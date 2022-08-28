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Новости Агрессия России против Украины Война
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С 1 сентября заработает программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать за границу под залог

прикордонник,кордон

С 1 сентября в Украине вводится программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

О том, как будет работать программа, объяснил член Комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет Министров, мы хотим отработать услугу и увидеть, действительно ли эта функция будет иметь спрос", - отметил он.

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

К тому же, чтобы воспользоваться возможностью выезда за границу нужно соответствовать определенным критериям:

  • своевременно подать налоговую отчетность;
  • не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
  • выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой "єВідрядження", мужчине нужно будет внести залог в сумме 200 тысяч гривен. По словам Штепы, эти деньги будут направляться в госбюджет, если человек уедет за границу и не вернется.

"Таким образом государство страхуется от массового выезда мужчин за границу. Кроме того, есть ограничение, что срок этой поездки сейчас составляет не более 7 дней – возможно, его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы", – объяснил он.

Штепа подчеркнул, что вопрос, куда направить залог будет решать правительство. В то же время, по его словам, представители исполнительной власти уже четко сказали, что все эти средства будут направляться в ВСУ.

Кроме этого, по словам Штепы, желающему уехать, кроме залога, потребуются документы, возможно, не со стороны приглашающей человека страны, а со стороны работодателя.

"И именно работодатель будет нести полную ответственность, потому что мы знаем, есть некоторые компании, которые уже практиковали предоставление возможности выезда за границу мужчинам незаконным способом. Для того чтобы этого избежать, именно работодатель будет нести ответственность и подтверждать ее именно документальным путем", - объяснил Штепа.

Также читайте: Выезд мужчин за границу на короткий срок допустим, но должны быть предохранители, - нардеп Костенко

командировки (40) мужчины (132)


