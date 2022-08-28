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Новости Война
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Этой зимой в квартирах украинцев будет на 4 градуса холоднее обычного, - Витренко

отопление

Этой зимой норма температуры в помещениях установлена на уровне 17-18C, что примерно на четыре градуса ниже обычной.

Об этом в интервью The Guardian рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Юрий Витренко, глава государственной газовой компании "Нафтогаз", заявил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до -10°С и ниже, - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия. При этом Витренко объяснил, что в этом году отопительный сезон начнется позже и закончится раньше.

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Глава "Нафтогаза" также добавил, что Украина нуждается в средствах на импорт 4 миллиардов кубометров газа. Он напомнил и о непредвиденных обстоятельствах, таких как уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу.

Нафтогаз (3112) отопительный сезон (529) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+21
А чому не на три з половиною? Звідки такі точності? Не приготувались, чи поступово готуєте народ, щоб звичака до холодів, бо ворог розібє всі ТЕС, ТЕЦ і місця зберігання газу? Вже немає хайпів і відосів про "Черноваїіку 100:0? Реалії проблем вже стукають в двері?Вугольок закупили у кацапів, чи Беня вже в ці схеми не грається? А що так з продуктами і ************ для армії? Як буде обігріватися військо в полі, вкриватися Володіним асфальтом?
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28.08.2022 22:05
+16
Якщо юрій вітренко буде висіти на ліхтарі,то я згоден і на 10 градусів пониження.
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28.08.2022 22:04
+16
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28.08.2022 22:05
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ви ще думати не хочете як в окопах буде...
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28.08.2022 22:00 Ответить
у кожного свої "окопи"...

Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua

Да, маразм крокує невпинною ходою: нам поло так і не видали))))) і це ще не все,
друзі, просто про внутрішню ЗСУшну кухню казати не можна...

натомість

ЄвроМайдан@EuroMaydan

· 6 ч

В Києві відбулась конференція директорів шкіл, керівництво зобов'язало одягнути всіх військовий камуфляж.

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28.08.2022 22:14 Ответить
синекітенко@syniy_kit

https://twitter.com/syniy_kit/status/1563887661030510594 5 ч


До речі, так. Мій чоловік сам купував собі. Як і усі його побратими.
А ось воно - для освітян приберегли. Звісно, їм важливіше.
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28.08.2022 22:15 Ответить
капець...і штани???
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28.08.2022 22:23 Ответить
Коли якесь цивільне жирне чмо рядиться в військову форму стає страшно за країну...
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28.08.2022 22:26 Ответить
Яке керівництво Міністр освіти , чі Шмигаль , чі Зе. Цікаво побачити наказ
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28.08.2022 22:27 Ответить
🤮🤡🤯
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28.08.2022 22:27 Ответить
А вкрали на скільки градусів?
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28.08.2022 22:00 Ответить
Зато у его мамаши в их общей Параше тепло...
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28.08.2022 22:02 Ответить
Якщо юрій вітренко буде висіти на ліхтарі,то я згоден і на 10 градусів пониження.
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28.08.2022 22:04 Ответить
думаю 26.6 то тобі дуже забагато.... тобі вистачить темп. оточуючого середовища...
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28.08.2022 22:23 Ответить
Це ти в калюжу перднув чи в бочку?
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28.08.2022 22:40 Ответить
х\з... ти калюжа, чи бочка?
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29.08.2022 01:06 Ответить
Та хай собі висить, але топити хату треба кожен день...
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28.08.2022 22:28 Ответить
Звісно треба. Але я не хочу щоб всілякі "юріївітренки" крали мої гроші.
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28.08.2022 22:43 Ответить
А це він не крав,це йому таку премію видали🤣
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28.08.2022 22:53 Ответить
Согласен с тем, что сына Наталии Витренко необходимо срочно устранить (еще вчера) от руководства стратегической компанией.
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29.08.2022 01:35 Ответить
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28.08.2022 22:05 Ответить
А чому не на три з половиною? Звідки такі точності? Не приготувались, чи поступово готуєте народ, щоб звичака до холодів, бо ворог розібє всі ТЕС, ТЕЦ і місця зберігання газу? Вже немає хайпів і відосів про "Черноваїіку 100:0? Реалії проблем вже стукають в двері?Вугольок закупили у кацапів, чи Беня вже в ці схеми не грається? А що так з продуктами і ************ для армії? Як буде обігріватися військо в полі, вкриватися Володіним асфальтом?
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28.08.2022 22:05 Ответить
Топити асфальтом будуть)))
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28.08.2022 22:08 Ответить
Я вам переклдаду тезу цього вилупка сепаратистки "теплоносій у трубах опалення буде сягати темпаратури достатньої, щоб не размезлись системи опалення"При цьому платити будемо як и раніше.
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28.08.2022 22:28 Ответить
А у пана Вітренко буде на 4 млн зелених більше у кишені, а може, я і помиляюся, не на 4, а на 400.
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28.08.2022 22:07 Ответить
Який він пан,я вас прошу.Дитина відомої сепаратистки.Він-товарисчь У лева діти леви.У шакала-шакали.
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28.08.2022 22:33 Ответить
Зато ти ісправно та в повному обсязі будеш отримувати мільону) зарплату, прогнозіст ти хренов!
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28.08.2022 22:07 Ответить
А платить надо будет столько же сколько за те четыре градуса или меньше?
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28.08.2022 22:07 Ответить
Так а что случилось? Промышленность лягла, газа украинской добычи должно быть в избытке (его и так всегда хватало на бытовые нужны)! Как этот гений посчитал что именно на 4°С будет холоднее?
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28.08.2022 22:09 Ответить
газ продамо до Європи, щоб не замерзла..а на отримані кошти - премії керівникам нафтогазу, за валюту до держбюджету...

