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Общественный транспорт Киева продолжат останавливать во время воздушных тревог, - ответ Кличко на петицию

транспорт,київ

В Киеве продолжат останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.

Об этом говорится в ответе городского головы и главы Совета обороны Киева Виталия Кличко на петицию с просьбой отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Ответ опубликовал автор петиции Александр Гречко, передает Цензор.НЕТ.

В ответе говорится, что решение останавливать транспорт принял Совет обороны города, который не является органом государственной власти или местного самоуправления, а "коллегиальным органом в особый период, деятельность которого регулируется специальными законами". Поэтому на этот орган не распространяется действие закона "Об обращениях граждан", а Киевсовет не влияет на его решение.

"Решение Совета обороны Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в ответе.

Также Кличко заявил, что прекращение работы общественного транспорта во время воздушных тревог не несет киевлянам дополнительные расходы.

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"Уточнение Кличко, что киевляне не понесли никаких дополнительных расходов, потому что могут сесть на коммунальный транспорт с тем же билетом после отбоя тревоги, оторвано от реальности. Послушно ждут отбоя тревоги единицы платных пассажиров или просто льготники. Все, кто ценит свое время, после остановки коммунального транспорта моментально пересаживаются в маршрутку или такси", - прокомментировал транспортный эксперт Александр Гречко.

По его оценке, Киев и киевляне уже потеряли минимум 180 миллионов гривен из-за 21 часа остановок коммунального транспорта с начала августа.

ракеты (3559) транспорт (1757) петиция (356)


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Топ комментарии
+18
така ситуація не тільки з транспортом. зачинені лікарні - поряд на вулиці море людей, те ж саме з адмінбудівлями - прийом зупиняється, але весь натовп стоїть перед будівлею, магазини - така ж сама картина. якесь безглуздя...
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29.08.2022 11:59
+11
Стоят троллейбусы а рядом сидят пассажиры на остановке!
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29.08.2022 11:55
+11
Ідіот((( Як нам вдається обирати цих покидьків до влади?
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29.08.2022 12:09
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Правила форума Совет форумчан
Стоят троллейбусы а рядом сидят пассажиры на остановке!
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29.08.2022 11:55 Ответить
така ситуація не тільки з транспортом. зачинені лікарні - поряд на вулиці море людей, те ж саме з адмінбудівлями - прийом зупиняється, але весь натовп стоїть перед будівлею, магазини - така ж сама картина. якесь безглуздя...
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29.08.2022 11:59 Ответить
за логікою того довбня експерда треба розповзатись по платних клініках..

прийшов здати аналіз крові - тривога - шуруй в Ділу за 1200 грн роби

у Києві на Харківському шосе точнісєнько так і зроблено
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29.08.2022 12:03 Ответить
Я пам'ятаю як під час коронавірусу, в магазинах люди ходили без масок, а на касі обов'язково потрібно її одягнути, бо всіх коронавірусом заразиш. В маршрутку вхід обов'язково в масці, а те що потім 90% людей в маршрутці знімає маску або приспускає її, це фігня, головне в масці увійти в маршрутку. Безглуздя? Так. Так і живемо. Тут не потрібно дивуватись.
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29.08.2022 13:08 Ответить
Расскажи про безглуздя погибшим в ТЦ Амстор в Кременчуке, умник
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29.08.2022 15:19 Ответить
тобто, яки вся ота куча людей стояла під час атаки біля входу в ТЦ, велетенським натовпом, як це роблять зараз - то загиблих би не було? а можливо би їх, загиблих, було би значно більше? ні, "умник"?
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29.08.2022 15:28 Ответить
Выбраться с горящего центра тяжелее и сложнее, чем на открытой местности, где есть в достаточности тот же кислород. Вот так специалист. А то что народ стоит возле ТЦ, то это их проблемы.
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29.08.2022 15:50 Ответить
бред собачий - осколками зацепило бы всех стоящих рядом с торговым центром тем более прилетает не одна ракета
а вот когда автобусы стоят по 40 минут это вообще дебилизм и вредительство маршрутки ездят забитые как селедки им на срать на риски
нужно уменьшить время остановок хотя-бы до 15-ти минут или вообще отменить
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29.08.2022 16:11 Ответить
а что там была сирена? и люди не хотели уходить из торгового центра? там сначала прилетело а потом сработал ахтунг
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29.08.2022 16:15 Ответить
До события в Кременчуке не было обязательным покидания ТЦ. Понятно?
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29.08.2022 16:27 Ответить


