Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,1 тыс. человек, 234 самолета, 203 вертолета, 1 947 танков и 4 269 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 августа потери личного состава противника составляют около 47 100 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано,

танков – 1947 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4269 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1060 (+10) ед,

РСЗО - 279 (+5) ед,

средства ПВО - 149 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 203 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,

специальная техника – 101 (+2).

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе.

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