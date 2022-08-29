1xBet, работающий в Украине, открыто поддерживает армию России: 1% раненым в "спецоперации героям"

В объявлениях на российских сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче "Лех-Карабах" было указано, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из России, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции в Украине".

Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий на россии под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию российской федерации и помогает ей финансово.

Об этом стало известно из рекламных объявлений букмекера о футбольном матче на российских сайтах.

Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны россии против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После того, как за одну неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

Как сообщила 27 августа пресс-служба КРАИЛ на своей странице в Facebook, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.

"По состоянию на сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ООО "ТБК" и владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором", — отмечают в Комиссии.

Ранее Бюро экономической безопасности сообщило, что в КРАИЛ был направлен запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. На что должностные лица КРАИЛа сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.

А спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса.