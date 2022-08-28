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Новости Война
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Россия не хочет признавать серьезную радиологическую опасность на Запорожской АЭС, - Госдепартамент США

заес

Государственный департамент США в воскресенье заявил, что Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции, из-за чего заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус по поводу заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые только признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа.

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Госдепартамент США (1823) США (26489) Запорожская АЭС (702) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+6
А що? Були сумніви? Ці потвори можуть тільки ***** володарем всесвіту визнавати.
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28.08.2022 20:38
+3
Де таке взагалі бачено((:
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.
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28.08.2022 21:13
+2
а гуси Білібінскую АЕС на Чукотці трохи потрощити не хочуть?
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28.08.2022 20:43
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А що? Були сумніви? Ці потвори можуть тільки ***** володарем всесвіту визнавати.
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28.08.2022 20:38 Ответить
а гуси Білібінскую АЕС на Чукотці трохи потрощити не хочуть?
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28.08.2022 20:43 Ответить
наведіть мені приклад коли кацапня яку загрозу визнала, яку сама створила?
можна копати мінус 500 років....
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28.08.2022 20:51 Ответить
Все по Фрейду... Старенький и лысый дедуля признается в импотенции. Только этот дедуля не понимает что у него давно уже деменция
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28.08.2022 20:51 Ответить
За вказівкою Офісу президента ДБР порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорта в Жулянах, -

Юрій Бутусов https://espreso.tv/za-vkazivkoyu-ofisu-prezidenta-dbr-porushilo-spravu-proti-general-mayora-krivonosa-zvinuvachuyut-u-nezakonniy-oboroni-aeroporta-v-zhulyanakh-yuriy-butusov
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28.08.2022 20:57 Ответить
зелені не воюють проти кацапні - зелені воюють проти оппонентів зелених.
ті вже мовчать, заникались і тільки дрони з автівками гонять на фронт.
а зелені гонять на тих хто гонить дрони з автівками на фронт...
от тобі і пердімонокль...
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28.08.2022 21:07 Ответить
100 %
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28.08.2022 21:14 Ответить
гніда руцкая... аргументуй...трендиш, аж русньой смердить
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28.08.2022 21:35 Ответить
вже біжу, тобі, казлу аргументувати...
добіжу допишу, а поки зникни - сьоденний
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28.08.2022 21:46 Ответить
Де таке взагалі бачено((:
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.
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28.08.2022 21:13 Ответить
А кто винен в створенні цієї ситуації ? Ось і є відповідь.
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28.08.2022 21:18 Ответить
То може США визнають РФ спонсором тероризму..., та ні... нема за що...
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28.08.2022 21:32 Ответить
Чем больше Запад жуёт сопли с поставками наступательных вооружений в Украину, тем больше коротышка наглеет.
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28.08.2022 22:02 Ответить
ну то направити нам натівських солдат на підмогу і в першу чергу звільняти Енергодар!
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28.08.2022 22:02 Ответить
В нідерландських новинах проскакувала новина з посиланням на Енергоатом, що через обстріли станція серьозно пошкоджена і можливий витік всякої гидоти. Так шо ви там, хто поруч, починайте потроху йод приймати.
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28.08.2022 22:12 Ответить
Вспоминаем, после какого события параша начала "учения" у наших границ. А она их начала сразу после того, как дядя Бидон жидко обкакался, выведя войска из Афганистана, и талибы за неделю там все захватили. Гопник инстинктивно чувствует слабость. Как собака чувствует трусость по запаху.
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28.08.2022 22:44 Ответить
...пора вводить в действие 4-5-6 статьи НАТО
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29.08.2022 10:41 Ответить
 
 