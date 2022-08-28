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"Слуги" готовят "спецоперацию", чтобы помешать провести конкурс по избранию директора НАБУ, - нардеп Юрчишин

юрчишин

Ярослав Юрчишин, народный депутат и первый заместитель председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады, сообщил журналистам схему, посредством которой представители партии "Слуга Народа" планируют сорвать конкурс по избранию директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он заявил в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что народный депутат от фракции "Слуга Народа" Андрей Клочко зарегистрировал законопроект, который может помешать проведению конкурса по избранию директора НАБУ и позволит "взять на крючок руководителей всех антикоррупционных органов". В пояснительной записке он аргументирует нововведение тем, что антикоррупционные органы "не демонстрируют эффективность".

При этом сам нардеп Клочко является фигурантом расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП): производство было открыто после журналистского расследования, которое обнаружило, что за два года депутатства Клочка его родные приобрели коллекцию недвижимости, а 70-летняя мать приобрела дорогой электрокар Tesla.

Смотрите: НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Далее читайте статью на языке оригинала:

За словами Юрчишина, після того, як у липні було призначено керівника САП, Денис Шмигаль, глава уряду, дав доручення організувати перше засідання комісії з відбору директора НАБУ.

"Ось уже кілька тижнів чомусь ця комісія не засідає. Це, звісно, викликало питання, бо і президент, і всі представники влади обіцяли українському суспільству, що як тільки оберемо керівника САП - почнемо конкурс на директора НАБУ. Але стало зрозуміло, що чергова незалежна комісія, де міжнародні експерти мають вирішальний голос, є неприйнятним явищем для керівництва нашої держави, і тому завчасно створюються умови, які дадуть можливість заблокувати проведення конкурсу або його переоголосити й розпочати процедуру з самого початку, тобто створювати комісію по-новому", - зазначив нардеп.

"Депутат Клочко - повністю людина Офісу президента. Відомий тим, що його родичі мають дивне майно - він записав дуже багато на свою маму і не пояснює, звідки воно взялось. Це він зареєстрував законопроєкт, який змінює вимоги щодо кандидата на посаду директора НАБУ. Зміна сама по собі не є логічною, але що створюється таким чином? Таким чином створюється прецедент, підстави для перезапуску конкурсу - тобто можна перезапустити комісію, знову довге погодження, знову процедура. І що найголовніше - вноситься додаткова підстава для звільнення керівника НАБУ - за умови, якщо по ньому з’являється адміністративне рішення щодо залучення до корупції", - заявив заступник голови антикорупційного комітету ВР.

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Він нагадав, що свого часу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у такий спосіб намагався "збити" колишнього слідчого прокуратури Артема Ситника, сфальсифікувавши через нашу недосконалу судову систему його внесення в реєстр корупціонерів. Юрчишин вважає, що закладається "аналогічна міна і під наступного директора".

"Зараз вже є вимога, що людина, яка має рішення щодо адмінпорушення у сфері корупції, не може претендувати на керівника Бюро. Це цілком логічно. Але сфальсифікувати таке рішення в процесі діяльності директора НАБУ достатньо легко, ми вже мали прецедент. Створити таким чином можливість зняття нового директора - це мета Офісу президента. Тому маємо ті самі граблі", - сказав Юрчишин.

На думку нардепа, Клочко - не та людина, яка із власної ініціативи реєструватиме подібний законопроєкт: "Щось мотивоване якимись "донорами" - цілком реалістично. Але в цьому випадку - це дуже чуттєва справа, дуже чуттєвий напрямок. Зрозуміло, що не реєструється цей законопроєкт якимось більш публічним чи авторитетним "слугою народу", бо за це можна публічно вигребти. Тому знайдено таку людину, щоб закласти міну під конкурс на посаду директора НАБУ", - зауважив Юрчишин.

Він наголосив, що "у цього законопроєкту один автор", бо якщо у президента Володимира Зеленського є мета оперативно провести незалежний конкурс - він може просто звернутись до Клочка і запропонувати відкликати законопроєкт ще до розгляду комітетом: "Офіс президента з благословення перших осіб, тобто (керівника ОП Андрія) Єрмака і Зеленського, вкотре намагається підірвати незалежність антикорупційної інфраструктури", - пояснив нардеп.

