В оккупированном Бердянске произошла утечка мазута в море, - горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Россией Бердянске неподалеку от порта в акватории моря замечен мазут.

Об этом в телеграме сообщает Бердянский городской совет со ссылкой на СМИ, передаёт Цензор.НЕТ.

"Бердянские СМИ сообщают об экологической катастрофе вблизи акватории порта. Вероятно, после ежедневных взрывов на утопленном "саратове" произошла большая утечка мазута или других горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в акватории черная вода, а на пляжах города стоит сильная вонь.

В подтверждение этого опубликовано видео, на котором видны черные пятна в море вдоль побережья.