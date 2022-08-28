ВСУ попали в три пункта управления и склады оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"
Украинские защитники попали в три вражеских пункта управления и в склады боеприпасов российских захватчиков. Уничтожены 11 оккупантов.
Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием в три пункта управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", - отметили в ВСУ.
Так подтверждены потери врага: 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходная гаубица "Мста-С".
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+15 Роман Марушка #520021
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+12 Чайка Київ
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+9 wislen Lem
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Коли вже повноцінна інфа буде приходити.....?
Та й то не по рашистам!
Бо кого цікавить цей непотріб?
Україна повинна берегти свої воїнів.
Що ви конкретно робите для перемоги?
Ми в форумі,багато постів несе з собою риторіку.Подумайте не тільки про життя учасників бою.а про населення окупованих міст.Залишати їх в ворожих лапах на півроку-це залишити їх назавжди(риторіка),бо вороги облаштовують їм свої,принизливі умови існування.А щодо вразливості-то ворог напічкає з часом області і солдатньой,і оборонною технікой,і ППО привезе з Сірії,щоб Українськи ракети не змогли їх вразити.
Саме це я мав на увазі в своїй рєпліці.
Нужно выносить БК, технику, живую силу используя как можно меньше ресурсов с нашей стороны, а не ложить людей ради дополнительного села.
Нужно рассчитывать свои силы в долгую и делать цену окупации для РФ как можно дороже каждый день без остановки.
Так підтверджен втрати ворога: 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубиця "Мста-С". Джерело:
Решта рашистів просто лінзою випаровувало.