Кулеба посетит Швецию и Чехию: Будет договариваться об усилении санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Королевство Швеция и Чешскую Республику с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Швецию Кулеба посетит 29 августа, а Чехию 30-31 августа.

"В Стокгольме Дмитрий Кулеба будет принят Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, проведет переговоры с министером иностранных дел Анн Линде, встретится с руководством шведского парламента Риксдага и политических партий Швеции. Основными темами переговоров станут противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству нашего государства в ЕС, восстановление Украины.

В Праге Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, ключевой темой которой станут визовые ограничения для граждан РФ и восьмой санкционный пакет ЕС против России", - говорится в сообщении.

Также Кулеба отдельно проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Чехии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Молдовы и Кипра. Министр также примет участие в Международной конференции Форум 2000 "Актуальные вызовы для демократии: каким должен быть наш ответ?".

Глава МИД Украины проведет двусторонние встречи с чешскими чиновниками: Главой Сената Милошем Выстрчилом, Председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой.

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