1) Мова йшла не про ТЦ, а в першу чергу про зупинку міського транспорту та скупчення людей на зупинці в очікуванні закінчення тривоги. Де там сховища біля кожної конкретної зупинки нікому не відомо і вЯліким експерДам наявність/відсутність сховищ та інформування людей про це зовсім не цікаве.
При прильоті біля рухаючогося транспорту ймовірніше всього може бути вражений один тролейбус/автобус/трамвай, коли на зупинці після висадки накопичується натовп з 2-3-4,
тобто при прильоті однозначно постраждає більше людей.
2) Що до ТЦ, так, у великому ТЦ безпосередньо від вибуху та при пожежі після вибуху може загинути декілька десятків людей з декількох сот чи навіть більше (що як раз і було в Кременчуці).
АЛЕ основним фактором враження при ракетному ударі є осколки, коли біля ТЦ буде знаходитись така ж кількість лююдей і прилетить десь поряд, то загиблих буде в рази більше.
Що не зрозуміло?

Посто ті, хто розробляв подібні рішення - яскраві представники прихильників "простих рішень", коли наміри є начебто нормальними, а от їх реалізація цілком недолуга та тупа.

Бажано включати мозок і думати ВЛАСНОЮ головою, перед тим, як щось писати.
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29.08.2022 21:44 Ответить
В стоящий троллейбус парашники не попадут- только в движущийся.
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29.08.2022 12:00 Ответить
логіка у них вогонь..в ті укриття теж не попадуть типу..Ви ті гроби бачили?
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29.08.2022 12:04 Ответить
Может и не попадут, но ударной волной может повыбивать все окна и стекло посечет всех тех, кто там будет находится.
Наверное нужно заканчивать университет, чтоб об этом догадаться...
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29.08.2022 15:22 Ответить
А если они рядом с троллейбусом сидят, то осколки стекла или ракеты в другую сторону полетят?
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29.08.2022 17:24 Ответить
нужно уменьшить время остановок хотя-бы до 15-ти минут или вообще отменить
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29.08.2022 16:13 Ответить
лох
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29.08.2022 11:56 Ответить
цей експерд дебіл??? той хто їде комунальним транспортом пересяде на таксі??? може ще по тому квитку його таксі повезе??

це чудило з якої реальності??
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29.08.2022 11:58 Ответить
Ну вот я ездил на метре неделю назад в воскресенье. Тревога. Вышел на Выдубичах на платформу. Вся платформа забита, но ходить кое-как ещё можно. Но ведь и ещё поездов за час тревоги прийдёт штук несколько. Вернулся на Дружбы Народов. Сел на лавочку, поразмыслив пришёл к выводу, что сидеть ещё неизвестно сколько придётся. Даже после отмены тревоги пока толпа не выедет вся. Вылез, такси, 100 гривен и я на сквозняках.

Так мне туда раз в год нужно было, а если кто живёт там?
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29.08.2022 12:22 Ответить
так отож..а якщо з роботи-на роботу
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29.08.2022 13:58 Ответить
станции наружные это отдельная тема - а вот автобусы которых много и в них не больше кол-во людей держать на стопе 40 минут это бред дебилов - остальные то маршрутки грузовики и фуры ездят как нив чем не бываало
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29.08.2022 16:19 Ответить
Не зрозуміло. По рухливій цілі важче попасти, ніж по стоячій.
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29.08.2022 12:06 Ответить
Це якщо цілитися саме в ціль. А тут все вирішує випадок - чи буде автобус поруч з місцем влучання. І мабудь вже не так важливо їхатиме він чи ні. Хоча хз...
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29.08.2022 13:13 Ответить
як на мене - то краще тікати, ніж шукати прихисток - піземний перехід, канаву чи каналізаційний люк..

