Россия не хочет признавать серьезную радиологическую опасность на Запорожской АЭС, - Госдепартамент США
Государственный департамент США в воскресенье заявил, что Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции, из-за чего заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус по поводу заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые только признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа.
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можна копати мінус 500 років....
Юрій Бутусов https://espreso.tv/za-vkazivkoyu-ofisu-prezidenta-dbr-porushilo-spravu-proti-general-mayora-krivonosa-zvinuvachuyut-u-nezakonniy-oboroni-aeroporta-v-zhulyanakh-yuriy-butusov
ті вже мовчать, заникались і тільки дрони з автівками гонять на фронт.
а зелені гонять на тих хто гонить дрони з автівками на фронт...
от тобі і пердімонокль...
добіжу допишу, а поки зникни - сьоденний
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.