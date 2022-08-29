Войска РФ повредили инфраструктуру ЗАЭС, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, - "Энергоатом"

Из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки имеются серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока также пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности станции пока нет.

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