С 1 сентября заработает программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать за границу под залог

С 1 сентября в Украине вводится программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

О том, как будет работать программа, объяснил член Комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет Министров, мы хотим отработать услугу и увидеть, действительно ли эта функция будет иметь спрос", - отметил он.

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

К тому же, чтобы воспользоваться возможностью выезда за границу нужно соответствовать определенным критериям:

своевременно подать налоговую отчетность;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой "єВідрядження", мужчине нужно будет внести залог в сумме 200 тысяч гривен. По словам Штепы, эти деньги будут направляться в госбюджет, если человек уедет за границу и не вернется.

"Таким образом государство страхуется от массового выезда мужчин за границу. Кроме того, есть ограничение, что срок этой поездки сейчас составляет не более 7 дней – возможно, его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы", – объяснил он.

Штепа подчеркнул, что вопрос, куда направить залог будет решать правительство. В то же время, по его словам, представители исполнительной власти уже четко сказали, что все эти средства будут направляться в ВСУ.

Кроме этого, по словам Штепы, желающему уехать, кроме залога, потребуются документы, возможно, не со стороны приглашающей человека страны, а со стороны работодателя.

"И именно работодатель будет нести полную ответственность, потому что мы знаем, есть некоторые компании, которые уже практиковали предоставление возможности выезда за границу мужчинам незаконным способом. Для того чтобы этого избежать, именно работодатель будет нести ответственность и подтверждать ее именно документальным путем", - объяснил Штепа.

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