1xBet, работающий в Украине, открыто поддерживает армию России: 1% раненым в "спецоперации героям"
В объявлениях на российских сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче "Лех-Карабах" было указано, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из России, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции в Украине".
Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий на россии под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию российской федерации и помогает ей финансово.
Об этом стало известно из рекламных объявлений букмекера о футбольном матче на российских сайтах.
Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны россии против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.
После того, как за одну неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.
Как сообщила 27 августа пресс-служба КРАИЛ на своей странице в Facebook, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.
"По состоянию на сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ООО "ТБК" и владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором", — отмечают в Комиссии.
Ранее Бюро экономической безопасности сообщило, что в КРАИЛ был направлен запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. На что должностные лица КРАИЛа сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.
А спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса.
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Наумов і рашистський бізнес в Україні не на часі!
Переслідування Д.Марченка, Кривоноса та інших героїв-патріотів, які своєю активною роботою врятували країну -- виходить на часі.
В мене таке враження, що агент кремля єрмак, він же "козирь" отримав від кураторів завдання всіляко мочити рейтинг президента оцими злочинними недолугими кейсами, що множаться, як гриби після дощу, щоб довести країну до Майдану і тим послабити її обороноздатність.
Не вірю, що це від безпросвітної безмежної тупості!
Шпіон дядя Сівкович 😕
а біше - ніяк 👿
Зеля гарний видав жарт. враховуючи, що сам Бауму подарував громадянство України і зробив голова консультативної ради в КРАІЛ, а тільки за місяць після втечі в Латвію (26 липня) позбавили посади
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не знайшла формальних підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, який, ймовірно, має російських власників. Про це https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/439994381505362 повідомляє пресслужба КРАЇЛ.
КРАІЛ стверджує, що ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТБК для отримання ліцензій та направила відповідні запити до СБУ, БЕБ, Державної служби фінансового моніторингу та Подільської окружної прокуратури Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТБК.
У комісії нагадують, що законодавство про азартні ігри містить винятковий перелік підстав для анулювання ліцензії, серед яких є документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави-агресора.
"На сьогоднішній день КРАІЛ не отримала жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТБК та власників бренду 1xBet з державою-агресором. З огляду на це анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ", - йдеться у повідомленні.\
Документальне підтвердження наявності контролю з боку Росії за діяльністю ТБК стане підставою для невідкладного прийняття комісією рішення про анулювання ліцензій, додають у КРАІЛ.
30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Про передбачувані російські власники оператора азартних ігор 1xBet журналісти https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ писали ще в червні.16 серпня президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський відповів на https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/zapret-v-ukraine-rossiyskogo-bukmekera-1xbet-zelenskiy-otvetil-na-petitsiyu петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/krail-ne-nashla-osnovaniy-dlya-annulirovaniya-litsenzii-1xbet
Якби там не було , але набагато більша загроза для України , на сьогодні , не гральні контори , а зрадники в охвісі президента .
Була інфа що обидві ці контори були близькі , раніше це був спільний бізнес кількох конкретних осіб , але потім між ними стався розкол . Тепер знищують один одного ..
А ДБР должна серьезно проверить легальность их доходов и семей. В случае чего -возбудиться.
З другого боку, якщо нарід обрав сам лайно, погодився його жерти, то отримуйте сповна!
Много было посажено коррупционеров при Порошенко? Бриллиантовые прокуроры прекрасно себя чувствуют.
Не будут работать при Зеленском эти все антикорупционные конторки - на следующих выборах прокатим и этого клоуна. Тут не много осталось до выборов. Система то не поменялась.
Все эти моменты накапливаются. Сейчас война. Никто Майданы и свержения не будет устраивать. Поэтому предлагаю отложить пустые сотрясения воздуха до выборов и думать кто будет следующим.
спасібА вумному наріду, який наразі вигрібає-виригає свій прикольний вирок разом з усима невинними в Україні
А тих виродків не шкода, - нехай ржуть і приколюються на концерті у Кобзона..
Вони і ***** в дупу поцілують, аби заплатив. Ну що, су.и, наобирали?
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.
Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта.
Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.», - сказал Коломойский.
Я постійно про це наголошую тут у коментарях.
Дуже сподіваюся, що за деякий час в українців настане прозріння.
Баум
Борис Петрович
Латвійський бізнесмен, фігурант гучних скандалів, претендент на посаду голови Комісії з нагляду за гральним ринком
Народився 8 грудня 1973 року в Юрмалі, Латвія, отримав громадянство України у 2020 році.