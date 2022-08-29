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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,1 тыс. человек, 234 самолета, 203 вертолета, 1 947 танков и 4 269 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 августа потери личного состава противника составляют около 47 100 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано,

танков – 1947 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4269 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1060 (+10) ед,

РСЗО - 279 (+5) ед,

средства ПВО - 149 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 203 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,

специальная техника – 101 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,1 тыс. человек, 234 самолета, 203 вертолета, 1 947 танков и 4 269 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе.

Смотрите также: Российские оккупанты строят понтонную переправу вплотную к Антоновскому мосту в Херсоне, - спутниковое фото. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6860) техника (1734) потери (4374)


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Топ комментарии
+9
Думаю, що живе на Росії. Аргументи?
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
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29.08.2022 10:15
+8
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29.08.2022 10:15
+7
Красені Кошевой, Пікалов та Сердючка, гарно на перодовий
молотять москалів
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29.08.2022 09:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
арта добре вродила.
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29.08.2022 09:27 Ответить
Красені Кошевой, Пікалов та Сердючка, гарно на перодовий
молотять москалів
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29.08.2022 09:35 Ответить
Клоуни переможуть чорноротого сатаніста путлера - це найбільшз можливих - тисячолітня ганьба всіх рашистів.
Це спеціальний задум Господа.
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29.08.2022 11:08 Ответить
Там йде постiйн поповнення
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29.08.2022 09:46 Ответить
Ротація? Нє, не чули
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29.08.2022 09:48 Ответить
А с чего вы взяли, что такие потери не известны "внутри страны"? Вы же не живете в раисе, ведь так?
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29.08.2022 10:07 Ответить
Думаю, що живе на Росії. Аргументи?
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
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29.08.2022 10:15 Ответить
То есть на основании видео, в котором показали, как опросили 10 чуваков на улице в мордоре вы сделали точный количественный вывод (" безвозвратные потери не могут превысить 5т.")?

И вот эти все дармоеды в разведках разных стран - просто просиживают свои штаны.
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29.08.2022 10:44 Ответить
Вот именно, вы (заметьте не я) сейчас сами и подтвердили, что это кому-то зачем-то нужно было показать в ролике 10 россиян, для которых вообще ничего не изменилось с начала войны.

И на этом факте - на словах 10 россиян - вы тут же построили свой эксперный вывод (при чем с точной суммой в 5 тысяч - это вы с потолка взяли сумму, или рассчитывали процент от населения?)
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29.08.2022 11:08 Ответить
Это ты так думаешь. Я думаю по другому. Вася Пупкин, уверен, имеет третье мнение - но у него оно еще более экспертное, чем у тебя или у меня.
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29.08.2022 11:21 Ответить
Да, да. Именно так, подумай про вашу спецоперацию и ее потери - главное не пытаться себя обманывать
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29.08.2022 11:33 Ответить
При чем тут пророссийский или нет - это важно? Ты вообще отошел от темы.

1) ты (ну, само собой, как нейтральный здравомыслящий человек) задаешь вопрос

"если они потеряли по данным 1/3-1/2 часть своей группировки, то как они удерживают фронт ? "

2) Тебе какой-то глупый наивный человек отвечает, что мол, это нормально, когда воюющая сторона стараяется восполнять потери (подвозя новую технику и людей взамен уничтоженных)

"Ротація? Нє, не чули "

Реально, какой наивный. Все же знают, что во время войны бросают на врага юниты, и когда враг уничтожил всю пачку отправленных в атаку юнитов, то все, война закончена.

3) На что ты резонно и грамотно аппелируешь

"Ротация естественный процесс, но такие потери были бы известны внутри страны."

И даешь четкую выверенную сумму потерь N, при которой население страны (M миллионов) заметит потери. И начнет волнения, если не бунт и саботаж!

4) Тогда эти украинские УРА-патриоты снова пытаются задеть - мол, откуда ты знаешь все то, что ты знаешь - ты же не живешь в россии.

5) Ты приводишь источник своих знаний - авторитетное исследование общественного мнения в россии. И этим исследованием организации, запрещенной Роскомнадзором, убедительно доказываешь свою правоту!

Ну, и так далее. Слушай, хватит с умным видом гнать свой порожняк.
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29.08.2022 11:32 Ответить
Для нынешних кацапчиков потери - благо! В СССР белые Лады на сыновей не меняли...
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29.08.2022 10:14 Ответить
Нічого ніхто не знав про втрати в Афгані. Я ріс у військовому містечку і навіть там про загибель військового в Афгані потайки розповідали.
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29.08.2022 10:17 Ответить
На *** иди,рашистская мраз.
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29.08.2022 10:31 Ответить
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29.08.2022 10:15 Ответить
Сегодня хорошо накосили. Так бы каждый день, а лучше ещё больше
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29.08.2022 10:15 Ответить
А почему не изменна цифра уничтоженных самолетов рф - 234?
Ведь только на аэродроме в Саках было уничтожено 8 самолетов.
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29.08.2022 12:09 Ответить
 
 