В результате вражеского обстрела Энергодара 10 человек ранены, 2 из них - в тяжелом состоянии, - мэр Орлов

В результате ночных обстрелов по жилым кварталам Энергодара пострадали по меньшей мере 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести вследствие ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.

Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Также сообщается об уничтожении и повреждении не менее 20 автомобилей, припаркованных возле домов 4, 8 и 18 на Воинов-Интернационалистов.

"Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", - подчеркнул Орлов.