Читайте: Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

У пояснювальній записці до цього проєкту Клочко аргументує необхідність впровадження змін, які він пропонує, тим, що система антикорупційних органів нібито неефективна: "І це каже людина, по якій кримінальна справа в активній фазі. Зовсім неефективна, він прямо на собі відчув! Це абсурд. І знову ж таки, це не Клочко писав, зрозуміло ж", - ствердив Юрчишин.

"Якщо називати речі своїми іменами, вони не змогли поставити контрольовану людину на Антикорупційну прокуратуру, тому хочуть спробувати зробити це з НАБУ, щоб хоча б один з антикорупційних органів був їм підконтрольний, і це фактично знову робить недієздатною всю систему", - вважає заступник голови антикорупційного комітету ВР.

Також, за його словами, найближчим часом буде реакція західних партнерів, бо "це дуже чутлива тема": "І головна причина, чому все це було закинуто через одіозного депутата - бо завжди в кінцевому варіанті можна вдати, що я не я і хата не моя. Тобто сказати, що це власна ініціатива депутатів, бла-бла-бла - і грати цією картою: що ж ми можемо зробити, у нас парламент незалежний орган", - сказав Юрчишин.

"Я знаю, що неофіційна реакція і комунікація з боку наших міжнародних партнерів вже є. Наразі це запит - що це за ініціатива, звідки вона взялась і чому. Але якщо не буде відкликано даний законопроєкт, то будуть і офіційні реакції", - резюмував нардеп.

НАБУ (4219) конкурс (1142) Юрчишин Ярослав (158) Слуга народа (2629) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+59
Клоун боїться відповідальності за все що натворив.
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28.08.2022 12:45
+48
Зелену плісняву не просто буде від влади відірвати. Відчуваю що доведеться "з живим" їх виривати!
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28.08.2022 12:46
+35
За міни. Маріуполь і Азов всіх слуг з КЛОУНОМ гнати в шию до раші як їх посіпак. таких зрадників світ не бачив
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28.08.2022 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Клоун боїться відповідальності за все що натворив.
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28.08.2022 12:45 Ответить
За міни. Маріуполь і Азов всіх слуг з КЛОУНОМ гнати в шию до раші як їх посіпак. таких зрадників світ не бачив
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28.08.2022 12:59 Ответить
В России планируют устроить показательное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из "свидетелей" должен стать экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене.

Отмечается, что ГЛАВНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГОСИЗМЕНЕ БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ СБУ АНДРЕЙ НАУМОВ.

В настоящее время он находится в исправительной колонии города Ниш в Сербии. Он был задержан на границе с суммой около 600 тысяч евро при попытке незаконно попасть на территории страны и найти там политическое убежище.

"Источники утверждают, что россияне сейчас торгуются с сербами о передаче Наумова. Именно поэтому сербы не освобождают бывшего генерала из-под стражи, потому что стремятся выгодно разменять его в этой сделке.


https://war.obozrevatel.com/kreml-planiruet-teatralizovannoe-sudilische-nad-zelenskim-budet-svidetelstvovat-eks-chinovnik-sbu-istochniki.htm
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28.08.2022 12:59 Ответить
Та мразь, которую Слуги приближают к себе первая и будет их предавать
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28.08.2022 13:01 Ответить
вони не наближають, вони злагоджена команда - п'ята колона
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28.08.2022 13:15 Ответить
але в плані судилища над Зеленським, то театр якийсь, мовляв, бачите, якщо путін судить Зеленського заочно значить "хорошиє сапоги - нада брать". Тобто так просто, типу путін окрисився на когось і вже все - свята людина чи що?
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28.08.2022 21:29 Ответить
Це не для нас. Це для внутрішнього користування кацапськими бидломасами. Для України це судилище особливо не має значення - дибіли і так за Зє, а нормальні люди на це все одно не поведуться.
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29.08.2022 09:58 Ответить
зелена потвора більше боїться свого пахана, каламойшу
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28.08.2022 13:39 Ответить
Потому что Каломойша много может рассказать. Еще больше Наумова
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28.08.2022 13:59 Ответить
Зелену плісняву не просто буде від влади відірвати. Відчуваю що доведеться "з живим" їх виривати!
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28.08.2022 12:46 Ответить
головне рахунки заблокувати й майно арештувати..і на потреби армії

