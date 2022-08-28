Обещают 10 тыс. рублей, угрожают штрафами и лишением родительских прав: Рашисты на оккупированной Херсонщине хотят начать обучение в захваченных школах
Российские захватчики планируют запустить учебу в захваченных школах оккупированной Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОВА.
"В Херсонской области оккупанты обещают родителям, которые согласились отдать своих детей в захваченные школы, выплатить 10 тыс. рублей. Есть случаи, когда родителям угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам", - говорится в сообщении.
Также, по данным ОВА, во всех школах будет военизированная охрана.
Топ комментарии
+10 Вася Быколог
показать весь комментарий28.08.2022 17:08
+6 FT FT
показать весь комментарий28.08.2022 17:01
+5 ТутАхламон
показать весь комментарий28.08.2022 17:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот оно рабство в 21 веке. Кто то думал что до такого дойдет?
Потрібно вбивати ординських вчителів.
Окупанти самі відмінять москальскі школи.