин сжигали церкви и расстреливали священников и прихожан потому что религия ето опиум для народа?
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28.08.2022 13:51 Ответить
А ви знаєте,що по ухваленому ВРУ закону про коллабрацію,оці покидьки,які будуть засмічувати мізки дітям в школах та інших учбових закладах лугандона, не будуть нести НІЯКОЇ відповідальності?Вони ,виявляється,просто допомогали " нашім людям в окупаціі" виживати.Доречі,як і лікарі,які "штопають" рашистів та мобіків і ті ЗНОВУ повертаються на фронт вбивати "бєндєровцев" і "націков".?Я вже мовчу про восьмий рік фінансування,через ПФУ,сєпаратизму лугандона.
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28.08.2022 14:12 Ответить
я за триєдинний народ....

... під українським правлінням
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28.08.2022 15:50 Ответить
і перше рішення, яка має прийняти Київ: провести референдуми про незалежність в 22-х "автономних" республіках Московії.
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28.08.2022 15:52 Ответить
зеля поц вонючий!!такое видео выложила.там о том же.пусть,****,всемирную историю читает.МыРосичи,мы Руськие от р.Рось. рассея от рассеяных.см.а то сдохните и своей истории не узнаете.укры.что взять,запроданцы Руси
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28.08.2022 16:29 Ответить
російські свинособаки таке планували влаштувати по всій країні після захоплення,незгодних у концтабори, таке вони відкрито проголошували на загальноросійських тв..
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28.08.2022 16:34 Ответить
Чому ЛДНР, а не окремо ДНР, ЛНР?
Ніякої самоповаги
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28.08.2022 17:20 Ответить
 
 