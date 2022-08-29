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Новости Война
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Враг пытался провести нелепую разведку боем в районе Долины и безуспешно вел штурмовые действия у Богородичного, - Генштаб

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Начались сто восемьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Катериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

"На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БПЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении обстрелы из имеющихся артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.

"На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

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На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки", - отмечают в Генштабе.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Также сообщается, что враг обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомы. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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"Украинские воины стойко держат оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов", - резюмируют в Генштабе.

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+12
Колись Черчіллю принесли на затвердження проект бюджету на 1943-й рік Він його переглянув вислухав пояснення фінансистів і спитав: "А не можна урізать якусь статтю бюджету, щоб збільшить фінансування армії?" Йому відповіли, що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми уріжем витрати на культуру - то що ми тоді захищатимемо?" І залишив усе без змін!
Проводжу аналогію: якщо ми будемо палить російські села - то чим ми будемо відрізняться від "орків"? Тризубом та "жовто-блакитним" на рукаві? Якщо і бить - то по військових ешелонах чи складах пального та *********** Так "хлопки" і так уже почалися на Білгородщині, Курщині та на "російському Донбасі" То чим ти незадоволений? Обстрілювать зараз цілі на території Брянщини - значить збільшить лінію фронту і витрачать ще більше *********** А у нас їх і так обмаль - Південь та Донбас зараз - у прерогативі
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29.08.2022 07:42
+5
От якраз для цього і ************ "револьверні" дрони з осколочно-фугасними мінами - щоб кацапня боялася носа висунуть з окопів А в цей час інші дрони - з РКГ-3, будуть вишукувать танки та БМП з ЗРК та палить їх - сумніваюся, я що кацапи для них бетонні бункери приготувать встигли!
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29.08.2022 07:30
+3
"Розвідка боєм" - крайній випадок Коли ніяким іншим чином неможливо виявить систему оборони противника - наявність мінних полів, вогневих точок, укріплених рубежів, кількості та класу вогневих засобів противника З цією метою імітується атака на позиції противника (Не обов"язково про те, що це - розвідка боєм, а не справжня атака, знає командир атакуючого підрозділу) А поки йде бій, спостерігачі виявляють те, що я описав Отримавши необхідну інформацію, командування припиняє атаку А підрозділ, що вів розвідку боєм, перев"язує рани та збирає поранених та вбитих А також робить спроби евакуювать підбиту техніку
От і суди про ЦІНУ "розвідки боєм"!
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29.08.2022 08:58
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Правила форума Совет форумчан
От якраз для цього і ************ "револьверні" дрони з осколочно-фугасними мінами - щоб кацапня боялася носа висунуть з окопів А в цей час інші дрони - з РКГ-3, будуть вишукувать танки та БМП з ЗРК та палить їх - сумніваюся, я що кацапи для них бетонні бункери приготувать встигли!
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29.08.2022 07:30 Ответить
Чому немає інформації скільки спалено кацапських сіл і зруйновано об'єктів інфраструктури у прикордонних з Україною районах, ілі єта другоє. Де атвєточка, мразь зелена. Тьфу, *****, вибрали на свою голову, слів нема та букви кінчаються
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29.08.2022 07:24 Ответить
Колись Черчіллю принесли на затвердження проект бюджету на 1943-й рік Він його переглянув вислухав пояснення фінансистів і спитав: "А не можна урізать якусь статтю бюджету, щоб збільшить фінансування армії?" Йому відповіли, що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми уріжем витрати на культуру - то що ми тоді захищатимемо?" І залишив усе без змін!
Проводжу аналогію: якщо ми будемо палить російські села - то чим ми будемо відрізняться від "орків"? Тризубом та "жовто-блакитним" на рукаві? Якщо і бить - то по військових ешелонах чи складах пального та *********** Так "хлопки" і так уже почалися на Білгородщині, Курщині та на "російському Донбасі" То чим ти незадоволений? Обстрілювать зараз цілі на території Брянщини - значить збільшить лінію фронту і витрачать ще більше *********** А у нас їх і так обмаль - Південь та Донбас зараз - у прерогативі
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29.08.2022 07:42 Ответить
Не пам'ятаю чий вислів, але думка така, що ******** можна провчити лише добряче його відлупцювавши. Кацап розуміє тільки силу і війна не та справа, що робиться у білих рукавичках.Для того, щоб підпалити кацапське село не потрібно вагон снарядів, достатньо батарейного залпа тих же Д-30, а це всього лишень 6 снарядів, можна і не по селу вшкварити, а по лісах, пожар теж не додасть москалю геморрою - погода цьому сприяє. Кацап, який прийшов на нашу землю, повинен знати, що його виводок може бути знищений, а це йому навряд чи додасть бойового духу, а задавлений морально вояк, вважай, що вже не вояк
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29.08.2022 08:25 Ответить
Тобі "хоч кілок на голові теши"!
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29.08.2022 08:59 Ответить
Тобі вже затесали, але, певне таки не дотисали 🤔🧐😁 Оце і все, що ти зміг видати, типуполітолох 😁Мошшшшшщьнєйшій спіч, аднакось, тужся далі, може розродишся ще чимось оригінальнішим