Янек встигнув втекти, а цього треба зробити повним боневтком..при затриманні нагодувати шашликами..
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28.08.2022 13:03 Ответить
Да и про чебуреки, чтоб не забыть.
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28.08.2022 22:23 Ответить
Слуги Народу - Трупоєди вочнючі
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28.08.2022 12:46 Ответить
Так кто-то даст ответ почему мы ещё не в ЕС и НАТО?...
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28.08.2022 12:47 Ответить
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28.08.2022 12:47 Ответить
Лагідні зелені поросятка тихцем схрумують Україну, поки вона стікає кров'ю на Сході...
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28.08.2022 12:48 Ответить
потвори, не треба ображати тваринок
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28.08.2022 13:05 Ответить
Так, трохи невдале порівняння. Скоріш глисти...
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28.08.2022 13:12 Ответить
Кругом одні "спецоперації".
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28.08.2022 12:49 Ответить
СН це маладиє риганали, ось у них і навчились.
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28.08.2022 12:57 Ответить
В чем вы сейчас конкретно можете упрекнуть Гончаренко?
Только факты, а не бла-бла
Прошу пана. Ждем-с
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28.08.2022 13:12 Ответить
Це свіжий троляка , в спам його 😠
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28.08.2022 13:21 Ответить
Він,Льошик,святий-в нього нема тільки німба над головою.Ось в цьому я його і хочу дорікнути.В Слугах Народу немає ,поки що,таких, що так швидко перестрибнули,вважай пристосувалися, до потрібних побажанок керуючих партій.Його приклад-для багатьох стане інструкцією до кар*єрного росту...
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28.08.2022 13:57 Ответить
Нынешний мер Мелитополя ИВАН ФЕДОРОВ вполне устраивает Слуг,

несмотря на то что

с 2010 по 2015 был депутатом Мелитопольского горсовета Запорожской области

ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ.
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28.08.2022 14:12 Ответить
https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ , який іде під №20 у списку "Слуги народу",
у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича

Ит.д. и т.п. , жаль терять время,чтобы рассказать больше оСлугах с нимбом над головой
Поинтересуйтесь кто такой Сивкович и спросите почему он до сих пор не в тюрьме
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28.08.2022 14:23 Ответить
Ти ба де живе, а що знає. Аж в Мексиці, а всеодно зелебобік.
Тоді візьми канхветку від ЗЕ. Тільки одну і не більше.
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28.08.2022 13:16 Ответить
Факти, будьте ласкаві. Чи ви зайшли, виключно, лайном поплювати?
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28.08.2022 12:58 Ответить
"Папередники" сделали для Украины неизмеримо больше, чем Слуги.
Теперь Слуги это доедают, а самое страшное ввергли Украину в войну к которой не готовились
Но все логично- Пу не попер на Украину при Порошенко, он сделал все, чтобы к власти пришел ЗЄ, чтобы начать... понимая разницу между порохом и вазелином

Папередники чем могут помогают ВСУ и сами воюют.
А назовите хотя бы 5 слуг в рядах ВСУ
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28.08.2022 13:09 Ответить
100% ++++ ваша правда !!
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28.08.2022 13:23 Ответить
Пане Покотило,все вірно.В ВСУ воюють тільки ЄС,ну може ще трошкиЮну чуть чуть,ЄС Гройсмана.Там ще Луценко воює,з НФ,но це не точно.Це воєнкомати спеціально набирали тільки з ЄС,думали їх знищать,но ні...Зе прорахувався.А без жартів,то який дурень перераховує хто з ЄС,хто з СН,хто з "Батьківщини" чи Голосу захищає Україну?Тільки підлий ворог роз*єднує українців по їх партійній відданості.Слава Україні і її Героям захисникам!!!
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28.08.2022 14:05 Ответить
Так пожалуйста всетаки поведайте нам кто из слуг на фронте.
А Луценко точно в ВСУ.
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28.08.2022 14:31 Ответить
У лавах ЗСУ перебуває 796 членів партії Європейська Солідарність

В тому числі 160 депутатів місцевих рад

У лавах ТРО (втому числі тих батальонів, що вже беруть участь у бойових діях па сході і півдні) 1597 чл. партії

Серед них - 305 депутатів місцевих рад з усіх регіонів України

Волонтерять 4546 членів партії серед яких 1087 депутатів місцевих рад
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28.08.2022 14:32 Ответить
У лавах Бундесвера немає жодного депутата Бундестага, а Бундестазівці не мають посвідчень УБД, Чернобільців, інвалідів.
І якщо посадовець матиме невеличкий "зальот", то може ставити хрест на кар"єрі.
Німеччина не може собі дозволити таку розкіш.
Бо мені тоді житиметься не ліпше, ніж в Україні.
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28.08.2022 20:06 Ответить
@

Щось не зрозумів, про що це ви і, головне, до чого?

