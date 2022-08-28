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Новости Санкции против России Война
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Кулеба посетит Швецию и Чехию: Будет договариваться об усилении санкций против РФ

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Королевство Швеция и Чешскую Республику с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Швецию Кулеба посетит 29 августа, а Чехию 30-31 августа.

"В Стокгольме Дмитрий Кулеба будет принят Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, проведет переговоры с министером иностранных дел Анн Линде, встретится с руководством шведского парламента Риксдага и политических партий Швеции. Основными темами переговоров станут противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству нашего государства в ЕС, восстановление Украины.

В Праге Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, ключевой темой которой станут визовые ограничения для граждан РФ и восьмой санкционный пакет ЕС против России", - говорится в сообщении.

Также Кулеба отдельно проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Чехии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Молдовы и Кипра. Министр также примет участие в Международной конференции Форум 2000 "Актуальные вызовы для демократии: каким должен быть наш ответ?".

Глава МИД Украины проведет двусторонние встречи с чешскими чиновниками: Главой Сената Милошем Выстрчилом, Председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой.

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санкции (11263) Чехия (1703) Швеция (999) Кулеба Дмитрий (2880)


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Доречі,питання: а куди це подівся жеребець сумного образу? Він же лавров. Щось задовго не чути цього виродка.
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28.08.2022 18:18 Ответить
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28.08.2022 18:23 Ответить
А хто за нього платитиме заставу на кордоні ?
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28.08.2022 18:56 Ответить
То же самое хотел спросить
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28.08.2022 21:23 Ответить
Україна коли почне санкції проти рашкі вводити?
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28.08.2022 22:21 Ответить
Не работают санкции - цены на нефть и газ высокие

Лучше брать оружие
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29.08.2022 00:09 Ответить
 
 