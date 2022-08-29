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Новости Война
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Украина не сообщала США заранее об ударе по аэродрому в Крыму, - NYT

крим,саки

Вооруженные Силы Украины не уведомляли США и других союзников о намерении атаковать 9 августа аэродром в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где в результате была уничтожена "большая часть" авиасредств и боеприпасов 43-го полка морской авиации ЧФ РФ.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на проинформированного об атаках американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Это все доморощенное. Мы не получали никакого предварительного уведомления", – сказал собеседник.

Он утверждает, что украинские спецназовцы и партизаны "используют импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов".

Как выразился анонимный чиновник США, такие атаки против войск оккупантов, возможно, должны были оказать еще и психологическое воздействие на россиян в Крыму по "эффекту Дулиттла".

Смотрите также: Российские оккупанты обсуждают взрывы на аэродроме в Крыму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВИДЕО

Речь идет об американском нападении на Японию во время Второй мировой войны. Дневной налет бомбардировщиков на малой высоте под руководством подполковника Джеймса Дулиттла в апреле 1942 года нанес небольшой ущерб военным и промышленным объектам Японии. Но это поддержало морально американский тыл, переживший череду неудач в Тихом океане, начиная с нападения на Перл-Харбор в декабре 1941-го, и разрушило идею о неуязвимости Японии для американских воздушных атак, как утверждало ее правительство.

"Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в которой они были уверены, что она безопасна", – считает Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.

Читайте: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 9 самолетов рашистов на аэродроме в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.

Автор: 

Крым (26373) Саки (29) США (26506) New York Times (49)


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Топ комментарии
+10
Схоже, щоб замочити орка треба згоду з США? Дєрьмак теж дає згоду? Залужному важко воювати з тами правилами.
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29.08.2022 08:43
+10
опа, у нас свіжий експерт 28.08.2022
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29.08.2022 08:52
+9
Не аеропорт, а аеродром. Некомпетентність - сутність журналізму?
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29.08.2022 08:44
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Рєзніков погодив з Штатами що будемо бити по окупованих територіях. Для чого ще повідомляти про це?
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29.08.2022 08:32 Ответить
Головне щоб офіс не повідомляли !
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29.08.2022 10:12 Ответить
Ну, про всяк випадок - sorry, guys... випадково забули... )))0)0))
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29.08.2022 08:36 Ответить
Звісна річ, з за бугра видніше.
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29.08.2022 08:47 Ответить
в будку, чучело. где ты, а где логика
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29.08.2022 09:01 Ответить
Ця хвойда кацапська-Ne On 0aba9d28, вже в багатьох темах своiми "партянками" насмердiло..Як завжди -по понедiлкам кацапентролi зовсiм без грошей...
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29.08.2022 09:32 Ответить
пробухало свої копійки, страждає від абстиненції
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29.08.2022 09:36 Ответить
опа, у нас свіжий експерт 28.08.2022
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29.08.2022 08:52 Ответить
каЦап, та сегодня под итальянским флагом через ВПН. Зря стараешься, скрепный поносец, твое козломордое свинное рыло видно под любым флагом.
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29.08.2022 09:07 Ответить
А тобi в ольгiно за це доплачують? На глисти превiряли?
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29.08.2022 09:36 Ответить
де ж розумієш) тебе півроку як відправили на прутень, а ти все скиглиш
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29.08.2022 09:37 Ответить
Схоже, щоб замочити орка треба згоду з США? Дєрьмак теж дає згоду? Залужному важко воювати з тами правилами.
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29.08.2022 08:43 Ответить
Задача була під України без жодного пострілу... дуже їм таке сподобалось з Кримом...
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29.08.2022 14:32 Ответить
Не аеропорт, а аеродром. Некомпетентність - сутність журналізму?
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29.08.2022 08:44 Ответить
Все правильно -- ми воюєм під чутким руководством
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29.08.2022 08:51 Ответить
Схоже не тільки американців,а й ж'ОПу зезиента!
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29.08.2022 08:57 Ответить
Главное, что бубе криворогому не сообщили и Дерьмаку.
И вообще, шо там было сообщать? Шо козломордые репоеды опять, как и на крейсере москва покурили в неположенном месте?
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29.08.2022 09:04 Ответить
Та шо там США, навіть тут, на "Цензорі" про це нічого не було, як не дивно...)))
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29.08.2022 09:29 Ответить
не отримували - не переймайтесь..а що, треба було афіши з анонсами розклеювати?

Крим - це Україна...шо хочемо, то і робимо..об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали

расєйські - тільки мокшанські болота..їх не чіпали
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29.08.2022 09:35 Ответить
 
 