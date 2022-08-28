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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Никополь: погибла женщина, два человека пострадали, - облсовет. ФОТО (обновлено)

нікополь

Вечером 28 августа россияне нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибла женщина, по меньшей мере два человека пострадали.

Об этом сообщает в телеграме глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"К вечеру оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть два пострадавших. Один жилой дом уничтожен", - говорится в сообщении.

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Лукашук отметил, что в течение дня войска Российской Федерации обстреляли три района Днепропетровской области.

В Никопольском районе днем ​​под удар попала Вышетарасовская, Мировская и Марганецкая громады. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Также враг обстрелял Синельниковский район – Раевскую и Великомихайловскую громады. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана". К счастью – без жертв.

В Криворожском районе обстреляли пять громад. Захватчики попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.

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Глава облсовета подчеркнул, что регулярно обстреливая Криворожский район, захватчики хотят сковать силы украинских защитников и не дать им продвинуться вперед.

Позже глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко уточнил, что в результате обстрелов Никополя погибла 67-летняя женщина, также четыре человека ранены - трое мужчин и женщина. Трое из них находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"Россияне били "Градами", "Ураганами", "Смерчами", тяжелой артиллерией… По жилым кварталам, по предприятиям и коммуникациям… Никополь и Зеленодольск атаковали несколько раз. Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. Масштабы разрушений уточняются", - добавил он. 

Войска РФ обстреляли Никополь: погибла женщина, два человека пострадали, - облсовет 01

армия РФ (19106) обстрел (26975) Никополь (1008) Днепропетровская область (3914)


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28.08.2022 21:05 Ответить
Загинула жінка. Це, жахливо. А де ж потужна відповідь? Ви, бачите кожного дня в інформаційному просторі.
Пропагандони говорять не так, вчімся у Конченого: " ЗСУ обстреляли населенные пункти из залпового огня. Союзные силы на Украине, ответным ударом уничтожили (пару параш)".
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28.08.2022 21:07 Ответить
Я сам из Никополя, раньше цветущего. богатого города с прекрасными пляжами, плавнями. Что творится?, а если реально рванет?
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28.08.2022 22:00 Ответить
"Верховний головнокомандувач в черговий раз дозволив військам рф безкарно обстріляти Нікополь..."
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28.08.2022 23:08 Ответить
 
 