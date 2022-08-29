Украина не сообщала США заранее об ударе по аэродрому в Крыму, - NYT

Вооруженные Силы Украины не уведомляли США и других союзников о намерении атаковать 9 августа аэродром в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где в результате была уничтожена "большая часть" авиасредств и боеприпасов 43-го полка морской авиации ЧФ РФ.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на проинформированного об атаках американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Это все доморощенное. Мы не получали никакого предварительного уведомления", – сказал собеседник.

Он утверждает, что украинские спецназовцы и партизаны "используют импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов".

Как выразился анонимный чиновник США, такие атаки против войск оккупантов, возможно, должны были оказать еще и психологическое воздействие на россиян в Крыму по "эффекту Дулиттла".

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Речь идет об американском нападении на Японию во время Второй мировой войны. Дневной налет бомбардировщиков на малой высоте под руководством подполковника Джеймса Дулиттла в апреле 1942 года нанес небольшой ущерб военным и промышленным объектам Японии. Но это поддержало морально американский тыл, переживший череду неудач в Тихом океане, начиная с нападения на Перл-Харбор в декабре 1941-го, и разрушило идею о неуязвимости Японии для американских воздушных атак, как утверждало ее правительство.

"Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в которой они были уверены, что она безопасна", – считает Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.

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Напомним, что 9 августа 2022 года на Сакском военном аэродроме в западном Крыму прогремели взрывы. В британской разведке подтвердили уничтожение в результате взрывов восьми боевых самолетов России: по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых Су-30.