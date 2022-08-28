Бербок призвала настроиться на то, что война в Украине может продолжаться годами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может занять не один год.

Об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться еще годы. Потому что, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс покорить себе Украину и ее жителей", - отметила Бербок.

При этом она отметила, что бредовые идеи российского президента Владимира Путина оккупировать Украину в кратчайшие сроки не реализовались. "Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы будем все делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", - добавила она.

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По мнению Бербок, перемирие между Украиной и РФ может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировку невинных людей и выведет свои танки": "Отдать такой приказ Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить это и положить конец страданию".

В то же время, глава Бербок настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".

"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже в течение многих лет", - добавила она.

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