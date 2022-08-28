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Новости Война
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ВСУ попали в три пункта управления и склады оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

херсонщина

Украинские защитники попали в три вражеских пункта управления и в склады боеприпасов российских захватчиков. Уничтожены 11 оккупантов.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием в три пункта управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", - отметили в ВСУ.

Так подтверждены потери врага: 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходная гаубица "Мста-С".

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ВСУ (6558) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+15
Це і є контрнаступ а не так як дехто вважає що порібно такий наступ як за часів великої вітчизняної війни НИ ШАГА НАЗАД.
Україна повинна берегти свої воїнів.
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28.08.2022 17:36
+12
Красунчики наші, бережи вас Господь
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28.08.2022 17:33
+9
Слава ЗСУ.👍👍👍
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.
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28.08.2022 18:14
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Обыкновенные хлопки...
https://www.youtube.com/watch?v=rcys8XAfXbM
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28.08.2022 17:26 Ответить
а чо :11 окупантів на 3 пункти управління,мабуть там більше і не треба,якщо грамотні спєци....були...
Коли вже повноцінна інфа буде приходити.....?
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28.08.2022 17:33 Ответить
Після війни!

Та й то не по рашистам!

Бо кого цікавить цей непотріб?
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28.08.2022 18:08 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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28.08.2022 17:33 Ответить
Це і є контрнаступ а не так як дехто вважає що порібно такий наступ як за часів великої вітчизняної війни НИ ШАГА НАЗАД.
Україна повинна берегти свої воїнів.
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28.08.2022 17:36 Ответить
При наступлении и зачистке мы их не считали ... Так и остались валяться... Может потом кто то собирает не в курсе . Главное продвинутся и закрепится !!!
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28.08.2022 17:43 Ответить
а берегти свої міста Україна повинна?
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28.08.2022 17:43 Ответить
Думаю,ви зараз допомагаєте це робити?-берегти свої міста?
Що ви конкретно робите для перемоги?
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28.08.2022 19:50 Ответить
Особисто для Вас моя відповідь багато чого змінить чи привнесе?
Ми в форумі,багато постів несе з собою риторіку.Подумайте не тільки про життя учасників бою.а про населення окупованих міст.Залишати їх в ворожих лапах на півроку-це залишити їх назавжди(риторіка),бо вороги облаштовують їм свої,принизливі умови існування.А щодо вразливості-то ворог напічкає з часом області і солдатньой,і оборонною технікой,і ППО привезе з Сірії,щоб Українськи ракети не змогли їх вразити.
Саме це я мав на увазі в своїй рєпліці.
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29.08.2022 10:29 Ответить
Нам нужно усилия рассчитывать на длительную перспективу, а потому гробить жизни и технику как это делала РФ недопустимо.
Нужно выносить БК, технику, живую силу используя как можно меньше ресурсов с нашей стороны, а не ложить людей ради дополнительного села.
Нужно рассчитывать свои силы в долгую и делать цену окупации для РФ как можно дороже каждый день без остановки.
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28.08.2022 19:03 Ответить
Moloci tocno unictozajet ruskix nacistov,i tak kazdi den i noc.Himars raketi i ocen tocnoje rabota vojenix vot i rezultat
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28.08.2022 17:44 Ответить
Таке собі Бавовнятко!
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28.08.2022 18:07 Ответить
Ні чого собі бавовнятко. Та це таки справжня велика бавовна з очами смерті для кацапів. Чекаємо успіхів від ЗСУ.
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28.08.2022 18:23 Ответить
Слава ЗСУ.👍👍👍
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.
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28.08.2022 18:14 Ответить
Эдуард Хиль - Вокализ "Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой"
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28.08.2022 19:26 Ответить
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29.08.2022 00:51 Ответить
 
 