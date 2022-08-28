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Новости Война
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Если бы сейчас на ЗАЭС произошла авария, облако распространения радиации пошло бы по ветру на юго-восток в сторону России, - "Энергоатом". КАРТА

Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на понедельник 29 августа 2022 сделали специалисты Госатомрегулирования Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Энергоатоме".

Если бы сейчас на ЗАЭС произошла авария, облако распространения радиации пошло бы по ветру на юго-восток в сторону России, - Энергоатом 01

В ведомстве отмечают, что в случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России. Такой прогноз на 29 августа сделали специалисты Госатомрегулирования.

"Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае ее появления применять защитные средства для органов дыхания".

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку", - говорится в сообщении.

Также читайте: Второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети, - Энергоатом

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

В "Энергоатоме" отмечают, что для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

радиация (321) россия (95402) Энергоатом (410) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+12
Все гімно нехай іде на кацапстан , нам не жалко
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28.08.2022 13:54
+11
А не здається шановним фахівцям з держатомрегулювання, що їм даремно нараховують зарплатню?
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28.08.2022 13:56
+5
То, шо ветер дует на рашку - это, типа, должно нас успокоить? Рекомендации выдали и спасайтесь кто как может? Главное, инстукции они выдали, а лекарства?
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28.08.2022 14:03
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Там вітер зараз круте.
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28.08.2022 13:53 Ответить
Якщо не буде вітру в сторону кремлівської потвори ,
візьмемося за весла
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28.08.2022 14:04 Ответить
Ввімкнемо вітрогон. Нехай дме туди.
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28.08.2022 14:07 Ответить
Все гімно нехай іде на кацапстан , нам не жалко
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28.08.2022 13:54 Ответить
А не здається шановним фахівцям з держатомрегулювання, що їм даремно нараховують зарплатню?
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28.08.2022 13:56 Ответить
Куда Дуля туда дым )
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28.08.2022 14:02 Ответить
Зупинка охолоджувальної системи та стрімкий розігрів реактора із плавленням радіоактивного палива, що спричиняє розчеплення під дією радіації води з охолоджувачів на кисень і водень, поступове їх накопичення з подальшим вибухом, як це було на АЕМ у Фукусімі.
Радіаційна хмара за розою вітрів прямує в сторону Криму і рф, а розплавлене паливо АЕС проникає у річку Дніпро і підземні води, з наступним радіаційним зараженням дніпровських вод, кримського каналу та всього чорноморського узбережжя, в т.ч.Криму, на століття...
Гадаю, що такий сценарій розвитку подій не в інтересах рашистської пітьми.
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28.08.2022 14:02 Ответить
То, шо ветер дует на рашку - это, типа, должно нас успокоить? Рекомендации выдали и спасайтесь кто как может? Главное, инстукции они выдали, а лекарства?
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28.08.2022 14:03 Ответить
Дві курки почули що вже дають йодід калію і побіли туди, а там атвінта. Дають лише до 40 років.
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28.08.2022 14:12 Ответить
"zeлëнку" там видають.
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28.08.2022 14:23 Ответить
Чому ця станція і досі працює чого не зупинили реактори?
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28.08.2022 14:06 Ответить
Так сделайте это
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28.08.2022 14:07 Ответить
Это как подорвать себя гранатой, героически, но тупо. И Израилю может достаться, я бы так не радовался.
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28.08.2022 14:35 Ответить
То може "тойво", влаштувати їм "бавовну".І скажемо що це не ми.А кацапи нехай що хочуть розповідають-вони так забрехалися що їм ніхто не повірить.
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28.08.2022 14:11 Ответить
Мабуть кацапи виставили там добру охорону, бо інакше якийсь співробітник станції вже б вимкнув ту систему охолодження. Просто тому що набридло терпіти окупацію і знущання.
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28.08.2022 14:16 Ответить
КАЦАБЫДЛО дякує наш енергоатом за інформацію. Тепер вони будут чекати "баб'єго лєта" мать єго так, коли вітри будуть дути з півдня
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28.08.2022 14:14 Ответить
Може нам наперед закупити "вентилятори жириновского", якими він хотів дути на Прибалтику?
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28.08.2022 14:16 Ответить
В чому затримка?
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28.08.2022 14:18 Ответить
Россия находится на юго-востоке, а не на севере?
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28.08.2022 14:26 Ответить
Ви думаєте москалі прогноз погоди не дивляться? Вона рване тоді, коли вітер буде в нашу сторону
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28.08.2022 14:27 Ответить
Не по темі, але згадала українське громадянство невзорову.
Поки сидів на росії, щось ********, в Україні ні слуху ні духу.
Може є інша інформація?
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28.08.2022 14:28 Ответить
Как ни крути карту, по большей части серамно пострадает территория Украины а не мордор.
Оркам пох, они доказали свой **********, и отвязанность. Был Чернобыль, они могут повторить, чо. На ликвидацию последствий погонят не своих отпрысков с рублевки, а дагестано-бурятское быдломясо с остатками мобиков из ОРДЛ, которых не всех еще переловили, .
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28.08.2022 14:38 Ответить
Пішла, не пішла, вітер, товаріщам пофіг, вони всі, підкреслюю, всі в бункерах
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28.08.2022 14:47 Ответить
Не соромно? Купіть зеленки, хоть поржете в бомбосховищі без вентиляції. Вакциновані спасуться. Сцукі, не чипайте Нікополь!
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28.08.2022 15:32 Ответить
Це не аргумент. Їм пох на своїх, "баби ще нарожають" 😒
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28.08.2022 15:41 Ответить
..ликвидировать болота мацковии,пусть там живут лягушки,а не мокши..
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28.08.2022 15:44 Ответить
 
 