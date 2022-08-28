Военный РФ рассказывает другу о погибших в Украине и потере танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехват ГУР. АУДИО

Оккупант в очередном перехваченном разговоре рассказывает о потерях среди российских военных и большом количестве раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб... 25 лет пацану исполнилось. Бл*дь артиллерия просто еб*шит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - йдеться в повідомленні.

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