У тому, що у лавах Бундесверу ЗАРАЗ немає колишніх депутатів (гіпотетично, бо хто ж перевіряв), немає нічого дивного: Німеччина зараз не є у стані війни. Коли почнеться, тоді й буде видно і щось мені здається, серед німецьких депутатів знайдеться достатньо патріотів своєї країни, що підуть до війська.

З іншого боку, я маю сумнів, що до Бундестагу ніколи не обиралися ветерани Бундесверу. У США це не рідкість, згадати хоча б покійного великого друга України МакКейна. І так, статус ветерана є офіційним і почесним, у США, принаймні так, думаю, що й у Німеччині не інакше.

А про які "зальоти" взагалі ви написали? Від інвалідності гарантій немає, якщо вже сталась, то - так, у кожній країні видається посвідчення і певні пільги (хоча б, наприклад, резервовані паркінг-місця).
І так, безперечно, Німеччина МОЖЕ дозволити собі таку розкіш, допомагати і шанувати людей, які втратили здоров'я на службі держави. Як і має бути у цивілізованому світі.
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29.08.2022 01:57 Ответить
Те що Луценко в ВСУ-я і так добре знаю.Він там з перших днів війни.Сумнів був від якої партії.Від ЄС чи чи від Народного Фронту Яценюка?
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28.08.2022 22:38 Ответить
БоГя , зтули пельку і все - таки скажи нам , хто із слуг уродів пішов
на фронт ?

А от тих слуг , хто пішов на співпрацю із терористами вистачає 😠
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28.08.2022 16:41 Ответить
путін не попер за Порошенка, ну це як сказати. Мабуть розраховував поки у нас яник зробити з нами так, як з Білорусією. А тут Майдан. русскіє не були готові до повномасштабної війни обмежилися Кимом і Донбасом, нанесли нам рану і стали в неї труткою плюти, але і так вони і потім аж 8 років збиралися з силами. Та завжди у них теплілася надія на нашіх корупціонерів, олігархів, і що? Рушнички з трухановим нічому нас не навчили? а кернес, підрахуй, аваков. Активістів переслідували що за Порошенка що за Зеленського. Ну да, коли ця афера з голобородьком пройшла, русскіє подумали мабуть "настало н аше время", бо почали одразу підгоняти війська, Білорусію захопили, вони ж тільки як плацдарм і джерело гарматного м"яса рашці потрібна, і Україна для того ж самого.

Так попередники зробили набагато більше ніж слуги, але набагато меньше ніж могли би зробити, на багато меньше ніж були забов"язані зробити. І це мене бісить, може зірок з неба не хапали, але ж не були тупи ідіотами, так ні вирішили домовлятися з олігархами, дозволили вцілити ригам і відродитися в опзж. Не лайтеся, Зеленський зробив то саме, знаю, але від нього ще до виборів було видно, нема на що чекати доброго.
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28.08.2022 21:39 Ответить
здохни, падло
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28.08.2022 13:16 Ответить
Падло это тот, кто называл свою страну барышней легкого поведения
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28.08.2022 13:31 Ответить
именно так
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28.08.2022 13:46 Ответить
Зтули пельку , ще раз прошу тебе , троляко 😠
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28.08.2022 13:57 Ответить
Подоляцкий бот Не Он,только вчера зарегистрировался,и уже плюется гавном на попередников...
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29.08.2022 01:25 Ответить
Контроль це добре - тільки для чого іх стільки багато -- вони ж між собою гризуця
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28.08.2022 12:52 Ответить
А чого ще можна було чекати від цієї корумпованої влади.
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28.08.2022 12:58 Ответить
Другий фронт, проводить спецоперацію.
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28.08.2022 13:11 Ответить
Так приход Слуг к власти - это та же спецоперация
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28.08.2022 13:33 Ответить
неЛох жопою відчуває, що за все треба буде відповідати.
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28.08.2022 13:19 Ответить
І відповість ...)
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28.08.2022 13:24 Ответить
Но перед этим угробит Украину
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28.08.2022 13:34 Ответить
Його в котрий раз врятує магічно - гіпнотична сила ТБ екрану і відосиків.
Хто не вкурив - це все серйозно, на рівні масового гіпнотозування населення,
доки це не зрозуміють люди, Щеневтік - Боневтік і Зе влада залишаться при
владі і надалі будуть розпинати Україну по кремлівським шаблоном і як ковчег
Ноя рятувати кацапів пропагандистів - політиків як невзоров та іншу наволоч.
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28.08.2022 15:58 Ответить
шо Ви мелете?? його зомбування крім блювотного рефлексу нічого не викликає..ото віруєте в ті 73%, як у останню божу інстанцію

