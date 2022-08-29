РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8263 посетителя онлайн
Новости
6 182 18

Истребители ВВС Британии из-за российской угрозы впервые за 80 лет перебрасывают в гражданские аэропорты, - Daily Express.

винищувач

Истребители королевских ВВС Великобритании перебазируются в гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с усилением напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Daily Express, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Концепция, названная Agile Combat Employment (ACE), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе.

По данным высокопоставленных источников издания, полномасштабное вторжение России в Украину и опасения последующей войны с участием НАТО привели к тому, что теперь программа ACE ускорена и распространена на территорию Великобритании.

Читайте также: Канада перебрасывает два самолета в Великобританию для доставки военной помощи Украине

Впервые с момента объявления Британией войны Германии в 1939 году Королевские ВВС разрабатывают планы по рассредоточению истребителей в разных частях страны.

Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы. Истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители Coningsby в Линкольншире - южный сектор. Однако другие боевые истребители и более крупные самолеты также будут перебазироваться во время "неизбежного кризиса".

Королевские ВВС также будут обеспечивать региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители могли приземляться там и проводить быстрые "оперативные развороты", прежде чем снова взлетать.

Автор: 

авиация (2822) Великобритания (4941) оборона (5201)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Всі чогось бояться. Чи не пора вже і рашу чимось перелякать.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:11
+11
Покажіть це найвеличнішому боневтіку, д'Єрьмаку, абдристовичам з подляками і Данілову: ОСЬ ЦЕ І Є ПІДГОТОВКА до війни. А те, що робила ця зграя недоумків (і про що зараз з гордістю торочить по "Єдиних аналах") - саботаж, злочинна бездіяльність і, навідь, зрада державних інтересів.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:13
+9
І це Великобританія із своїм ЯО
показать весь комментарий
29.08.2022 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі чогось бояться. Чи не пора вже і рашу чимось перелякать.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:11 Ответить
Вся зовнішня політика Заходу після агресії рашки в Україну складається із дій та планів вгамуванню рашки

принаймі буйло вже перестав розмахувати тактичним ЯО, від якого всіх паралізувало від страху
показать весь комментарий
29.08.2022 10:15 Ответить
Так Джонсон і Трасс сказали, що застосують ядерну зброю проти рашки без роздумів...
показать весь комментарий
29.08.2022 10:27 Ответить
Куда дивиться Путінесті проститушинал?

армія Її Величності прикривається мирними пасажирами..... 😕
показать весь комментарий
29.08.2022 11:26 Ответить
Покажіть це найвеличнішому боневтіку, д'Єрьмаку, абдристовичам з подляками і Данілову: ОСЬ ЦЕ І Є ПІДГОТОВКА до війни. А те, що робила ця зграя недоумків (і про що зараз з гордістю торочить по "Єдиних аналах") - саботаж, злочинна бездіяльність і, навідь, зрада державних інтересів.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:13 Ответить
І це Великобританія із своїм ЯО
показать весь комментарий
29.08.2022 10:16 Ответить
Чим би це допомогло? Рашка бомбардувала нас ракетами і по цивільній інфраструктурі, тому якщо б ми задалегіть перевели літаки в звичайний аеропорт - то накрили б вони й його...
показать весь комментарий
29.08.2022 18:08 Ответить
хлопці та дівчатка! винищувачи "перекідаються", махаючи власними крилами... а с-17 на малюнку - не винищувач та їх не перекидає... хіба що запчастини та боєкомплект...
показать весь комментарий
29.08.2022 10:16 Ответить
Еврофайтер Тайфун.

показать весь комментарий
29.08.2022 10:25 Ответить
Многоцелевой Истребитель Еврофайтер Тайфун - истребитель четвертого поколения. «Тайфун» разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолета начались еще в 1979 году. Самолет поставлен на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на поставку в Оман, Кувейт и Катар.

показать весь комментарий
29.08.2022 10:38 Ответить
У него классная внутренняя начинка, не хуже, чем у F-16.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:28 Ответить
Очень красивый самолет, но старый (ответ на Су-27, чего бы не писали в википедиях). Главный минус: отсутствие внутренних узлов подвески (что исключает использование его, как многоцелевой боевой платформы).
показать весь комментарий
29.08.2022 13:15 Ответить
Не лише винищувачі.
Зараз багато чого почнуть робити з розряду - "вперше після Другої Світової"... "вперше за 70 років"... "вперше у мирний час"... тощо. 77 років без війни. Три повні покоління. Занадто довго тягнувся мирний період у Європі, і всі вирішили, що це вже назавжди. Тим страшнішим потрясінням стало 24.02.2022. Але все, початковий шок пройшов і прийшло розуміння реальності - в Європі з'явився новий "гітлер" і з ним доведеться воювати. Тут уже не до півтонів - чи ти його, чи він тебе.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:18 Ответить
тю, їм то чого боятися? Своя ******* армія, величезний флот, ядерна зброя, розташовані на островах, далеко до кордонів рашки.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:46 Ответить
Армия Израиля якобы случайно уничтожила ракетами в Иране завод по производству Дронов...
Совпадение? Не думаю...🤣😛
показать весь комментарий
29.08.2022 11:59 Ответить
Борис Немцов когда был жив, говорил такую вещь...
Война рабZeи с НАТО продлится несколько суток...
Военные технологии стран Альянса давно впереди планеты всей...ежегодный бюджет почти триллион долларов не сравним с бюджетом рабZeи в 50 ярдов...
От себя добавлю...крысы путлера 8 лет штурмуют Авдеевку и Пески...,типа вторая армия мира... вояки сраные...🦍Шариковы...профессора Преображенского из моцкальско-питеской подворотни...😛🤣
показать весь комментарий
29.08.2022 12:07 Ответить
Цель вовсе не в том, чтобы "гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы": базы ВВС оборудованы бетонированными укрытиями-капонирами, при этом, укрытий больше, чем самолетов (пойди разбери, где пустое, а где с самолетом). Для поражения 2 таких укрытий требуется 3 ракеты (КР), либо 3 ракеты ОТР. Это при условии отсутствия противодействия авиации и сил ПВО (а как по Англии стрелять не входя в зону действия авиации НАТО я не совсем себе представляю). А на "гражданских" аэродромах самолеты ВВС стоят на открытых стоянках (их со спутника, как на картинке видно: последствия такого расположения понятны по результатам удара по аэродрому Саки).
Цель в другом. Авиация НАТО изменяет зоны "ответственности", перемещая их на восток - против РФ (это правильно: самолеты РЛО требуют прикрытия, а в НАТО вступили 2 новые страны - требуется переместить "линию дозора" вперед), а посему, на ВВС Великобритании возлагается новая задача: обеспечение ПВО северо-востока (с северо-востока ВВС "потянутся" на восток и юг (те же шведы, например), вот их тыл ВВС Англии и прикроет эшелонированием.
показать весь комментарий
29.08.2022 13:04 Ответить
 
 