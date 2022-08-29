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Новости Война
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379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 735 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 379. Возросло количество раненых более 735

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46.

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28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры г. Орехов Пологовского района Запорожской области получили ранения двое детей 3 и 6 лет", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Автор: 

дети (6480) ранение (3379) смерть (9215) Офис Генпрокурора (2463)


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Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсино-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. pуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.08.2022 09:31 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.08.2022 09:37 Ответить
потрібно фотографії маленьких загиблих українських ангелів возити по Європі і показувати тим зажирівшим ублюдкам політикам
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29.08.2022 13:03 Ответить
 
 