зараз заторів немає...краще тікати транспортом, ніж пішки
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29.08.2022 14:28 Ответить
все очень просто если автобус проезжаеь мимо стани метро то отсанавлитвается и люди все выходят в полземку если мимо завода или на мосту то как можно скорее проезжает на фиг по дальше
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29.08.2022 16:20 Ответить
прикиньте, у Києві дофіга місць де немає ні метро, ні мостів ні заводів..

крім того - червона гілка повністю наземна з лівого берега до Арсенальної, а зелена на лівому - то просто укладені бетонні тюбінги й присипані землею
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29.08.2022 17:00 Ответить
что ты прикинь? ну и?
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29.08.2022 17:01 Ответить
Ідіот((( Як нам вдається обирати цих покидьків до влади?
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29.08.2022 12:09 Ответить
кому это вам ? тупым малограмотным жертвам смартфона сватов и голобородька? умные за такое говно не голосуют а тупые об этом не задумыаются
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29.08.2022 17:03 Ответить
поки що тут Ви тупий..і шо за звичка всім тикати й хамити???? латентний касап шолє??
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29.08.2022 17:09 Ответить
я тыкаю таким тупорылым зелеботам как ты иначе до вас никак не дойдет -кстати а чего это ты отвечаешь с другого ника ? я же вроде не теб писал
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29.08.2022 17:12 Ответить
********* нет покоя.
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29.08.2022 12:18 Ответить
А якщо людина на транспорті перетинає міст? Стрибати у воду чи як??
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29.08.2022 12:27 Ответить
не тупи - автобусы не останавливаются на мостах а только на законных остановках
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29.08.2022 16:22 Ответить
так яка різниця тоді?? плін..Ви взагалі киянин??? Подивіться довжину мостів і відстані між зупинками!!!
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29.08.2022 17:06 Ответить
Тупиш якраз ти! А-ну глянь у Києві Північний міст між Оболонню і Троєщина і зупинки, наприклад, тролейбусів чи автобусів по ньому. І відстань до наступної
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29.08.2022 18:33 Ответить
некоторые автобусы вообще едят до конечной и там ждут конца тревоги а те водителя которые останавливаются и ждут на мостах просто не-адекваты
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29.08.2022 19:06 Ответить
Якби ж то!
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29.08.2022 19:34 Ответить
Я вважаю, що для людини не важливо буде працювати громадський транспорт чи не буде під час тревоги. Важливо, щоб у людини була можливість, якщо вона хоче, вільно вийти із транспорту і розосередитись по відношенню до натовпу. Яким чином це зробити, якщо людина захоче вийти, а водій скаже не випущу?
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29.08.2022 12:32 Ответить
Без цього наказу на зупинку транспорту під час тревоги водій не мае право випустити людей з автобусу на їх вимогу.
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29.08.2022 12:55 Ответить
ты совсем больной на голову бот - автубосы сейчас подьезжают к ближайшей остановке и выпускают всех на фиг - только они потом стоят еще 40 минут а если человеку добираться на другой конец то куда ему деваться
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29.08.2022 16:24 Ответить
Довбо(ОЙ)б...)))
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29.08.2022 12:39 Ответить
Застав дурня Богу молитись, він і лоб розіб"є! Чекають Краматорськ 2. Тоді на вокзалі загинули всі, хто на вулиці був, а вціліли ті , хто був в приміщенні вокзалу.
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29.08.2022 12:45 Ответить
То може військовий експерт покаже,де біля зупинок є бомбосховища,якими так хизується саме Кличко,а по факту їх нема
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29.08.2022 12:45 Ответить
"Сподіватись на адекватність було марно. Віталій Кличко відмовився підтримати транспортну петицію, яку підписало 6000 киян і яку підтримали депутати транспортної комісії Київради.
Якщо коротко пояснити відповідь, то "ваша петиція - Раді оборони Києва не указ", вони що хочуть те й ухвалюють. Хоча Кличко голова цієї Ради оборони, діяльність якої, до речі, законодавчо ніде не прописана."
Мене це не дивує, бо статистика річ вперта - 73% це і виборці Віталі. Отака фуйня.
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29.08.2022 12:52 Ответить
кличко не може бути мером, якщо нездатен контрулювати ситуацію. А він - нездатен. Відсутність Нумерації на будинках, переймування вулиць, Великі забудови без паркінгів, нерозшрення вулиць... Шулявський міст, Жодної станції метро за дві каденції. Дебілізм з транспортом під час "епідемії" і теж саме під час тривоги - тобто у тих, у кого машин немає - мешканці другого сорту.

