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Новости Война
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Войска РФ повредили инфраструктуру ЗАЭС, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, - "Энергоатом"

заес

Из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки имеются серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока также пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности станции пока нет.

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Автор: 

АЭС (542) Энергоатом (410) ядерная безопасность (492) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+5
Це вони готуються зустрічати МАГАТЕ.
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29.08.2022 11:43
+5
-О, русіш культуріш?
- А *****.
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29.08.2022 11:48
+4
Так це ж росія, "неприкасаемая", для неї світові закони і правила не існують, їй все дозволяється, хіба що пальчиком посварять.
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29.08.2022 12:32
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Це вони готуються зустрічати МАГАТЕ.
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29.08.2022 11:43 Ответить
Ніяк не второпаю, невже в світі не існує спецпідрозділів швидкого реагування щодо терористичних атак на АЕС???
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29.08.2022 12:18 Ответить
Так це ж росія, "неприкасаемая", для неї світові закони і правила не існують, їй все дозволяється, хіба що пальчиком посварять.
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29.08.2022 12:32 Ответить
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29.08.2022 11:44 Ответить
-О, русіш культуріш?
- А *****.
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29.08.2022 11:48 Ответить
Цій новині вже три дні. Але чомусь в українських новинах про це не писали.
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29.08.2022 11:45 Ответить
жінка дзвонить в МАГАТЕ
З чоловіком щось не те
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29.08.2022 11:56 Ответить
Помнится при эксперименте на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года на станции находилась куча совковых атомщиков ядерщиков из Мацковии...без их участия не обошлось...командиры сраные...
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29.08.2022 12:11 Ответить
На ЧАЕС все це було. Окупантів ,що там стояли та рили окопи відвезли
до Біпорусіі на реобілітацію.
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29.08.2022 12:14 Ответить
Какова вероятность того, что Місія МАГАТЕ не напише щось таке як "Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

Если несколькими словами, то.... изнасилованная сама виновата... жертва недостойно себя вела под насильником...

Это вопрос просвещенным и посвященным в тему УГРОЗА ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ мирового масштаба на АЭС Запорожье-Энергодар.

"Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.

<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************
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29.08.2022 12:24 Ответить
Вот вы тугие товарищи на голову, сами по себе стреляют, хоть паблики Энергодара почитайте, что люди пишут которые там живут. Как такими глупыми можно быть.
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29.08.2022 15:59 Ответить
Шо,сьогодні зарегився?
А що ти тут,кацап,забув?
Тобі дорога - в Ад!
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29.08.2022 16:06 Ответить
 
 