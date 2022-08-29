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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою против российских оккупантов главе "Правого сектора" Львовщины Тарасу Бобаничу

бобанич

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", члену провода НОД "Правый сектор" Тарасу Бобаничу (Хаммеру), погибшему в бою против московских оккупантов под Изюмом.

Соответствующий указ №612/2022 от 24 августа опубликован на сайте главы государства в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" БОБАНИЧУ Тарасу Николаевичу - младшему лейтенанту (посмертно), - говорится в указе.

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В 2021 году в рубрике "Окопная война" Цензор.НЕТ публиковал интервью с добровольцем Тарасом Бобаничем: "Я не могу наслаждаться мирной жизнью, пока в нашей стране война".

Герой Украины (455) Зеленский Владимир (20266) награда (1796) Правый сектор (855)


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Вечная память Герою.
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29.08.2022 02:09 Ответить
коли 4жди косарь героям присваює?
слова падають ...
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29.08.2022 02:09 Ответить
Героїв присвоює. У косаря така робота.
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29.08.2022 04:05 Ответить
"Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу"
і
"Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги".
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дві новини - ******* зелений абсурд-******* без слів.
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29.08.2022 04:13 Ответить
Героям шана. Треба взяти за шкірку після війни всіх цих дерьмаків потрусити з них мабуть іконостас посипеться як з Брежнєва і обов'язкову незабутих ту шоблу яку він потихеньку звільнив але яка здавала Україну нашу
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29.08.2022 04:33 Ответить
чому після?
тобто зрадники під час війни це ок?
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29.08.2022 04:49 Ответить
Здає Украіну Зебеня і його шобла 😠
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29.08.2022 07:34 Ответить
 
 