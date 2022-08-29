Общественный транспорт Киева продолжат останавливать во время воздушных тревог, - ответ Кличко на петицию

В Киеве продолжат останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.

Об этом говорится в ответе городского головы и главы Совета обороны Киева Виталия Кличко на петицию с просьбой отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Ответ опубликовал автор петиции Александр Гречко, передает Цензор.НЕТ.

В ответе говорится, что решение останавливать транспорт принял Совет обороны города, который не является органом государственной власти или местного самоуправления, а "коллегиальным органом в особый период, деятельность которого регулируется специальными законами". Поэтому на этот орган не распространяется действие закона "Об обращениях граждан", а Киевсовет не влияет на его решение.

"Решение Совета обороны Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в ответе.

Также Кличко заявил, что прекращение работы общественного транспорта во время воздушных тревог не несет киевлянам дополнительные расходы.

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"Уточнение Кличко, что киевляне не понесли никаких дополнительных расходов, потому что могут сесть на коммунальный транспорт с тем же билетом после отбоя тревоги, оторвано от реальности. Послушно ждут отбоя тревоги единицы платных пассажиров или просто льготники. Все, кто ценит свое время, после остановки коммунального транспорта моментально пересаживаются в маршрутку или такси", - прокомментировал транспортный эксперт Александр Гречко.

По его оценке, Киев и киевляне уже потеряли минимум 180 миллионов гривен из-за 21 часа остановок коммунального транспорта с начала августа.