Я не кажу вже про втирання перед виборами - зняття рівної дороги і новий асфальт. Поруч розбита - її не ремонтують - більші затрати на врівнювання. Ця профанація роботи була не побачена мешканцями і знов вибрали оце нещастя міста...

Доки не вибиратимуть корінного Киянина, з позицією, Київ буде заробітком для варягів.
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29.08.2022 13:00 Ответить
Чогось дві каденції Льоні-космоса у киян таких емоцій не викликали .
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29.08.2022 13:17 Ответить
Невже? Чому ж тоді той льоня переховується в Ізраїлі?
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29.08.2022 13:35 Ответить
а чо одразу "переховується"? Може він там за покликом серця
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29.08.2022 13:42 Ответить
не мели ерунды бот
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29.08.2022 16:25 Ответить
Вячєслав, тєбя давно накуй нє посилалі? Ти соскучілся?
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29.08.2022 16:28 Ответить
ты скотина отмазываешь Леньку космоса это тебя нахер посылают
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29.08.2022 16:38 Ответить
ото ти дістало..
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29.08.2022 17:07 Ответить
Та воно больненьке якесь. незважайте. Може - кацап...
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29.08.2022 17:13 Ответить
как это не вызвали? вызывали иначе какого хрена он сейчас не мер?
Кличко тоже засиделся - может он не делает ничего плохого для Киева но и ничего хорошего тоже - а дороги по старым спальным районам пистец какой позор
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29.08.2022 16:28 Ответить
В Києві люди вже відірвались від реальності, яку щоденно відчувають на собі жителі Миколаєва, Харкова, Запоріжжя, Слов"янська, Краматорська, Бахмута та інших міст, містечок і сіл, які перебувають під щоденними обстрілами. Рослабившись, кияни вже не реагують на сирени, комендантську годину. Це добре, що ми почуваємось в безпеці, однак ворог нікуди не дівся, і ракети можуть прилетіти з трьох сторін: з білорусі, росії і Чорного моря. Заради перемоги можна перетерпіти маленькі незручності, знаючи, що кожен день хтось від ігнорування вимог безпеки не прокинеться.
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29.08.2022 13:13 Ответить
ви точно не киянка, або їздите на власному авто
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29.08.2022 14:44 Ответить
не трынди кацапка -какого хрена в Киеве люди должны напрягаться? если бесполезно куда-то бежать - ты просто не успеешь даже доехать - город большой людей много..
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29.08.2022 16:30 Ответить
Ваші пости протирічать один одному
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29.08.2022 17:11 Ответить
купи себе мозг зелеботка если не понимаешь .. я написал тупому троллю которые тут простыни бреда пишут
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29.08.2022 17:14 Ответить
слухай ти, дебіл з довідкою..вчи українську

а, як ти кажеш брєд - то від тебе тільки..і лайно..он і ярлики на всіх вішаєш..

хто ти таке, опудало заднєпривідне, з дебільним ніком..ти, хвора на всю голову особа, яка навіть не може нормально зареєструватись на форумі..