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29.08.2022 10:27 Ответить
Ще один "високоінтелектуал"! Ти хоч писать навчись грамотно - а потім лізь із своїми "розмишлізмами" "Стратиг" твою мать!
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29.08.2022 10:45 Ответить
Хіба Британія не бомбила німецькі міста і заводи?
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29.08.2022 08:42 Ответить
А ще раніше Британія військовополонених масово страчувала! У тебе мізки трохи є у наявності? Якщо ми почнемо тотальний обстріл населених пунктів - ми даємо Кремлю в руки прекрасний привід офіційно проголосить війну і розпочать відкриту мобілізацію! Та вони нас "м"ясом" завалять! Відстрілювать не встигатимемо!
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29.08.2022 08:50 Ответить
Якби Англія і США не бомбили міста, заводи, порти, ж/д вузли Німеччини, Гітлер переміг би.
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29.08.2022 08:57 Ответить
З такими паціфіськими настроями, ми цю війну ніколи не виграїмо.
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29.08.2022 09:20 Ответить
Ага! Особливо якщо такі "грамотії", як ти, будуть приймать рішення! "Виграємо" через "Є" пишеться а не через "Ї"
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29.08.2022 09:26 Ответить
Не маєш аргументів і переходиш на особистості?
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29.08.2022 10:13 Ответить
Я свої аргументи - цілком об"єктивні, що базуються на міжнародному праві, виклав Якщо до тебе не "дійшло" - то не моя вина, а твоя біда Ти вирішив "куснуть" мене стосовно "пацифістських настроїв" Я тобі відповів у тому ж ключі Тим більше, що рівень грамотності - перша ознака рівня інтелекту А у тебе грамотність "шкандибає" З цього можна зробить висновок, що інтелект - теж Що можуть натворить люди з низьким рівнем інтелекту на керівних посадах - прикладів купа!
Я детально виклав "логічну конструкцію"?
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29.08.2022 10:26 Ответить
А що сказати хотів?
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29.08.2022 10:30 Ответить
Я не винен, що ти - "не доганяєш" Це свідчить саме про те, на що я і вказав - на низький рівень твого інтелекту Так що ж мені робить? Опуститься до твого рівня? Так тоді я не зможу тобі нічого пояснить - "колгоспний" рівень не дозволить!
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29.08.2022 10:38 Ответить
Не буде з тебе користі для України. Піднімай руки і здавайся своїм братушкам.
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29.08.2022 10:50 Ответить
Слава богу - це не тобі вирішувать!
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29.08.2022 10:51 Ответить
Такі боягузи як ти завжди були.
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29.08.2022 11:14 Ответить
І не тобі мене оцінювать, "свіжозаряджений"!
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29.08.2022 13:18 Ответить
Так, Британія це робила- але після того,як виграла "битву за небо у Люфтваффе, значно збільшила виробництво своїх літаків і кількість пілотів.
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29.08.2022 10:54 Ответить
Зараз це можна робити не тільки авіацією.
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29.08.2022 11:12 Ответить
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29.08.2022 07:58 Ответить
Как разведка может быть бессмысленной?
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29.08.2022 08:18 Ответить
в будку, дунька
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29.08.2022 08:26 Ответить
"Розвідка боєм" - крайній випадок Коли ніяким іншим чином неможливо виявить систему оборони противника - наявність мінних полів, вогневих точок, укріплених рубежів, кількості та класу вогневих засобів противника З цією метою імітується атака на позиції противника (Не обов"язково про те, що це - розвідка боєм, а не справжня атака, знає командир атакуючого підрозділу) А поки йде бій, спостерігачі виявляють те, що я описав Отримавши необхідну інформацію, командування припиняє атаку А підрозділ, що вів розвідку боєм, перев"язує рани та збирає поранених та вбитих А також робить спроби евакуювать підбиту техніку
От і суди про ЦІНУ "розвідки боєм"!
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29.08.2022 08:58 Ответить
Шановний, ви тут декого з дописувачів зачепили щодо помилок у написанні окремих слів 🤔 Так от, раніше, ніж комусь вказувати на помилки, не забувайте в своєму тексті ставити відповідні розділові знаки, як то: "крапку" в кінці речення та "кому" перед протиставним сполучником "а". Правила пунктуації СУЛМ (******* українська літературна мова) ніхто не відміняв, навіть цілий Холодний Яр 😁 І припиняйте тут грати в ігри "дєда буквоєда" , не ваше це, шановний... Та не зли мене, бо порву, як "тузік катрана", хвілолог доморощений
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29.08.2022 10:43 Ответить
"Куснув"? Полегшало? Так якщо у мене десь відсутній розділовий знак - то це не означає що я "дурь" по суті написав... (на відміну від тебе - "тузік доморощений"...)
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29.08.2022 10:55 Ответить
истерика еще не забаненного, свежего швайнехунда
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29.08.2022 08:27 Ответить
Треба десь ривок зробити шоб виити з -- під арти
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29.08.2022 08:26 Ответить
Разведку боем однажды начал маршал жюков под Ржевом...за 11 месяцев штурма Ржева погибло миллион красных армейцев...
Бабы ещё нарожают...говорил тогда мясник всех времён и народов.... нарожали...очередных краснопузых баранов путлера...
Ничего не меняется у мавзолейных Шизофреников хот и прошло 80 лет...
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29.08.2022 09:21 Ответить
Безглуздо було масштабне вторгнення в Україну, решта похідне.
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29.08.2022 09:58 Ответить
 
 