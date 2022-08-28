Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новых контрактах по поставкам газа, - вице-премьер Алексиев

Вице-премьер по вопросам экономической политики Христо Алексиев заявил, что Болгария не будет договариваться с "Газпромом" о новых контрактах на поставку природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Европейская комиссия поддержит Болгарию необходимость усиления регионального сотрудничества в контексте Региональной рабочей группы для Юго-Восточной Европы в рамках Энергетической платформы ЕС с целью обеспечения диверсификации энергетики.

Также это касается поставок через трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), также проходящего через терминалы Греции и Турции. Две страны уже договорились о совместных действиях по поддержке диверсификации поставок в Болгарию.

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Болгария также подтвердила заинтересованность участия в механизмах совместной закупки энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках энергетической платформы ЕС.

Алексиев добавил, что правительство не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактах с "Газпромом", а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.