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Топ комментарии
+53
Це легалізація виїзду мажорів.
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28.08.2022 13:46
+40
по суті це легалізація переправлення сцикунів за кордон
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28.08.2022 13:45
+30
конституція для овець які обрали цю владу,шкода тільки другу частину людей які до цирку в країні непричетні
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28.08.2022 14:00
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Остальным на зиму впадать в спячку?
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28.08.2022 14:16 Ответить
в літаргічний сон)))
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28.08.2022 15:53 Ответить
Ще одна штопана Штепа..
Відкрило бізнес конкуруючий з прикордонниками. Далі ціни буде демпінгувати..
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28.08.2022 14:17 Ответить
Вже давно працює програма ******, всі військовозобов'язані на весла і закордон, хорошо придумали.
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28.08.2022 14:20 Ответить
оце лайхак військовозобов'язаних порівняли зі злочинцями ! премію винахіднику !
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28.08.2022 14:20 Ответить
А хто проти - того замажуть лайном!
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28.08.2022 15:22 Ответить
Замість того, щоб дозволити БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ І БУДЬ-ЯКИХ УМОВ умов виїзд за кордон, вони вигадують якісь ідіотські схеми. Вони вже дали збагатитися на рівному місці купі тіньових ділків. Це ніщо інше як свідчення повної і очевидної ТУПОСТІ тих, хто вигадав цю ДЕБІЛЬНУ заборону.
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28.08.2022 14:24 Ответить
Влада послідовна: з почтку розоружала Україну, потім коли з ху.лом вирішили що вже час настав запустили сюду парашу яка їхала як на парад бо все домовлено, але народ і ЗСУ вчинили супротив, тому вони знову потихеньку розвалюють державу з усіх боків, хоча захід сильно заважае, замість популярізаціі та прославляння захисників країни проявлення турботи і пошани до них знову втюхівають а яка різниця, нахрен захищати країну ми в бункере нам нічого не буде якщо свалите ну і ви валіть в европу розвалюйте її з середини втіляйте в життя лінію ху.ла завалить европу мігрантами. Краще доповідайте народу України що ви робите для війсковополонених азовсталі зелень вилазь з бункера та їдь по світу та моли і борись за життя хлопців та дівчат мізінця яких ти недостоін. Хорош бухать в бункере на ваші опухшіе харі з дермаком огидно вже дивитися
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28.08.2022 14:24 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты косят бабло круче чем 95 квартал на гастролях в Израиле Греции Турции Латвии и на Кипре...
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28.08.2022 14:24 Ответить
Не добрий знак, якщо влада вивозить своїх.
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28.08.2022 14:25 Ответить
Вона давно вже вивезла. Да і самі з переляку березень за кордоном провели.
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28.08.2022 18:53 Ответить
Я би хотів з'їздити до доньки, провідати.
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28.08.2022 14:26 Ответить
Чиїй?)
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28.08.2022 14:32 Ответить
У вас работодатель который платит вам официально от 20к гривен и готов дать все справки?
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28.08.2022 16:32 Ответить
Сколько выехало колуарских мажоров на шару , по сей день лежащих на лежаках , голубого океана почухивая кокаины ,бесплатно.
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28.08.2022 14:29 Ответить
Вспомним Викторию Спарц ещё не раз...
Гуманитарку которую ЗеКодомойские контролируют ...поставки вооружений из Пентагона и прочих Британий Бориса Джонсона...все это дозируют ЗеДермаки...
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28.08.2022 14:30 Ответить
Борьба ЗеКодломойских чуваков из Трускавца с Порошенко продолжается...нас не 73%..нас всего 27%...
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28.08.2022 14:35 Ответить
все просто - надо собраться всем желающим а одном месте и пойти на прорыв границы пусть попробуют стрелять под телекамеры
вот будет реклама режиму зеленского
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28.08.2022 14:35 Ответить
Я теж про це думав. Але поки в людей ще є заначки вони на це підуть, в тому числі і я.
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28.08.2022 14:49 Ответить
Насправді нас таких меншість. Більшість людей будуть кричати що то зрада, що розгойдувати кораблик неможна, що помирати треба усім разом...
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28.08.2022 15:23 Ответить
Поговорили два дебила.
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28.08.2022 15:38 Ответить
Гарна ідея. Владі треба ею скористатись, зібрати таких як ви в одному місці і організувати виїзний военкомат. Добрий батальйон вийшов би. Авжеж на фронт таких не відправишь, побрасають зброю і дадуть драпака, але на риття траншей згодиться.
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28.08.2022 16:25 Ответить
Рити траншеї - це заважати наступу кацапів! Зелена шобла на таке не піде, навіть не мрій!
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28.08.2022 17:14 Ответить
Що за грошовий ценз! Хто таке прийняв! Зеля затрахав😡
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28.08.2022 14:52 Ответить
Хотілось би знати авторів цього шедевра. Під заставу випускають обвинувачених! Який дебіл до цього додумався
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28.08.2022 15:05 Ответить
Чому не "ЗеВідрядження"?
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28.08.2022 15:07 Ответить
Только дебил может повестись на эту ********,неужели вы *** тупые?Эта херня с Е скиуется сразу в раху.Это просто какой то ******.Нету слов!!!!!!!!!!!!!
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28.08.2022 15:12 Ответить
на кого работает вся эта Е и наш *******?
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28.08.2022 15:15 Ответить
***** собі цінник
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28.08.2022 15:27 Ответить
Зелені довбойоби.
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28.08.2022 15:33 Ответить
Шмарклю геть !
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28.08.2022 16:34 Ответить
Так это же официальная взятка чтобы свалить из Украины а россия еще и не начинала мобилизацию.

Так только Зеленский и останется в Украине или тоже присоединится к Армии Монако.
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28.08.2022 15:43 Ответить
Ви ж приїдете з Німеччини, коли пукін мобілізацію оголосить, я все вірно розумію?
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28.08.2022 15:45 Ответить
Ну що ви причепились до другорядного, коли, про головне ж він правий -- у вас є 200 тис завдатку, щоб поїхати на відпочинок на 7 днів???
То скажіть -- на кого орієнтовані такі обмеження???
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28.08.2022 15:51 Ответить
Ви як ніби вперше в Україну приїхали. Зараз в держави немає лишніх грошей, от і придумали схему, як випустити небажаючих воювати людей з лишніми грошима і покращити фінансове становище. Все дуже цинічно. Багатший - виїзджай, бідніший - очікуй на призов.