але премії ще перевищать прибуток від продажу, бо як з зерном, продамо на 25% дешевше, бо треба щось ще до Оману загнати
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28.08.2022 22:15 Ответить
Те, що буде холодно в квартирах- це очікуване, гірше, якщо всі кинуться вмикати електрообігрівачі і будуть горіти проводки, вибивати на підстанціях.
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28.08.2022 22:12 Ответить
Це ключові слова: "пожара можно избежать, находясь в квартире при нагрузке".
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29.08.2022 09:00 Ответить
В ФРН і Польщі на власні очі бачив, що дома ходять в капцях, на вулицях при тому чисто, а в зимовий період одягаються просто тепліше, ну в куртках не ходять.
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29.08.2022 09:11 Ответить
В Україні часто в зимовий період є пожежі через несправні нагрівальні електроприлади., подовжувачі, розетки.
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29.08.2022 09:13 Ответить
А дати дозвіл людям перейти на "автономку" що заважає,відкати від "тепловиків"?!!!
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28.08.2022 22:12 Ответить
Єдина автономка - це буржуйка і дрова.
Переходь без дозволу.
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28.08.2022 22:22 Ответить
А ціна на опалення буде ніби на 10 градусів вище.
Слідкуйте за липкими зеленими пальчиками...
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28.08.2022 22:12 Ответить
на електрику ж вже оголошено підвищення..значить і на тепло..а далі по колу - паливомастильні - продукти харчування..
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28.08.2022 22:17 Ответить
В квартирах українців то так буде,але не в квартирі Вітренко.
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28.08.2022 22:13 Ответить
Якщо москалі почнуть стріляти по електро і газових підстанціях,то взагалі буде катастрофа.
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28.08.2022 22:15 Ответить
Вот провели ходу МП , а хто в ціх колонах йшов - нихто не проверяв. А там мабудь і наводчики переміщалися
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28.08.2022 22:33 Ответить
А вони це будуть робити обов'язково. Якщо зараз гатять по школах і лікарнях, то взимку по по електро- і газових підстанціях і поготів. Це в них законна воєнна ціль.
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29.08.2022 13:10 Ответить
Які градуси? Скажи чесно вумному наріду - виживання - це ваше діло.
Вийде десь подати газ чи затопити які котельні - то і добре.
Якщо ніт - то робіть що хочете.
Захотіли - вибрали Кловуна - поржать по приколу над Порошенком.
Тепер ржіть.
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28.08.2022 22:19 Ответить
А у мамкі твоєї вітренко скільки градусів буде??? Мразіна! Поїдемо грітися в Кабмін ОПу і раду!
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28.08.2022 22:19 Ответить
Мама Вітренка любить зимою тепло, впрочім мама Ріма теж не буде коптитися біля буржуйки, їм вистачає синочків-буржуїв)
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28.08.2022 23:08 Ответить
тобто в мене вдома буде 12°. Щож доведеться не платити за опалення
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28.08.2022 22:20 Ответить
для цього треба запросити комісію для складання акту невідповідності надання послуг...але під час дії воєнного стану ця норма не працює..
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28.08.2022 22:28 Ответить
У кого то ничего не изменится

А где то температура может и уличной быть

Если ничего не делать
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28.08.2022 22:24 Ответить
А куди продасте газ ,що добувається в Україні.
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28.08.2022 22:28 Ответить
вже продали
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28.08.2022 22:57 Ответить
Минулої зими в Києві (центр) батареї в квартирі грілись максимально до 32 градусів. Якщо (- 4) то в квартирі температура буде 12-13 градусів.
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28.08.2022 22:30 Ответить
Ми можемо сидіти в квартирах і при +15 кби тільки цих орків всіх перебити.
Питання що небудь роблять для видобутку свого газу за останні пару місяців?
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28.08.2022 22:31 Ответить
Коли торік гроші нафтогазу спустили на велике крадівництво замість докупити газ, то наростити видобуток газу зараз вже нереально і пізно.
Звичайно щось вони там роблять, питання тільки що, бо Вітренко вже розповів так оптимістично, що я відразу повірив - у нього все буде добре)

"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", - сказав Вітренко. Джерело: https://biz.censor.net/n3361331

А от у нас, то така вже справа, ну хоч чесно визнав, що нічого не роблять.

