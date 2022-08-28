Этой зимой в квартирах украинцев будет на 4 градуса холоднее обычного, - Витренко
Этой зимой норма температуры в помещениях установлена на уровне 17-18C, что примерно на четыре градуса ниже обычной.
Об этом в интервью The Guardian рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Юрий Витренко, глава государственной газовой компании "Нафтогаз", заявил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до -10°С и ниже, - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия. При этом Витренко объяснил, что в этом году отопительный сезон начнется позже и закончится раньше.
Глава "Нафтогаза" также добавил, что Украина нуждается в средствах на импорт 4 миллиардов кубометров газа. Он напомнил и о непредвиденных обстоятельствах, таких как уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.
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Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua
Да, маразм крокує невпинною ходою: нам поло так і не видали))))) і це ще не все,
друзі, просто про внутрішню ЗСУшну кухню казати не можна...
натомість
ЄвроМайдан@EuroMaydan
· 6 ч
В Києві відбулась конференція директорів шкіл, керівництво зобов'язало одягнути всіх військовий камуфляж.
https://twitter.com/syniy_kit/status/1563887661030510594 5 ч
До речі, так. Мій чоловік сам купував собі. Як і усі його побратими.
А ось воно - для освітян приберегли. Звісно, їм важливіше.
але премії ще перевищать прибуток від продажу, бо як з зерном, продамо на 25% дешевше, бо треба щось ще до Оману загнати
Переходь без дозволу.
Слідкуйте за липкими зеленими пальчиками...
Вийде десь подати газ чи затопити які котельні - то і добре.
Якщо ніт - то робіть що хочете.
Захотіли - вибрали Кловуна - поржать по приколу над Порошенком.
Тепер ржіть.
А где то температура может и уличной быть
Если ничего не делать
Питання що небудь роблять для видобутку свого газу за останні пару місяців?
Звичайно щось вони там роблять, питання тільки що, бо Вітренко вже розповів так оптимістично, що я відразу повірив - у нього все буде добре)
"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", - сказав Вітренко. Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
А от у нас, то така вже справа, ну хоч чесно визнав, що нічого не роблять.
"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", - додав голова "Нафтогазу". Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
Ті люди на яких ви розраховуєте - не мають навіть того і коштує це другими мірами...
Так, 11 квітня "Нафтогазбезпека" та швейцарська дочірня компанія НАКу "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцарія) уклали угоду про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю понад 950 тисяч євро. Згідно умов контракту, поставити позашляховики повинні були до 17 квітня.
Там пояснюють, що "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону об'єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об'єктів нафтогазового комплексу, і тому потребували броньованій техніці.
"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об'єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров'я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", - заявили у "Нафтогазбезпеці".
Там кажуть, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
але платіжки будуть приходити як належні, це в тих споживачів ,що
не мать лічільників тепла. А доказів не вірної кількості тепла спожитої споживачами нема.
до нас заходить теплоносій 85 градусів поуи підніметься на 9-ий поверх та пройде три під'їзди, в обратку у у підвалі 34, тобто 50 грд. загубились, а платимо за 85 ... ось така кібернетика
так по всій країні, лише коли за мінус 20 вмикають другий насос, премії не пахнуть
буба без обогрева? - поразка в війні!
і якщо русня не жахне по котельні чи електропідстанціі чи газовому вузлу...
а як буде тепло в підвалі чи в на руїнах дому в селі? а чи не перегріється вітренко в своїй хатинці на три поверхи???
не хочете ?
вас ця зелена прикацаплена ******** устраюе?
які питання до США?