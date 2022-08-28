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Новости Война
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Войска РФ сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

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Войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 28.08.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут сто восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасиловка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

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На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Великие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Совершил попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы враждебные вблизи Долгенького, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Карнауховки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Борогодичного, понес потери и отброшенный назад.

На Краматорском направлении враг продолжал огненное влияние у Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанес авиационные удары неподалеку от Григоровки.

В Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка. Удары авиации противника пришлись по районам Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.

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На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы у Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

В Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Красного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополино, Мирное, Квитневое, Веселый Кут и Лозовое. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. В некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе.

Верим в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.

Генштаб ВС (6220)


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Топ комментарии
+10
по-моему уже ни у кого не осталось иллюзий, что лендлиз когда-то там (в октябре) заработает. Маломуж говорил, что лендлиз - это не "берите все что хотите и сколько хотите", лендлиз - это альтернативный способ бухгалтерского учета, с меньшим кол-вом согласований. Бутусов недавно говорил, что лендлиз в товарных количествах может заработать через 1,5 - 2 года. Я вообще уже не верю никому с этим лендлизом. Его нет и не будет. Будут точное такие же как сейчас вымаливания этих крох что нам дают, всего этого будет катастрофически нехватать, будут гибнуть украинцы, закрывая собой прорывы на линии фронта. Я вижу только один выход - просить деньги и место, где можно безопасно развернуть наш ВПК. Есть ракетные наработки (стугна, верба, гром-2 и т.д.), нужны деньги все это запустить в серию. Любая помощь идет по нисходящей, так было всегда и везде, пока что-то дают надо пользоваться этим моментом и делать свое и тогда дальность ракет будет зависеть только от наших конструкторов, а не кучки нерешительных, никчемных ссыкунов-политиков.
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28.08.2022 19:25
+4
А що хочете чути? Скільки броні з заходу ховають, бо чекають на новотреновану піхоту з Великобританії?
Чи про те, що розширили черговий раз "сіру зону" під Ізюмом.

Очевидно, що ГенШтаб не хоче наступати без безперечної переваги- бо це означатиме великі втрати, а ресурс їх поповнювати в України меньший. Відповідно чекають на поповнення, і стараються наносити максимальні втрати найменьшою ціною.

Для того щоб запрацював ленд-ліз, треба щоб американські виробники зброї розігнали свої потужності. А для високоточної зброї, ще й мікрочіпи- які в основному тайванські, і їх дефіцит скрізь через 2 роки епідемії і локдаунів. Це, доречі, і причина чому в нас 30 HIMARS/GMLRS/MARS, а не 100- тому що виробляти хоч 600 ракет (мінімум) в день Штати наразі не можуть, а нам важливо щоб заряди йшли постійним потоком.

