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Новости Война
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1xBet, работающий в Украине, открыто поддерживает армию России: 1% раненым в "спецоперации героям"

В объявлениях на российских сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче "Лех-Карабах" было указано, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из России, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции в Украине".

Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий на россии под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию российской федерации и помогает ей финансово.

Об этом стало известно из рекламных объявлений букмекера о футбольном матче на российских сайтах.

1xBet, работающий в Украине, открыто поддерживает армию России: 1% раненым в спецоперации героям 01

Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны россии против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После того, как за одну неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

Как сообщила 27 августа пресс-служба КРАИЛ на своей странице в Facebook, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.

"По состоянию на сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ООО "ТБК" и владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором", — отмечают в Комиссии.

Ранее Бюро экономической безопасности сообщило, что в КРАИЛ был направлен запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. На что должностные лица КРАИЛа сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ.

А спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук призвал СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, получив лицензии с помощью связанного с россиянами куратора игорного бизнеса.

Автор: 

букмекеры (65)


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Топ комментарии
+32
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29.08.2022 10:41
+31
Это мелочи,а вот Кривонос мешает больше
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29.08.2022 10:20
+28
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29.08.2022 10:43
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Ну игровая мафия порешала вопрос, как обычно впрочем. Что тут непонятного? Где там Данилов со своими смешными санкциями или он планы бункерного обсуждает?
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29.08.2022 10:15 Ответить
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29.08.2022 10:34 Ответить
Так виглядає нульова толерантність до корупції.
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29.08.2022 10:38 Ответить
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29.08.2022 10:41 Ответить
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29.08.2022 10:43 Ответить
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29.08.2022 10:44 Ответить
Ну що дебільна дура, що пурхала під парасолькою в жовтому плащі над Києвом, щоб її вибрали мером (смердюча зелена креативність) може зрозуміти?
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29.08.2022 10:59 Ответить
у цієї контори є велика, впливова та надійна "криша"..., тому так..., війна війною, а гроші треба якось заробляти..., в нас повно "патріотів", які чхати хотіли на умови, при яких вони заробляють гроші, вони ж не пахнуть...
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29.08.2022 10:18 Ответить
А 99% должны пойти на ЗСУ.
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29.08.2022 10:19 Ответить
Тоді вони самі підуть з України.
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29.08.2022 10:39 Ответить
ппц нема слів
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29.08.2022 10:20 Ответить
Петицію треба писати на ім'я Єрмака. Йому це сподобається.
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29.08.2022 10:40 Ответить
Это мелочи,а вот Кривонос мешает больше
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29.08.2022 10:20 Ответить
Так точно.
Наумов і рашистський бізнес в Україні не на часі!

Переслідування Д.Марченка, Кривоноса та інших героїв-патріотів, які своєю активною роботою врятували країну -- виходить на часі.

В мене таке враження, що агент кремля єрмак, він же "козирь" отримав від кураторів завдання всіляко мочити рейтинг президента оцими злочинними недолугими кейсами, що множаться, як гриби після дощу, щоб довести країну до Майдану і тим послабити її обороноздатність.

Не вірю, що це від безпросвітної безмежної тупості!
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29.08.2022 10:34 Ответить
вместо статьи за финансирование терроризма зеля им орден за заслуги даст
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29.08.2022 10:20 Ответить
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29.08.2022 10:22 Ответить
"Гетьманцеву, вдягни курточку і біжи в Дарницю..."
Шпіон дядя Сівкович 😕
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29.08.2022 10:24 Ответить
Хтось робить "вкиди" і хоче завадити Дбр "розкриттю зради Генерала Кривоноса" ....

а біше - ніяк 👿
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29.08.2022 10:22 Ответить
А чого можна чекати від зрадника-гівнокомандувача? Для нього найважливіша боротьба с Порошенком, Кривоносом, Залужним та іншими патріотами, котрі заважають заглядати в різні очі пуйла.
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29.08.2022 10:24 Ответить
Після того, як за один тиждень понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними. Джерело:

Зеля гарний видав жарт. враховуючи, що сам Бауму подарував громадянство України і зробив голова консультативної ради в КРАІЛ, а тільки за місяць після втечі в Латвію (26 липня) позбавили посади

