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Новости Газовая война
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Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новых контрактах по поставкам газа, - вице-премьер Алексиев

газ

Вице-премьер по вопросам экономической политики Христо Алексиев заявил, что Болгария не будет договариваться с "Газпромом" о новых контрактах на поставку природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Европейская комиссия поддержит Болгарию необходимость усиления регионального сотрудничества в контексте Региональной рабочей группы для Юго-Восточной Европы в рамках Энергетической платформы ЕС с целью обеспечения диверсификации энергетики.

Также это касается поставок через трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), также проходящего через терминалы Греции и Турции. Две страны уже договорились о совместных действиях по поддержке диверсификации поставок в Болгарию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сжигает газ вместо экспорта в Германию, - BBC

Болгария также подтвердила заинтересованность участия в механизмах совместной закупки энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках энергетической платформы ЕС.

Алексиев добавил, что правительство не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактах с "Газпромом", а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.

Болгария (654) Газ (10223) Газпром (3183)


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Топ комментарии
+10
"Очередная "победа" путина.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
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28.08.2022 18:47
+8
Росія поступово але втратить ринок збуту.
І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
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28.08.2022 18:45
+4
У Шольца серце скрипнуло.
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28.08.2022 18:55
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Правила форума Совет форумчан
Росія поступово але втратить ринок збуту.
І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
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28.08.2022 18:45 Ответить
"Очередная "победа" путина.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
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28.08.2022 18:47 Ответить
У Шольца серце скрипнуло.
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28.08.2022 18:55 Ответить
На Блумберг был анализ - Россия может жечь газ чуть больше года, без убытков.
Всем потребителям осталось продержаться это время и дело в шляпе.
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28.08.2022 22:10 Ответить
Плешивый этими факелами сделает зиму в Европе теплее, что бы можно было перезимовать комфортно!
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28.08.2022 23:55 Ответить
Болгари молодці.👍
Але тут так написали, що сам чорт не розбереться:
"Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики". Джерело:
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28.08.2022 18:54 Ответить
зарікалася свиня гівна не їсти
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28.08.2022 19:15 Ответить
Где-то бункере загрустил одинокий плешивый старичок...
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28.08.2022 19:51 Ответить
Путлер поставками газа в Китай компенсирует потерю евробаксов... типа везде по 500 доляров..а браццкому Китаю по 80 рублей... ыканомиксы рабZeи круче любой валюты мира...хоть доллар хоть фунтов стерлингов...
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28.08.2022 20:06 Ответить
Болгария не индустриальная страна в целом. Зимы мягкие. Ну разве что в горах мороз бывает, в Родопах. Это как об Андорре тоже самое. Грязьпром и не заметит потери бойца.
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28.08.2022 20:10 Ответить
Індустріальна чи ні, але заводи по виробництву снарядів для радянських артсистем 122 і 152 калібру має, також і снарядів для РСЗВ Град.
Завдяки чому Україна з квітня по липень отримала 5000 тон цих снарядів. І нашій артилерії було чим стріляти.
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28.08.2022 20:23 Ответить
Да, читал, знаю. Хотя конечно не совсем уверен что там было такое производство. Скорее всего осталось от совдепии так много и именно там. Как версия и причина есть. Дело в том что румыны тогда с чаушеской играли в систему стран неприсоединения, была такая схема тогда. Индия там за лидера была. Чаушеску даже иногда зазывал корабли США с визитом в Констанцу. Политбюро наше скрипело зубами но терпело. Правда приходили не ударные корабли. Видел и сам в те годы. Поэтому складов там быть не могло для Варшавского договора. Не доверяли. А вот паромная переправа Илличевск---Варна-Бургас была сильная и работала долго. Целый состав товарняк помещался, раз в три дня. Могли завозить сколько влезет. Как версия.
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29.08.2022 15:53 Ответить
Зимы в Европе теплые в основном...Альпы иногда срываются на трескучий сибирский мороз в 70 градусов типа сраная Якутия или Солнечный Магадан в 50...🤣🤣рюZZkие засуньте свой газ в Мавзолей чЛенину 🤣а вдруг труп Мудака оживет...
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28.08.2022 20:21 Ответить
 
 