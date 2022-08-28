Этой зимой в квартирах украинцев будет на 4 градуса холоднее обычного, - Витренко

Этой зимой норма температуры в помещениях установлена на уровне 17-18C, что примерно на четыре градуса ниже обычной.

Об этом в интервью The Guardian рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Юрий Витренко, глава государственной газовой компании "Нафтогаз", заявил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до -10°С и ниже, - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия. При этом Витренко объяснил, что в этом году отопительный сезон начнется позже и закончится раньше.

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Глава "Нафтогаза" также добавил, что Украина нуждается в средствах на импорт 4 миллиардов кубометров газа. Он напомнил и о непредвиденных обстоятельствах, таких как уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.