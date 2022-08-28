ВСУ попали в три пункта управления и склады оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Украинские защитники попали в три вражеских пункта управления и в склады боеприпасов российских захватчиков. Уничтожены 11 оккупантов.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием в три пункта управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне", - отметили в ВСУ.

Так подтверждены потери врага: 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходная гаубица "Мста-С".

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