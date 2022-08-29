Враг пытался провести нелепую разведку боем в районе Долины и безуспешно вел штурмовые действия у Богородичного, - Генштаб

Начались сто восемьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Катериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

"На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БПЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении обстрелы из имеющихся артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.

"На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы и автоматные очереди, - мэр Федоров. ВИДЕО

На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки", - отмечают в Генштабе.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Также сообщается, что враг обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомы. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Также читайте: Этой зимой в квартирах украинцев будет на 4 градуса холоднее обычного, - Витренко

"Украинские воины стойко держат оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов", - резюмируют в Генштабе.