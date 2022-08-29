Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,1 тыс. человек, 234 самолета, 203 вертолета, 1 947 танков и 4 269 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 августа потери личного состава противника составляют около 47 100 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано,
танков – 1947 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 4269 (+12) ед,
артиллерийских систем - 1060 (+10) ед,
РСЗО - 279 (+5) ед,
средства ПВО - 149 (+1) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 203 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
крылатые ракеты – 196 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,
специальная техника – 101 (+2).
"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении", - отмечают в Генштабе.
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молотять москалів
Це спеціальний задум Господа.
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
И вот эти все дармоеды в разведках разных стран - просто просиживают свои штаны.
И на этом факте - на словах 10 россиян - вы тут же построили свой эксперный вывод (при чем с точной суммой в 5 тысяч - это вы с потолка взяли сумму, или рассчитывали процент от населения?)
1) ты (ну, само собой, как нейтральный здравомыслящий человек) задаешь вопрос
"если они потеряли по данным 1/3-1/2 часть своей группировки, то как они удерживают фронт ? "
2) Тебе какой-то глупый наивный человек отвечает, что мол, это нормально, когда воюющая сторона стараяется восполнять потери (подвозя новую технику и людей взамен уничтоженных)
"Ротація? Нє, не чули "
Реально, какой наивный. Все же знают, что во время войны бросают на врага юниты, и когда враг уничтожил всю пачку отправленных в атаку юнитов, то все, война закончена.
3) На что ты резонно и грамотно аппелируешь
"Ротация естественный процесс, но такие потери были бы известны внутри страны."
И даешь четкую выверенную сумму потерь N, при которой население страны (M миллионов) заметит потери. И начнет волнения, если не бунт и саботаж!
4) Тогда эти украинские УРА-патриоты снова пытаются задеть - мол, откуда ты знаешь все то, что ты знаешь - ты же не живешь в россии.
5) Ты приводишь источник своих знаний - авторитетное исследование общественного мнения в россии. И этим исследованием организации, запрещенной Роскомнадзором, убедительно доказываешь свою правоту!
Ну, и так далее. Слушай, хватит с умным видом гнать свой порожняк.
Ведь только на аэродроме в Саках было уничтожено 8 самолетов.