379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 735 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 1114 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 379. Возросло количество раненых более 735

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46.

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28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры г. Орехов Пологовского района Запорожской области получили ранения двое детей 3 и 6 лет", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.