Войска РФ повредили инфраструктуру ЗАЭС, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, - "Энергоатом"
Из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки имеются серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока также пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности станции пока нет.
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- А *****.
З чоловіком щось не те
до Біпорусіі на реобілітацію.
Если несколькими словами, то.... изнасилованная сама виновата... жертва недостойно себя вела под насильником...
Это вопрос просвещенным и посвященным в тему УГРОЗА ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ мирового масштаба на АЭС Запорожье-Энергодар.
"Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.
<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************
А що ти тут,кацап,забув?
Тобі дорога - в Ад!