П.С. Що стосується Німеччнини - то дуже багато людей, які або поїхали до війни, або втекли під час і тепер їх дуже бісить той факт, що всі так само, як і вони виїдуть і не буде більше кому захищати їхнє житло тут, поки вони гроші заробляють.
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28.08.2022 15:58 Ответить
Поверь - 5 тыс баксов с рыла - это небольшие деньги. Тем более в военное время. Для государства это невыгодно
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28.08.2022 16:00 Ответить
Та я і не кажу, що це багато. Це ще досить таки невелика сума, підйомна для багатьох категорій (ІТ, бізнес і навіть заробітчани). Тут не в сумі справа, а в кількості людей, яких буде сотні тисяч
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28.08.2022 16:02 Ответить
єто средняя сумма взятки на границе за нелегальний проход .. на то и ориентировались , падлота зеленая .
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29.08.2022 12:35 Ответить
"Зараз в держави немає лишніх грошей" - странно, а з шо ж тоді запускають нове Велике крадівництво? Замість купувати озброєння
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28.08.2022 17:17 Ответить
"про-*****" (с)єАристович
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28.08.2022 19:11 Ответить
Я так зрозумів це риторичне питання, тому що я суджу з логіки країни, яка воює і яку обстрілюють. І логіки зелених, яким потрібні гроші, а от куди вже вони їх просруть інвестують - без поняття
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28.08.2022 19:17 Ответить
А як на можливість здриснути суркісівським діточкам, ЗАМАЛИЙ відкуп в 200тис грн..
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28.08.2022 15:52 Ответить
Вони вже давно здриснули.
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28.08.2022 16:33 Ответить
Тут питання в тому, як воно буде реалізовано бо формально таке неповернення з відрядження можна розглядати як ухилення від мобілізації, і відповідно кримінальний злочин.
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28.08.2022 15:50 Ответить
Неа, не угадал. Уголовка светит только если не явиться по второй повестке (первая - на медкомиссию). Все остальное - максимум штраф. И то, все это надо ещё оформить как админ правонарушение, отправить в суд, и только потом штраф. Короче все недостатки правоохранительной и исполнительной службы вылазят тут же.
И если они не придумают закон, который будет это регулировать ДО того, как заработает услуга, то уже будет поздно потом это делать - закон обратной силы не имеет.
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28.08.2022 15:59 Ответить
Я нічого не вгадую. Повістки тут ні до чого. Це зовсім інша процедура притягнення до відповідальності, що застосовувалася в мирний час.
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29.08.2022 13:12 Ответить
Ну а сейчас как?
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29.08.2022 20:00 Ответить
Кстати пока непонятно, будет ли эта фишка доступна фопам одиночникам. Именно такие фопы у нас сейчас в большинстве. Если нет, то и спроса на такую услугу не будет.
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28.08.2022 15:55 Ответить
Ідіоти. Торгівлю людьми влаштували
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28.08.2022 15:58 Ответить
Обмеження прав відповідно до майнового стану. Шмигаль порушив конституцію цим розпорядженням і повинен відповідати згідно законів воєнного стану.
Зрадники Блазні намагаються нанести військовим, які захищають конституцію, удар в спину!!!
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28.08.2022 16:02 Ответить
Якою нісенітницею займаються люди! І напевно зарплату отримують? Я працював у багатій організації. І їздив у відрядження. Але мене ніхто не послав би під таку заставу. Та й я сам не поїхав би.
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28.08.2022 16:30 Ответить
Ну, якщо збираєшся повертатися, то чого б і ні? Єдине що, по-тупому зроблено. Наприклад, заставу треба перераховувати в Ощадбанк. А він м'яко кажучи відсталий, в плані ІТ. Плюс, на трансфері будеш губити, бо Ощад знімає нормлаьний відсоток при перерахуваннях. Чому бі не зробити на вибір Ощад та Приват, який теж поки державний банк. Там у дуже багатьох ФОПів рахунки.
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28.08.2022 16:47 Ответить
дурня какая то
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28.08.2022 16:52 Ответить