скалічений долею імбіцил
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29.08.2022 17:19 Ответить
потекла зеленая кацапка иди в школу учись нусеница
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29.08.2022 17:22 Ответить
ото тільки не це в тебе звилини і хватає..мабудь в реалі постійно по ї-лу отримуєш
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29.08.2022 17:25 Ответить
Мені цікаво, а що в цьому випадку роблять в Ізраїлі? В них така ситуація роками. Які там правила для громадського транспорту, коли тривога?
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29.08.2022 13:15 Ответить
В Израиле:
а) применяются ракеты типа тех, которые используются в РСЗО, причем в самом примитивном варианте, никаких запрограммированных координат точки поражения там нет - тупо работа по площадям;
б) боевая часть ракет осколочного типа, поражающими элементами являются любые металлические предметы;
в) достаточное количество убежищ для укрытия людей находящихся на улице/в транспорте;
г) малое подлетное время, соответственно тревога длится недолго.
В Киеве, Днепре, Николаеве, Запорожье и других городах удаленных от линии фронта на 120 км и более:
а) применяются баллистические и крылатые ракеты разной степени точности с предварительно введенными координатами цели. Работа идет по объектам.
б) боевая часть - фугасного типа;
в) не скажу за Киев, но в Днепре убежищ дающих защиту от указанного в пункте "а" ракет - очень и очень мало, в некоторых районах города их нет от слова совсем;
г) тревоги достаточно длинные.
Выводы делайте сами.
Да, чуть не забыл: палестинская ракета может повредить дом, но не в состоянии его разрушить, что может российская - мы видим ежедневно. Кто наочно, кто в фоторепортажах.
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29.08.2022 13:32 Ответить
не трынди бот что ты ровняешь прыщ по территрии Израиль и огромную Укарину
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29.08.2022 16:31 Ответить
іди нахєр, ********.
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29.08.2022 16:32 Ответить
так ты уже там - трепло кацапское
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29.08.2022 16:35 Ответить
То ти мене зі своєю мамкою сплутав . Сиди на пляшці і не кукарікай
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29.08.2022 16:45 Ответить
не звизди кондом кацапский
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29.08.2022 16:46 Ответить
Точно тобі кажу. Я б навіть фотку виклав, де твою мамку пялять вантузом, але це заборонено правилами даного форуму.
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29.08.2022 16:48 Ответить
выклади фото своего порваного очка свинья кацапская - тем более ты сейчас в стране пидаров судя по флажку бота
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29.08.2022 16:51 Ответить
І шо буде? Ти будеш дрочити свою піпірку на моє фото? Так ти реально натуральний підор? Фууу! Іди геть, пратівний!
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29.08.2022 16:56 Ответить
а что у тебя есть такое фото ? поздравляю ты только подтвердил что в какого кацапа не тыкни он ***** с порванным очком
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29.08.2022 16:57 Ответить
В мене нема такого фото, але ти, підарок, добряче перевозбудився
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29.08.2022 16:59 Ответить
у тебя есть главное ты кацапский тролль с левым ником
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29.08.2022 17:00 Ответить
********, ти знову кацапською на гуглі зобанілі?
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29.08.2022 17:07 Ответить
сразу объясняйте в статье, что главный полудурок города он же руководитель совета обороны города - Кличко.
а то людям сразу не понятно что происходит и они начинают думать, что это какой-то там совет обороны виноват.

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_radi_oboroni_mista_kiyeva/rozporyadzhennya_447/
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29.08.2022 14:15 Ответить
Остановка транспорта в Киеве бессмысленна, поскольку НИКТО из остановившегося троллейбуса не пойдёт в убежище. Это решение просто для прикрытия начальственной жопы на всякий случай!
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29.08.2022 14:17 Ответить
если рядом метро то идут в подземку и остановка обоснована - а если нет то это полнейший бред
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29.08.2022 16:36 Ответить
Рада оборони міста... до них конституція не стосується? Народ висловив думку крапка. Може там треба їбальніки понабивати кому треба? Зеля **** всіх в кулак взяв, всі або з ним, або під ним. Яник взагалі квіточки порівняно з цим лицемірним єврейським уйобіщем. Вибачайте за "французький" але після нагород своїй шоблі, цей покидьок для мене вмер остаточно.
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29.08.2022 15:18 Ответить
так ты за зеленого торчка голосовал? ну ты дебил ..
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29.08.2022 16:34 Ответить
Ніразу. Я за пороха і крапка
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30.08.2022 00:10 Ответить
 
 