Если бы сейчас на ЗАЭС произошла авария, облако распространения радиации пошло бы по ветру на юго-восток в сторону России, - "Энергоатом". КАРТА

Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на понедельник 29 августа 2022 сделали специалисты Госатомрегулирования Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".

В ведомстве отмечают, что в случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России. Такой прогноз на 29 августа сделали специалисты Госатомрегулирования.

"Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае ее появления применять защитные средства для органов дыхания".

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

В "Энергоатоме" отмечают, что для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.