Вам намалювали, а Ви повірили..
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28.08.2022 17:17 Ответить
Всё верно, пусть по полной ответит хитроопый.
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28.08.2022 22:39 Ответить
Спецоперации как и войны нынче гибридные. Не обязательно стрелять и кидать бомбы.

Можно лохов пропагандой и сериальчиками обработать.
И слабоумные, без стержня, даже не заметят за этим явно видимое рыло Бени и кацапья
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28.08.2022 13:24 Ответить
Для суттєвого зниження рівня корупції, без відносно покликання на результати формування і діяльності новостворених антикорупційних органів, достатньо прийняти один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою.
Після спливу року від моменту подачі декларантом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо до цього часу ним не буде подана скарга до суду про вилучення задекларованого нового майна з під антикорупційної застави, таке майно автоматично переходить у власність держави або відповідної територіальної громади. Такі справи мають розглядати антикорупційні суди, як суди першої інстанції. А щодо майна суддів рішення має приймати ВРП.
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28.08.2022 13:35 Ответить
Червона лінія,це вже все було,і старе як наш світ.Заборонений Міністерством освіти до вивчення в школах,І.Ільф і Петров нам розповіли про зіц-. голову Фунта.Він сидів ,за корумпованою складовою,за комуніста Кравчука,за господарника Кучми,за демократа Ющенка,за зека Яника-кровавого,а як він сидів за Майданівця-Порошенко?Зміг собі і дітям купити автомобілі,квартири,а собі і жінці дачу в Монако,а тепер чому ні?Нічого не змінилося.Тільки зросла стаття бюджету на випату "жебрацької" зарплати антикорупційним органам...
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28.08.2022 14:21 Ответить
Чем Зеленский со своей шоблой лучше за Путина? Один ракетами уничтожает Украину а другой как паразит из нутри добивает
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28.08.2022 13:44 Ответить
Поки ті готують, Зелена тварина позасерала своїми видосиками усі ефіри, усі вуха і голови. Воно, *****, навіть не згодне текст визубрити. Воно , навіть через камеру в очі боїться подивитись. Кріворижьске лайно. Зрадник
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28.08.2022 14:09 Ответить
Зелёну плесень надо вытряхивать с Банковой, бо пока ЗСУ воюет с кацапами ,,Слуги урода" разрушают в тылу всё, до чего дотянутся
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28.08.2022 14:16 Ответить
https://t.me/myrotvoretsnews MYROTVORETS NEWS

Як з 2019 року готувалися до війни

Karl Volokh

Тепер про це можна розповісти.
В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїля. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували в Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент Зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися».
Тим більшими героями є наші авіатори, котрі навіть у таких умовах знайшли що протиставити московитській навалі
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28.08.2022 14:31 Ответить
До 1990 року Карл жив у Івано-Франківську та Львові. Деякий час він працював у Києві. Був кореспондентом районної газети, працював у головному друкованому виданні комсомолу «Молодь України».

У віці 32 років перебрався до Ізраїлю. Займався перекладами з івриту та англійської для газет. У середині 1990-х років у Молдові він відкрив кілька ресторанів та фабрику кондитерських виробів. Займався у Кишиневі рекламним бізнесом.

Ряд ЗМІ https://glavcom.ua/publications/radniki-vnutrishnih-sprav-hto-konsultuje-arsena-avakovu-423935.html повідомляли , що будівельна компанія Карла Волоха у середині нульових почала будівництво багатоповерхового житлового будинку на території скверу у київському районі Березняки.