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не знайшла формальних підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, який, ймовірно, має російських власників. Про це https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/439994381505362 повідомляє пресслужба КРАЇЛ.
КРАІЛ стверджує, що ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТБК для отримання ліцензій та направила відповідні запити до СБУ, БЕБ, Державної служби фінансового моніторингу та Подільської окружної прокуратури Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТБК.
У комісії нагадують, що законодавство про азартні ігри містить винятковий перелік підстав для анулювання ліцензії, серед яких є документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави-агресора.
"На сьогоднішній день КРАІЛ не отримала жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТБК та власників бренду 1xBet з державою-агресором. З огляду на це анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ", - йдеться у повідомленні.\
Документальне підтвердження наявності контролю з боку Росії за діяльністю ТБК стане підставою для невідкладного прийняття комісією рішення про анулювання ліцензій, додають у КРАІЛ.
30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Про передбачувані російські власники оператора азартних ігор 1xBet журналісти https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ писали ще в червні.16 серпня президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський відповів на https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/zapret-v-ukraine-rossiyskogo-bukmekera-1xbet-zelenskiy-otvetil-na-petitsiyu петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні.

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/krail-ne-nashla-osnovaniy-dlya-annulirovaniya-litsenzii-1xbet
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29.08.2022 10:27 Ответить
Ну вот. А вы хотите чтобы Европа себе затягивал потуже пояса и вводила еще больше санкций против Рашки. У нас же даже санкций не вводят против игровых компаний. зато против украинцев Украина ввела санкции и блокировку на покупку криптовалют.
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29.08.2022 10:27 Ответить
А скільки % від прокату "Скотів","Папіка" та іншого лайна від Зелупиного 95-го кагалу іде іде на підтримку війни в Україні?
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29.08.2022 10:28 Ответить
Шановні! Не накачуйте будь ласка) - то сам ЗЕ візьметься за цю справу (під особистий контроль) - та й НАГОРОДИТЬ ЇХ!!! Нахіба)
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29.08.2022 10:29 Ответить
А якщо, під час війни, закрити всякі такі контори, то що, в нас хліб не родитиме? Яке є така нагальна потреба в цих конторах під час війни?
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29.08.2022 10:29 Ответить
Всі ці перипетії навколо 1хбет , це лише - знищення конкурента . В Україні є така сама контора - ПаріМатч , і ніхто її закривати чомусь не збирається . Мабуть власники цієї контори більш грошовиті , і тому мають більший вплив на змі , і можуть дозволити собі оплатити там - мочілово конкурента . .
Якби там не було , але набагато більша загроза для України , на сьогодні , не гральні контори , а зрадники в охвісі президента .
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29.08.2022 10:48 Ответить
Парі Матч спонсує безліч команд у Росії та Білорусі. Ті ж яйця, тільки у профіль(((
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29.08.2022 11:19 Ответить
Так я ж про це і говорю . Але вчепилися лише за 1хбет . .
Була інфа що обидві ці контори були близькі , раніше це був спільний бізнес кількох конкретних осіб , але потім між ними стався розкол . Тепер знищують один одного ..
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29.08.2022 11:28 Ответить
Ця зелена небрита гнида не дала ні копійки для ЗСУ з власних коштів, зате верещить про піар Порошенка. А хто тобі заважає піаритись? Піартесь *** колективно з орденоносцями 95 кварталу, жлоби.
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29.08.2022 10:31 Ответить
Наша власть только против нас санкции и поборы может вводить под разными предлогами.
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29.08.2022 10:31 Ответить
Так не треба це терпіти, але народ терпить, 91% зараз підтримує Зеленського, його ще вдячні українці і на другий термін оберуть.
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29.08.2022 11:04 Ответить
Колаборантів-прорашистських хвойд з КРАІЛ взять за жопу. Але де СБУ? Разом роблять бабло?
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29.08.2022 10:33 Ответить
Всех членов Комиссии, что не видят основания - уволить к чертовой матери без права занимать госдолжности! Я думаю, что со зрением у них все в порядке.
А ДБР должна серьезно проверить легальность их доходов и семей. В случае чего -возбудиться.
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29.08.2022 10:34 Ответить
Какое там ДБР? ДБР только уголовное дело против Кривоноса может открыть. Не смешите мои тапочки , ДБР продажное .
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29.08.2022 11:06 Ответить
Зеля з 2019 року своїм вірним зебілам мочився і так, і сяк, а їм все як "божа роса". Війна почалася, а ********** вже просто сре і сре густим, рідким, поносить, а фанати. активісти і холуї волають, що не так все однозначно, бо у Пороха "ліпецка фабрика", у повстанців пайки з рошенівських шоколадок, про 100500 ботів, які ображають верховну Скумбрію.
З другого боку, якщо нарід обрав сам лайно, погодився його жерти, то отримуйте сповна!

