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Новости Война
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В результате вражеского обстрела Энергодара 10 человек ранены, 2 из них - в тяжелом состоянии, - мэр Орлов

енергодар

В результате ночных обстрелов по жилым кварталам Энергодара пострадали по меньшей мере 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести вследствие ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.

Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Также сообщается об уничтожении и повреждении не менее 20 автомобилей, припаркованных возле домов 4, 8 и 18 на Воинов-Интернационалистов.

"Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", - подчеркнул Орлов.

Автор: 

МАГАТЭ (388) обстрел (26982) Энергодар (157) Запорожская АЭС (702)


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Вчора, якщо не плмиляюся, енергодарця зустрів. Був колишнім любитилем рукава міра і ґєапалітікі. Просто привітався.
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29.08.2022 09:30 Ответить
Шо непонятного.Рашики бьют по ЗАЭС и Энергодару,чтоб обвинять в этом ВСУ.
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29.08.2022 11:53 Ответить
 
 