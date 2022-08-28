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Новости Война
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В оккупированном Бердянске произошла утечка мазута в море, - горсовет. ВИДЕО

бердянськ

Во временно оккупированном Россией Бердянске неподалеку от порта в акватории моря замечен мазут.

Об этом в телеграме сообщает Бердянский городской совет со ссылкой на СМИ, передаёт Цензор.НЕТ.

"Бердянские СМИ сообщают об экологической катастрофе вблизи акватории порта. Вероятно, после ежедневных взрывов на утопленном "саратове" произошла большая утечка мазута или других горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в акватории черная вода, а на пляжах города стоит сильная вонь.

В подтверждение этого опубликовано видео, на котором видны черные пятна в море вдоль побережья.

Азовское море (1604) Бердянск (443) оккупация (10125) экология (1608)


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на кацапів нічого не можна залишати. вони ж криворукі.
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28.08.2022 22:00 Ответить
Всюди де з'являються кацапські свині вони все засирають...
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28.08.2022 22:02 Ответить
З усіх живих істот які там є мені шкода тільки медуз
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28.08.2022 22:16 Ответить
Це оксамитовий сезон.
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28.08.2022 22:19 Ответить
Екології держави на десятки років 3.14здець, а кацапи ще й атомні станції можуть пошкодити.
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28.08.2022 22:47 Ответить
Після цього треба їм одразу допомогти з пошкодженням АЕС на самому **********.
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29.08.2022 01:16 Ответить
 
 