Истребители ВВС Британии из-за российской угрозы впервые за 80 лет перебрасывают в гражданские аэропорты, - Daily Express.
Истребители королевских ВВС Великобритании перебазируются в гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с усилением напряженности в отношениях с Россией.
Об этом пишет Daily Express, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Концепция, названная Agile Combat Employment (ACE), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе.
По данным высокопоставленных источников издания, полномасштабное вторжение России в Украину и опасения последующей войны с участием НАТО привели к тому, что теперь программа ACE ускорена и распространена на территорию Великобритании.
Впервые с момента объявления Британией войны Германии в 1939 году Королевские ВВС разрабатывают планы по рассредоточению истребителей в разных частях страны.
Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы. Истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители Coningsby в Линкольншире - южный сектор. Однако другие боевые истребители и более крупные самолеты также будут перебазироваться во время "неизбежного кризиса".
Королевские ВВС также будут обеспечивать региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители могли приземляться там и проводить быстрые "оперативные развороты", прежде чем снова взлетать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
принаймі буйло вже перестав розмахувати тактичним ЯО, від якого всіх паралізувало від страху
армія Її Величності прикривається мирними пасажирами..... 😕
Зараз багато чого почнуть робити з розряду - "вперше після Другої Світової"... "вперше за 70 років"... "вперше у мирний час"... тощо. 77 років без війни. Три повні покоління. Занадто довго тягнувся мирний період у Європі, і всі вирішили, що це вже назавжди. Тим страшнішим потрясінням стало 24.02.2022. Але все, початковий шок пройшов і прийшло розуміння реальності - в Європі з'явився новий "гітлер" і з ним доведеться воювати. Тут уже не до півтонів - чи ти його, чи він тебе.
Совпадение? Не думаю...🤣😛
Война рабZeи с НАТО продлится несколько суток...
Военные технологии стран Альянса давно впереди планеты всей...ежегодный бюджет почти триллион долларов не сравним с бюджетом рабZeи в 50 ярдов...
От себя добавлю...крысы путлера 8 лет штурмуют Авдеевку и Пески...,типа вторая армия мира... вояки сраные...🦍Шариковы...профессора Преображенского из моцкальско-питеской подворотни...😛🤣
Цель в другом. Авиация НАТО изменяет зоны "ответственности", перемещая их на восток - против РФ (это правильно: самолеты РЛО требуют прикрытия, а в НАТО вступили 2 новые страны - требуется переместить "линию дозора" вперед), а посему, на ВВС Великобритании возлагается новая задача: обеспечение ПВО северо-востока (с северо-востока ВВС "потянутся" на восток и юг (те же шведы, например), вот их тыл ВВС Англии и прикроет эшелонированием.