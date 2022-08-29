Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою против российских оккупантов главе "Правого сектора" Львовщины Тарасу Бобаничу
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", члену провода НОД "Правый сектор" Тарасу Бобаничу (Хаммеру), погибшему в бою против московских оккупантов под Изюмом.
Соответствующий указ №612/2022 от 24 августа опубликован на сайте главы государства в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" БОБАНИЧУ Тарасу Николаевичу - младшему лейтенанту (посмертно), - говорится в указе.
В 2021 году в рубрике "Окопная война" Цензор.НЕТ публиковал интервью с добровольцем Тарасом Бобаничем: "Я не могу наслаждаться мирной жизнью, пока в нашей стране война".
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слова падають ...
і
"Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги".
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дві новини - ******* зелений абсурд-******* без слів.
тобто зрадники під час війни це ок?