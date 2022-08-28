Обещают 10 тыс. рублей, угрожают штрафами и лишением родительских прав: Рашисты на оккупированной Херсонщине хотят начать обучение в захваченных школах

Российские захватчики планируют запустить учебу в захваченных школах оккупированной Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОВА.

"В Херсонской области оккупанты обещают родителям, которые согласились отдать своих детей в захваченные школы, выплатить 10 тыс. рублей. Есть случаи, когда родителям угрожают штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам", - говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, во всех школах будет военизированная охрана.

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