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29.08.2022 10:41 Ответить
Народ, чего кипешевать зря? Насоздавали кучу структур бесполезных: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР...
Много было посажено коррупционеров при Порошенко? Бриллиантовые прокуроры прекрасно себя чувствуют.
Не будут работать при Зеленском эти все антикорупционные конторки - на следующих выборах прокатим и этого клоуна. Тут не много осталось до выборов. Система то не поменялась.
Все эти моменты накапливаются. Сейчас война. Никто Майданы и свержения не будет устраивать. Поэтому предлагаю отложить пустые сотрясения воздуха до выборов и думать кто будет следующим.
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29.08.2022 10:43 Ответить
снесун, *****
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29.08.2022 11:47 Ответить
..вже давно, та й не дивно, що з патріотами України свідки святої Зелі ДБР-СБУ-печерний ссут, їх там - море...... працюють значно оперативніше аніж з усілякими засланцями Московії...
спасібА вумному наріду, який наразі вигрібає-виригає свій прикольний вирок разом з усима невинними в Україні
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29.08.2022 10:54 Ответить
впевненний, що багато хто з 73% - ну тим що було "по приколу" і "хоч паржом" - с початком війни вже в могилах лежать - вже наржались і прикололись... Шкода, що за цих "приколістів" загинуло багато притомних та достойних українців..
А тих виродків не шкода, - нехай ржуть і приколюються на концерті у Кобзона..
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29.08.2022 11:01 Ответить
Це нацменшинне бидло ладне продати все. Для них Україна, нічого особистого, лише бізнес.
Вони і ***** в дупу поцілують, аби заплатив. Ну що, су.и, наобирали?
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.
Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта.
Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.», - сказал Коломойский.
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29.08.2022 10:59 Ответить
Яка ж ****!
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29.08.2022 11:08 Ответить
Ця позиція коломийського і це його інтерв'ю є наріжними каменем того, що зараз відбувається в Україні.

Я постійно про це наголошую тут у коментарях.

Дуже сподіваюся, що за деякий час в українців настане прозріння.
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29.08.2022 11:54 Ответить
1% зеленскому, 1% дерьмаку, они тоже раненные...
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29.08.2022 11:07 Ответить
Що, у Єрмака там теж доля прибутку є?
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29.08.2022 11:23 Ответить
Клоунада перед лохами.
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29.08.2022 11:29 Ответить
Що робить ця російська прокладка на території України під час кривавої загарбницької війни росії проти України ?!! Тут НІЧОГО . навіть не треба розглядати \ ліцензії і т.д. \ . а просто треба ВИШВИРНУТИ її за поребрік. хай заробляє собі на " родінє ". ГАНЬБА !!!
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29.08.2022 11:37 Ответить
Проценты кому надо выплачивают поэтому и не закрывают.
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29.08.2022 12:57 Ответить
Нею керує в Україні дружбан й сусід Арахамії ( ку-ку а де він?) , котрий консультував ВР по прийняттю закону для роздолля гральної мафії -сам Арахамія про це розвовідав журналістам ще до війни.

Баум
Борис Петрович

Латвійський бізнесмен, фігурант гучних скандалів, претендент на посаду голови Комісії з нагляду за гральним ринком

Народився 8 грудня 1973 року в Юрмалі, Латвія, отримав громадянство України у 2020 році.
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29.08.2022 13:21 Ответить
Цікаво, й хто йому надав громадянство УКраїни? ЄРЗЕвлада ж, чи не так?
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29.08.2022 13:23 Ответить
Нема часу на такі дрібниці. Е час знущатись над Лапіним, Кривоносом, волонтерами.
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29.08.2022 13:31 Ответить
Коррупция разьедает Украину. XBET это открытый гнойник этой коррупции. В цивилизованных странах за такое совсем недавно вешали а теперь поджаривают на электрическом стуле или дают 100 лет тюрьмы с каторжными работами.
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29.08.2022 13:48 Ответить
ТОВ "ТБК" не имеет отношения к 1X Bet какие же люди стадные всё таки. Не вникнув бежат за тем кто крикнул. Вы хотя бы погуглите ТОВ "ТБК" увидите что вам выдаст и выпадите в удивление
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31.08.2022 11:09 Ответить
 
 