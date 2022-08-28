Россия не хочет признавать серьезную радиологическую опасность на Запорожской АЭС, - Госдепартамент США

Государственный департамент США в воскресенье заявил, что Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции, из-за чего заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус по поводу заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые только признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа.

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