Производство против Кривоноса имеет политический контекст, можете рассчитывать на поддержку от меня и побратимов, - Маркус

Производство ГБР против генерал-майора Сергея Кривоноса имеет политический контекст.

Об этом в Facebook сообщил военнослужащий, ветеран российско-украинской войны и блогер Валерий Маркус, передает Цензор.НЕТ.

"Господин генерал Сергей Кривонос, имел честь в 2014 году воевать под вашим командованием. Вы один из самых достойных командиров, с которыми мне приходилось служить.

Понимаем, что в деле, с которым вы сейчас столкнулись, присутствует политический контекст. Поэтому вы можете рассчитывать на поддержку мою и моих побратимов как в публичной плоскости, так и в не публичной. Вы всегда можете на нас рассчитывать", – отметил Маркус.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.

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