Коли будівельники стали зрізати дерева та встановлювати паркан місцеві жителі встали на захист свого скверу. Протести жителів Березняків та активістів дали результат - Вищий господарський суд заборонив скандальне будівництво.
Щось я не вірю єврейському пану, ну от зовсім.
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28.08.2022 21:38 Ответить
Проблема модернізувати Мігі та Сушки була тільки у виділянні коштів, що не робили ні до клована, ні при ньому. У Львові могли модернізувати 10 Мігів на рік за 100 млн грн за літак у цінах 2021 року. Тобто за вісім років мали би 80 модернізованих літаків Міг-29.
Модернізація винищувачів Су-27 на держпідприємстві «Запорізький державний авіаремонтний завод «МіГРемонт» передбачала значне посилення бойових спроможностей літака.
А при чому тут якісь єврей Карл Волох з подвійним громадянством?
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28.08.2022 22:03 Ответить
Я так понимаю,что разницу модернизации электронных систем управления "Ельбитом" под западные системы вооружения и ремонт во Львове ты совсем не улавливаешь,поэтому гражданство Волоха никак не отображается на этом факте
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28.08.2022 22:08 Ответить
Я так розумію, що у 2019 році ніхто не збирався модернізувати Мігі під західні системи озброєння, а у Львові робили не ремонт, а саме модернізацію. Якщо не зовсім тупий набери у гуглі Міг-29МУ1. А громадянство Волоха як раз про зірваний гешефт на модернізації саме з ізраїльською фірмою.
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28.08.2022 22:21 Ответить
У Львові нічого подібного зробити не можуть,тому хотіли робити у спеціалістів по саме цьому напрямку.А про необхідність можливості використовувати західні ракети "повітря-повітря" та "повітря-земля" говорилося неодноразово після 2014 року.
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28.08.2022 22:26 Ответить
Не треба нас дурити. Ніхто не збирався давати західну зброю до 2022 року. Наші українці здатні зробити що завгодно при достатньому фінансуванні. Одні Кольчуги чого стоять, від яких сцялися навіть США, Стугни, ті ж ракети Р-27, керовані снаряди Квітник. Ти ще розкажи, що у 2016 році не була зупинена програма Гром-2
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28.08.2022 22:36 Ответить
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28.08.2022 15:51 Ответить
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28.08.2022 17:14 Ответить
і добийте шашликами))
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28.08.2022 17:20 Ответить
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28.08.2022 17:24 Ответить
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28.08.2022 17:25 Ответить
Юрчишин мені дюже сімпатичен і як на долоні.Простий як прибиральник.А що каже Залужний? Чому його не спитали? Без його думки всілякий конкурс недосконалий.
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28.08.2022 18:33 Ответить
Я вкотре нагадую тим хто за три роки так і не роздуплився. Zeкоманада і їхній лідор дорвалися до влади з однією метою -грабувати країну! Тому їм ваші антикорупційні органи і нафіг непотрібні оскільки будуть заважати прібаралєнію.
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28.08.2022 19:04 Ответить
Так 1000%
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28.08.2022 19:24 Ответить
А де Шибунін, цей білобрисий пі..... бол, невже призваний на службу ? Від Юрчишина звучить не авторитетно
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28.08.2022 20:19 Ответить
Які жеш сукі ці зеленскі з ярмаком - на тлі скаженоі війни нехтуючі загиблих Героів крутять своі оборудки - ганьба
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28.08.2022 22:45 Ответить
Блискуча спецоперація по захопленню і узурпації влади пройшла ще в травні 2019 році,а все решта то вже елементи операції.Дякуємо 73% ідіотам за проведення цієї "спецоперації"
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29.08.2022 06:38 Ответить
а что набу сделало за свое существование, зачем кормить бездельников. Создали орган который вообще ничего не делает. А люди налоги платят, чтоб их содержать, еще и так роскошно
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29.08.2022 22:29 Ответить
Боже, дай нам розуму. Ну не встигли відкрити рота, пишучи свої коментарі, і полилось бруд та гімно, від любителів солодкого, кричати зрада. Ще теля в корові, а корова в Хирові, а вже не знаємо чим його кормити. Якийсь ДОЛБОЙОБ сказав іншому ДОЛБОЙОБУ, а третій ДОЛБОЙОБ за шоколадні гроші - надрукував. І як завжди - ЗРАДА, РЯТУЙТЕ, САМИМ "чесним" був петро-барига. Ви не українці, якщо під час війни допомагаєте ворогу, та і людьми вас не назвеш. Ви за гроші і матір продасте.
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30.08.2022 00:15 Ответить
 
 