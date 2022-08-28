Войска РФ обстреляли Никополь: погибла женщина, два человека пострадали, - облсовет. ФОТО (обновлено)
Вечером 28 августа россияне нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибла женщина, по меньшей мере два человека пострадали.
Об этом сообщает в телеграме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"К вечеру оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть два пострадавших. Один жилой дом уничтожен", - говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что в течение дня войска Российской Федерации обстреляли три района Днепропетровской области.
В Никопольском районе днем под удар попала Вышетарасовская, Мировская и Марганецкая громады. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.
Также враг обстрелял Синельниковский район – Раевскую и Великомихайловскую громады. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана". К счастью – без жертв.
В Криворожском районе обстреляли пять громад. Захватчики попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.
Глава облсовета подчеркнул, что регулярно обстреливая Криворожский район, захватчики хотят сковать силы украинских защитников и не дать им продвинуться вперед.
Позже глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко уточнил, что в результате обстрелов Никополя погибла 67-летняя женщина, также четыре человека ранены - трое мужчин и женщина. Трое из них находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
"Россияне били "Градами", "Ураганами", "Смерчами", тяжелой артиллерией… По жилым кварталам, по предприятиям и коммуникациям… Никополь и Зеленодольск атаковали несколько раз. Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. Масштабы разрушений уточняются", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пропагандони говорять не так, вчімся у Конченого: " ЗСУ обстреляли населенные пункти из залпового огня. Союзные силы на Украине, ответным ударом уничтожили (пару параш)".