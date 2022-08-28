Бербок призвала настроиться на то, что война в Украине может продолжаться годами
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может занять не один год.
Об этом Бербок заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться еще годы. Потому что, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс покорить себе Украину и ее жителей", - отметила Бербок.
При этом она отметила, что бредовые идеи российского президента Владимира Путина оккупировать Украину в кратчайшие сроки не реализовались. "Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы будем все делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью", - добавила она.
По мнению Бербок, перемирие между Украиной и РФ может быть достигнуто "очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировку невинных людей и выведет свои танки": "Отдать такой приказ Путин может в любой момент. Он напал на Украину. Поэтому он в любую минуту может прекратить это и положить конец страданию".
В то же время, глава Бербок настаивает, что полномасштабное вторжение России в Украину является "войной Путина, поскольку он правит недемократически".
"В демократии уже давно было бы восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже в течение многих лет", - добавила она.
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Хімарси прийшли.Б"ють далеко.Контрнаступу як не було,так і немає."Визволили " площу Данії,але в цій Данії немає ні одного обласного,ні одного районного містечка України.
Ракети б"ють ворожі куди хотять.Але про ППО ніхто не каже.Кажуть "зброї замало".Навіщо зброя,якщо в контрнаступ не йдете,а дальні постріли ракет збиваються в повітрі,чим так хизуються в СМІ: перелякали Крим! Та хай ракети вибухають у кримських складах,а не лякають вибухами в повітрі.Рахуйте склади,а не бавовну...
"Їли шашлик: на Прикарпатті семеро киян потрапили до інфекційної лікарні"
https://firtka.if.ua/blog/view/yili-shashlik-na-prikarpatti-semero-kiian-potrapili-do-infektsiinoyi-likarni
"...Як встановили, семеро людей, які захворіли, прибули на відпочинок у складі туристичної групи із дев'яти людей 25 серпня та проживали в приватному котеджі в селі Микуличин.
Напередодні, 25 серпня, вони харчувались самостійно за місцем проживання та готували їжу самі. Їли власноручно приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.
але комусь треба акцентувати на тривалих роках, а не на беззастережній допомозі. це вже не перший раз так кособоко подана інформація. Бутусову бажано б більше приділяти уваги своєму дітищу.
На голодные бунты можно не рассчитывать, так как для них нет предпосылок - их не будет.
А вот тех, кто выступает против войны вообще мы будем видеть и далее, но их процент ничтожен.
Как ни странно россиян, кто против войны много только в перехватах ГУР, а в реале основная масса поддерживает происходящее
Между 0 и бесконечностью, экспертная оценка.
Так и я могу (с) Промокашка
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DiPeZy7yATHRnNtkzjcBaZ2LzRkNuDyfJZdTReUxZ6Kd25iLKb52A7EGt9pFrCg2l&id=100022092260906