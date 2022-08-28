Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новых контрактах по поставкам газа, - вице-премьер Алексиев
Вице-премьер по вопросам экономической политики Христо Алексиев заявил, что Болгария не будет договариваться с "Газпромом" о новых контрактах на поставку природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба болгарского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Европейская комиссия поддержит Болгарию необходимость усиления регионального сотрудничества в контексте Региональной рабочей группы для Юго-Восточной Европы в рамках Энергетической платформы ЕС с целью обеспечения диверсификации энергетики.
Также это касается поставок через трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), также проходящего через терминалы Греции и Турции. Две страны уже договорились о совместных действиях по поддержке диверсификации поставок в Болгарию.
Болгария также подтвердила заинтересованность участия в механизмах совместной закупки энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках энергетической платформы ЕС.
Алексиев добавил, что правительство не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактах с "Газпромом", а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.
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І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
Всем потребителям осталось продержаться это время и дело в шляпе.
Але тут так написали, що сам чорт не розбереться:
"Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики". Джерело:
Завдяки чому Україна з квітня по липень отримала 5000 тон цих снарядів. І нашій артилерії було чим стріляти.