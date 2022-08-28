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Новости Война
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Обещают 10 тыс. рублей, угрожают штрафами и лишением родительских прав: Рашисты на оккупированной Херсонщине хотят начать обучение в захваченных школах

херсонщина

Российские захватчики планируют запустить учебу в захваченных школах оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОВА.

"В Херсонской области оккупанты обещают родителям, которые согласились отдать своих детей в захваченные школы, выплатить 10 тыс. рублей. Есть случаи, когда родителям угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам", - говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, во всех школах будет военизированная охрана.

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дети (6479) оккупация (10125) школа (3012) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+10
Партизани можуть допомогти
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.
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28.08.2022 17:08
+6
батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей
Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
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28.08.2022 17:01
+5
однозначно.Нічого доброго кацапосвині не научать-будуть Павликів Морозових виховувати...
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28.08.2022 17:30
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у нас тоже пытаются детей в школы загнать
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28.08.2022 16:45 Ответить
Раньше были приемки стеклотары и металолома теперь детей будут сдавать в приемки за 10 тыс. срублей.
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28.08.2022 16:56 Ответить
батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей
Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
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28.08.2022 17:01 Ответить
Партизани можуть допомогти
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.
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28.08.2022 17:08 Ответить
однозначно.Нічого доброго кацапосвині не научать-будуть Павликів Морозових виховувати...
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28.08.2022 17:30 Ответить
вот она, настоящая радость от книжечки с двуглавой курицей-мутантом на обложке.
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28.08.2022 17:19 Ответить
А 10 тысяч разово или ежемесячно платить будут???
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28.08.2022 17:39 Ответить
Ну если будешь ежемесячно сдавать детей то будут каждый месяц платить. Там еще зависит от состояния откорма, живого веса и пола. За подрощенных мальчиков способных уже держать автомат или полных девочек за которыми может целиком спрятаться храбрый роzийский zольдат могут и больше дать.
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28.08.2022 17:46 Ответить
а де вовік асвабадітєль ? пора вже всєх бамбіть...
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28.08.2022 17:41 Ответить
А біля шкіл прикрившись дітьми поставлять артилерію. Ось чому вони погодились на зерновий коридор. Вже очевидно, що наступ на херсонщині після погодження зернового коридору затух не просто так, а по чиїйсь злій волі. Рашисти отримали можливість дотягнути до вересня і прикритись дітьми. Тепер гундосий має чим зайнятись вечорами - рахує кораблі з зерном для спасіння африканських дітей.
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28.08.2022 17:49 Ответить
За все нужно в етой жизни платить. И сколько мы заплатили за *зерновой коридор* к сожалению мы узнаем не скоро а может и никогда. Только для нас рассказывают как обманули ***** и заставили его дать коридор. Кстати не только прекратилось наступление на Херсон. Еще и после договорняка про зерновой коридор, сразу все затихли и ни слова про окруженную росийскую группировку в которую попало около тысячи росийских солдат в херсонской области. Не исключено что их выпустили как в благодарочку за зерновой коридор.
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28.08.2022 18:03 Ответить
100%. Інфа про те угрупування якось відразу зникла з простору.
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28.08.2022 19:20 Ответить
Наши Детки знают как надо себя вести...по тихому,в туалете!!!,Слава Украине!
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28.08.2022 22:51 Ответить
 
 