"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", - додав голова "Нафтогазу". Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
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28.08.2022 23:26 Ответить
А коли буде знищена газова мафія? Скільки ще "Нафтогаз" та облгази будуть грабувати народ?
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28.08.2022 22:31 Ответить
Те, що кажуть зебіли, сміливо можна ділити на два. Отже реальна температура буде 14-15 градусів і тільки до того часу, поки не закінчиться газ у сховищах десь у січні-лютому
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28.08.2022 22:36 Ответить
Після зізнання Зелі в спланованій непідготовці до війни заради "економіки", я тепер навпаки множу сміливо на 2)
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28.08.2022 23:29 Ответить
А платіжки будуть як за комфортну температуру +21
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28.08.2022 22:41 Ответить
Жалійте долю, й радійте якщо вона бере з вас грошима!
Ті люди на яких ви розраховуєте - не мають навіть того і коштує це другими мірами...
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28.08.2022 22:53 Ответить
Люди майте совість. Ймовірно цієї зими у вітренко та його посіпак буде найменша премія і навіть прийдеться їздити на торішніх бентлі.
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28.08.2022 22:56 Ответить
ні-ні,ви помиляєтесь,премії будуть звичайними,просто вам буде зимніше,він же попереджає.
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28.08.2022 23:00 Ответить
Вітренко заздалегідь про автотранспорт подбав, робота в них небезпечна, майже на нулі працюють, а так зекономили на касках і бронежилетах

Так, 11 квітня "Нафтогазбезпека" та швейцарська дочірня компанія НАКу "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцарія) уклали угоду про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю понад 950 тисяч євро. Згідно умов контракту, поставити позашляховики повинні були до 17 квітня.
Там пояснюють, що "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону об'єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об'єктів нафтогазового комплексу, і тому потребували броньованій техніці.
"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об'єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров'я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", - заявили у "Нафтогазбезпеці".
Там кажуть, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
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28.08.2022 23:36 Ответить
Після такої заяви, на ТЕЦ або котельнях не будуть дотримуваться температурного графіку та працювати в необхідному режимі,
але платіжки будуть приходити як належні, це в тих споживачів ,що
не мать лічільників тепла. А доказів не вірної кількості тепла спожитої споживачами нема.
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28.08.2022 23:08 Ответить
вони і до цього не дотримувались, премиї отримували за економію на електроенергії, вони тупо не запускають всі насоси, немає достатнього тиску і на верхніх поверхах спека на перших холод.

до нас заходить теплоносій 85 градусів поуи підніметься на 9-ий поверх та пройде три під'їзди, в обратку у у підвалі 34, тобто 50 грд. загубились, а платимо за 85 ... ось така кібернетика

так по всій країні, лише коли за мінус 20 вмикають другий насос, премії не пахнуть
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29.08.2022 01:37 Ответить
Бєзальтернативний мамкін патріот і втілювач в життя потужної газової та тарифної реформи виявився таки зєбілом?
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28.08.2022 23:09 Ответить
обогрейте бубy тілами!
буба без обогрева? - поразка в війні!
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28.08.2022 23:36 Ответить
Ну давали вам 1гкал, а тепер будуть давати 0.7. Всім затягнути пояси і менше жерти)
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28.08.2022 23:38 Ответить
це мабудь ще в кращому випадку...
і якщо русня не жахне по котельні чи електропідстанціі чи газовому вузлу...
а як буде тепло в підвалі чи в на руїнах дому в селі? а чи не перегріється вітренко в своїй хатинці на три поверхи???
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28.08.2022 23:49 Ответить
Якщо віддасте вітренку чесно зароблене напише в знак подяки, щов квартирах буде на 5 градусів тепліше. Так що або гаманець або тепло.
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28.08.2022 23:52 Ответить
Это что то типа средней температуры по больнице.
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29.08.2022 00:46 Ответить
У меня обычно +17. Значит будет +13?
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29.08.2022 01:32 Ответить
у мене було +14 у самій теплій із трьох кімнат, за такий комфорт вїд 1500 до 2000 грн платимо.
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29.08.2022 01:40 Ответить
Оплата за услугу уменьшится пропорционально?
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29.08.2022 01:36 Ответить
ермака і бубу уберіть - то скумбріячі вороги...
не хочете ?
вас ця зелена прикацаплена ******** устраюе?
які питання до США?
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29.08.2022 01:55 Ответить
Хуже не будет (с) же ж, так, зебилы?
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29.08.2022 01:59 Ответить
 
 