Відповідно, треба слухати Бутусова та інших експертів- війна цього року не закінчиться, це не спринт, а марафон. ЗСУ надірватися не дадуть. Важливо щоб суспільство теж витримало.
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28.08.2022 20:03
+3
На кого розрахований цей звіт Генштабу, слухати що едині новини, що ці звіти кожен день просто радянський союз, все прикрашають. Люди знають набагато більше і всю правду, а цю галіматью президенту докладуйте.
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28.08.2022 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Війська РФ скоро взагалі не будуть мати успіху.
В жовтні запрацює ЛЕНД_ЛІЗ зброя буде в товарних поставках а не так як зараз
і про які референдуми думають орки?
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28.08.2022 18:38 Ответить
по-моему уже ни у кого не осталось иллюзий, что лендлиз когда-то там (в октябре) заработает. Маломуж говорил, что лендлиз - это не "берите все что хотите и сколько хотите", лендлиз - это альтернативный способ бухгалтерского учета, с меньшим кол-вом согласований. Бутусов недавно говорил, что лендлиз в товарных количествах может заработать через 1,5 - 2 года. Я вообще уже не верю никому с этим лендлизом. Его нет и не будет. Будут точное такие же как сейчас вымаливания этих крох что нам дают, всего этого будет катастрофически нехватать, будут гибнуть украинцы, закрывая собой прорывы на линии фронта. Я вижу только один выход - просить деньги и место, где можно безопасно развернуть наш ВПК. Есть ракетные наработки (стугна, верба, гром-2 и т.д.), нужны деньги все это запустить в серию. Любая помощь идет по нисходящей, так было всегда и везде, пока что-то дают надо пользоваться этим моментом и делать свое и тогда дальность ракет будет зависеть только от наших конструкторов, а не кучки нерешительных, никчемных ссыкунов-политиков.
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28.08.2022 19:25 Ответить
Що з пісками ? Чому нічого про них нема в зведенні генштабу ? Їх вже захопили ?
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28.08.2022 18:39 Ответить
В росiйських писали, що так. ..
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28.08.2022 18:41 Ответить
руснявим вірити - себе не поважати
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28.08.2022 18:43 Ответить
На всех картах уже с неделю Пески под орками. Раз штурмуют Первомайское, значит это правда.
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28.08.2022 19:42 Ответить
На deepstate и livemap не полностью под орками
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28.08.2022 19:46 Ответить
Разумеется есть серая зона линии фронта. Но по сути, если штурмуют Первомайское, значит Пески фсё. Это просто логика. А Генштаб насколько помню признал только потерю Лисичанска. Ни Попасную, ни Изюм, ни многое другое ВСУ официально не оставили.
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28.08.2022 19:51 Ответить
Пески на данный момент пополам. Полного контроля орков там нет, постоянно бои. Но честно говоря уже начало доставать это сообщение Генштаба. Все и так об этом знают, лучше слышать о том , что предпринимается чтобы этого не было.Безусловно без планов и подробностей. Ну сами посмотрите, из дня в день один и тот же доклад., ну хоть без частичного успеха и то гарно.
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28.08.2022 19:07 Ответить
А что они тебе ответят если нет успехов никаких. Херсонская область? Есть наступление которое вовсю обещали?Нет.Как рашисты заняли Благодатное и идут в контрнаступление на правом берегу ,если все мосты разрушены и нет снабжения? На Ютубе так все ОК а в реальности по -другому. Просто хочется правдивых сводок,а не розовых очков.
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28.08.2022 19:15 Ответить
Треба мати віру в ЗСУ.
Я виїзджала з району Бородянки 15 березня.
Поруч жорсткі бої,орки їздять біля крайніх будинків.Думали,що залишаємо оселю на рік.
Але 1 квітня орки вийшли.
Правда,на Київщині супротив був такий,що рашистів різали на ремні.
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28.08.2022 19:35 Ответить
Одної віри мало. Потрібна зброя! А на збройових потоках сидить д'єрмак. Незнаю правда чи ні. Але якщо правда то нічого хорошого від тої гадини очікувати не варто!
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28.08.2022 20:03 Ответить
наступления нет потому что слишком много диванных балаболов типа тебя "воюют" сидя за клавиатурой а не идут в военкомат или TерОборону
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29.08.2022 00:52 Ответить
А що хочете чути? Скільки броні з заходу ховають, бо чекають на новотреновану піхоту з Великобританії?
Чи про те, що розширили черговий раз "сіру зону" під Ізюмом.

Очевидно, що ГенШтаб не хоче наступати без безперечної переваги- бо це означатиме великі втрати, а ресурс їх поповнювати в України меньший. Відповідно чекають на поповнення, і стараються наносити максимальні втрати найменьшою ціною.

Для того щоб запрацював ленд-ліз, треба щоб американські виробники зброї розігнали свої потужності. А для високоточної зброї, ще й мікрочіпи- які в основному тайванські, і їх дефіцит скрізь через 2 роки епідемії і локдаунів. Це, доречі, і причина чому в нас 30 HIMARS/GMLRS/MARS, а не 100- тому що виробляти хоч 600 ракет (мінімум) в день Штати наразі не можуть, а нам важливо щоб заряди йшли постійним потоком.

Відповідно, треба слухати Бутусова та інших експертів- війна цього року не закінчиться, це не спринт, а марафон. ЗСУ надірватися не дадуть. Важливо щоб суспільство теж витримало.
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28.08.2022 20:03 Ответить
Витримаємо.Допомагаємо армії,чим можем.
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28.08.2022 20:20 Ответить
Та дай Бог Павло щоб так і було.
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28.08.2022 21:41 Ответить
ты идиот на хрена нам прямо сейчас 100 хаймарсов? кто ими упрявлять будет ? где снарядов столько набрать?
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29.08.2022 00:55 Ответить
На кого розрахований цей звіт Генштабу, слухати що едині новини, що ці звіти кожен день просто радянський союз, все прикрашають. Люди знають набагато більше і всю правду, а цю галіматью президенту докладуйте.
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28.08.2022 19:31 Ответить
Олю,ви звідки?
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28.08.2022 19:37 Ответить
З України
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28.08.2022 22:20 Ответить
Так для того і створили оті "зелені новини" щоб ваЗЕліна хвалити. І люлям локшину на вуха вішати.
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28.08.2022 20:06 Ответить
Сьогодні думав подивитись ОЦЕ. Й 15 хвилин не витримав. І на це йдуть мільярди?!
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28.08.2022 20:36 Ответить
Нагадує совєцькі інтонації преси часів 2СВ: "немцы трусливо наступали..."
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28.08.2022 19:37 Ответить
Пески и мою любимую Авдеевку было путлера штурмует 8 лет...вояки сраные...
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28.08.2022 20:43 Ответить
Дивно, що склади десь ******** наші за лінією фронту чи в тилу, а тим часом лінія фронту рухається в глиб території України. Респект Залужному та ЗСУ, але здається, що Хаймасами треба й авангард москалів накривали, ну хоч кожний третім залп ом Хаймасів.
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29.08.2022 00:59 Ответить
 
 