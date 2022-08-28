РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11201 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 727 15

Военный РФ рассказывает другу о погибших в Украине и потере танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехват ГУР. АУДИО

Оккупант в очередном перехваченном разговоре рассказывает о потерях среди российских военных и большом количестве раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб... 25 лет пацану исполнилось. Бл*дь артиллерия просто еб*шит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - йдеться в повідомленні.

Смотрите: Разговор оккупанта с женой: "Мы в капкане сидим и п#здец нам, нах#й. Никакого домой не будет", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19106) ликвидация (3502) разведка (4170) перехват (342)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Прошу ретвіт ! Офіційні видання затушовують рило цієї гниди, й велика вірогідність, що так звані судилища цю погань відпустять, а зелені візьмуть під охорону яка у Миколаєві наводила ракети на школи, садочки та лікарні.
показать весь комментарий
28.08.2022 13:16
+10
показать весь комментарий
28.08.2022 13:55
+9
показать весь комментарий
28.08.2022 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу але Пескі вже ненаші
показать весь комментарий
28.08.2022 13:05 Ответить
Ваші , ваші 😠
показать весь комментарий
28.08.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 13:06 Ответить
кончене воно..навіть не орк..тіким ви***дкам навіть немає літературного визначення і епітети тільки російською, бо нецензурні..
показать весь комментарий
28.08.2022 13:15 Ответить
а потом удивляются что их азовские мамочки с маленькими детками в машинах сжигают, как сухое говно в печи. ощущают себя бессметрными
показать весь комментарий
28.08.2022 18:06 Ответить
"в июле 200 было побольше" - не порядок, заскучали там кацыки
показать весь комментарий
28.08.2022 13:06 Ответить
Прошу ретвіт ! Офіційні видання затушовують рило цієї гниди, й велика вірогідність, що так звані судилища цю погань відпустять, а зелені візьмуть під охорону яка у Миколаєві наводила ракети на школи, садочки та лікарні.
показать весь комментарий
28.08.2022 13:16 Ответить
Кацапів засмалених і порубаних багато не буває - іх завжди мало 😡
показать весь комментарий
28.08.2022 13:18 Ответить
і так буде із кожним москалем
показать весь комментарий
28.08.2022 13:21 Ответить
Москаляку на гиляку!
Кацапсину на осину !
Путираста на фугаску!
показать весь комментарий
28.08.2022 13:32 Ответить
шойгу на розтяжкі
показать весь комментарий
28.08.2022 13:38 Ответить
и в оленью упряжку

показать весь комментарий
28.08.2022 13:41 Ответить
Да насрать ,що він розповідає , головне ,що вони потроху пересуваються вперед. А ось це дуже погано. Я кожну ніч бачу сон , прокидаюсь ,а орки усі здохли разом з ******.
показать весь комментарий
28.08.2022 13:42 Ответить
Чудовий сон 👍🏼🙂
показать весь комментарий
28.08.2022 13:50 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 13:55 Ответить
 
 