*********
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28.08.2022 17:19 Ответить
ALEX BLACK 81798d64 , лучше , быть , живым ссыкуном за границей , в Европе или США , чем мёртвым героем . Ничего личного только прагматизм . Я понимаю, если надёжный тыл , и оружие в достатке . А когда до сих пор , не хватает чем отвечать , и куча других *******, то извините, лучше, живым и на расстоянии. И потом ,я считаю это война не только Украинцев, а Запада в том числе , пора бы им более активно вступать в войну
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28.08.2022 17:25 Ответить
якось вкажіть, що то цитата... а то прочитав, побачив ваш нік, ніби вже мені попадався в дописах, і не повірив, що ви таке пишете.. а то писав "чорний саньок"...
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28.08.2022 19:09 Ответить
7 дней очень мало. Если человек платит 5 штук, так и пусть пользуется сколько хочет. Ермаки новый схематоз намутили. Я до войны каждый день писал что они ублюдки. Лучше они не стали. Взятки на границе изменялись десятками тысяч
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28.08.2022 20:16 Ответить
Это позор что украинцам запрещают выезд по причине военной обязанности. Но с другой стороны это советские ценности те самые за чем скучали ватники.
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28.08.2022 20:20 Ответить
Всё предельно просто, если человек не хочет воевать, он так или иначе свалит, не имеет значения кому он заплатит военкомату, на границе или сделает поддельные документы. А так хоть какой-то прок от уехавших.
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28.08.2022 20:27 Ответить
правительство решило установить таксу на выезд 5 т USD для определенных категорий населения. и без последствий в случае не возвращения. и за 7 дней мало что можно сделать по работе - с учетом, что авиасообщения с Украиной нет - половина времени уйдет на дорогу.
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28.08.2022 20:53 Ответить
Легалізація завжди добре. Все одно платять за довідки і виїзджають! Нажаль перемогти корупцію буде важче чім орків!
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28.08.2022 21:16 Ответить
Я даже не мріяв . що на мої налогі.податок клоун буде жити в бункєрі. ЦЕ треш курваааа
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28.08.2022 21:40 Ответить
Если государство не может контролировать корупцию оно начинает её крышевать!
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28.08.2022 22:51 Ответить
Другими словами, не можешь остановить хаос, возглавь его.
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28.08.2022 23:55 Ответить
Як вам життя в смарфоні? ******?
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28.08.2022 23:21 Ответить
Ідеотське нововведення. Влада робить помилку за помилкою. Їм мало заборони вирішувати курс валют на обмінниках. По перше українців прирівняли зі злочинцями. Їх же відпускають під заставу. Виходить Україна це велике СІЗО, або КПЗ а українці затримані і злочин їх полягає в тому , що вони народились в Україні та не змились звідти , коли це було можливо. По друге перед законом всі рівні, а тут виходить, хтось таки рівніший. Прямо кріпацтво якесь. Пани їздять туди сюди, вивозять своє барахло, згадаймо годинники Суркіса, тусять на віллах Монако, а холопам зась... По третє, ну не буде людина, яка не хоче воювати гарним воїном. Вона або відкупиться, або здасться в полон, або отримає, чи, навіть зробить собі поранення , щоб не воювати, чи загине в перших боях. Треба мотивовувати людей служити, зарплатню, житлом, пільгами, громадянством, звільненням з в'язниці, заняттям судимості з повним знищенням інформації про судимість з усіх баз даних. По четверте, на мою думку заборона створена не для оборони країни, а щоб країни Заходу не захлинулись від навали біженців з України. Я вважаю якщо будь -яка людина хоче виїхати, їй не треба чинити перешкод. Якщо заборона іде з західних країн то президент повинен це пояснити народу істину причину заборони. Натомість треба мотивоювати воювати, тих хто бажає воювати.
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28.08.2022 23:48 Ответить
Не треба мати вченого ступеня, аби втямить: втечу мажорів і хабарників легалізують. Пропозиція до Громадянського суспільства: взяти під контроль статистику, краще поіменно, - виїхав - повернувся?
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29.08.2022 08:36 Ответить
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