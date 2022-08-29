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Производство против Кривоноса имеет политический контекст, можете рассчитывать на поддержку от меня и побратимов, - Маркус

маркус

Производство ГБР против генерал-майора Сергея Кривоноса имеет политический контекст.

Об этом в Facebook сообщил военнослужащий, ветеран российско-украинской войны и блогер Валерий Маркус, передает Цензор.НЕТ.

"Господин генерал Сергей Кривонос, имел честь в 2014 году воевать под вашим командованием. Вы один из самых достойных командиров, с которыми мне приходилось служить.

Понимаем, что в деле, с которым вы сейчас столкнулись, присутствует политический контекст. Поэтому вы можете рассчитывать на поддержку мою и моих побратимов как в публичной плоскости, так и в не публичной. Вы всегда можете на нас рассчитывать", – отметил Маркус.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.

Смотрите также: Друзенко о деле против Кривоноса: Власть не может подарить ему не "самовольную" защиту "Жулян", а убедительную критику ее преступного бездействия накануне войны. ФОТО

Автор: 

уголовное дело (2436) военнослужащие (6115) Кривонос Сергей (97)


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Топ комментарии
+74
з'ясовувати, хто розмінував Чонгар не на часі, а переслідувати бойового командира який добровільно став на захист Києва - на часі. Отак і вибухають консерви
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29.08.2022 12:05
+72
Зато геМОРрои Квартала при орденах:
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29.08.2022 12:04
+52
Зелений зрадник продовжує розправлятись з тими хто захищав Україну.
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29.08.2022 12:04
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а позавчора в своєму ролику він так сильно зелю та владу розхвалював
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29.08.2022 12:03 Ответить
Від такого крисячого нахабства у всіх починає рвати клапана. Поки зелене чмо не посадять, так і буде паскудити.
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29.08.2022 12:06 Ответить
У зеленого чма цунг цванг.
Наступна влада його судитиме. Без альтернативи.
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29.08.2022 12:08 Ответить
Може не дожити до слідуючої влади, бо прибере фсб за оманські таємниці. Вони завжди такі моменти зачищають. Хто брав Крим вже підчистили.
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29.08.2022 12:11 Ответить
е ні!

буйло захоче мати ще одного "лєгітімного" в ростові
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29.08.2022 14:26 Ответить
Зелений зрадник продовжує розправлятись з тими хто захищав Україну.
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29.08.2022 12:04 Ответить
https://www.upn.com.ua/na-donechchyni-zatrymaly-predstavnykiv-volonterskoyi-simky/
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29.08.2022 12:17 Ответить
не достать жабам орла... скалько б не квакали и как бы не надували щеки !!!
как жеж задрало это зеленое смрадное болото!!!
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29.08.2022 12:04 Ответить
Зато геМОРрои Квартала при орденах:
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29.08.2022 12:04 Ответить
Оцю уйня ще і державні нагороди отримала
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29.08.2022 12:27 Ответить
и самый цинизм - к Дню Независимомти Украины !!!????
что к Независимоти отношения никакого...что к Украине....условное...
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29.08.2022 13:22 Ответить
Зіпсував генерал їм свято. Вони ж на ватний десант чекали, а йому завадили
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29.08.2022 13:32 Ответить
оце йому і не можуть пробачити, а ще те, що вміе прямо в писок казати дуже неприємні речі...
незламний бойовий генерал, який не вміє шліфувати паркет в штабі, але вміє організовувати як оборону так і наступ (нажаль саме наступ йому і не дають організувати!!) хіба його знання, вміння і бойовий досвід не порібні Батьківщині, яку він бажає захищати????? хіба саме генерал не гідний нагороди ...чи не так... хіба кварталівці більш зробили для Незалежності чим генерал?????
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29.08.2022 13:37 Ответить
Меж цинізму немає якщо синхронізувати Зе/беня=Фсб,

саме тому Сашку Білого пристрелили як собаку,

показали західним патріотам щоб не рипались проти московитів...
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29.08.2022 14:09 Ответить
з'ясовувати, хто розмінував Чонгар не на часі, а переслідувати бойового командира який добровільно став на захист Києва - на часі. Отак і вибухають консерви
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29.08.2022 12:05 Ответить
Так все відомо. Кривоніс не мовчить, за що його і судять. Всій зелені - трибунал.
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29.08.2022 12:08 Ответить
у зелені мабуть зараз очко заграло дуже сильно, бо порівнювати зелених сцикливих підарасів з Кривоносом та Маркусом немає сенсу, Валера ****** русню коли Зеля на корпоративах пісос під столом смогтав
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29.08.2022 12:06 Ответить
А у інтерв'ю Соколовій цей Маркус казав, що "вони зробили це разом". Ніби має голову і мав би розуміти причинно-наслідкові зв'яки.
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29.08.2022 12:06 Ответить
Руки геть від бойового генерала, вилупки!
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29.08.2022 12:07 Ответить
Цікаво...
Нещодавно він аж язика стер, так нахвалював ОПу і президента. Отримав від своїх підписників конструктивну критику за це.
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29.08.2022 12:07 Ответить
Все йде до того, щоб зняти Залужного , бо він не може робити певні речі, так як оточення президента керує його процесами,
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29.08.2022 12:11 Ответить
Общество обязано отстоять генерала Кривоноса, как когда-то генерала Марченко.
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29.08.2022 12:11 Ответить
Так, це навіть не обговорюється проте подивіться чим займається ця бздуховина, цей нікчемний ОП. Не шукають зрадників у високих владних кабінетах які зливали країну перед війною бо знають що вийдуть на себе а фабрикують справи на тих хто критикує владу за злочинну бездіяльність і безвідповідальність довоєнного часу. Гірше того, фабрикують справи прирученими силовиками проти визнаних народом і самими військовими патріотів країни. І це під час війни?!? Це вже повний киздець і з цим треба негайно щось робити бо якщо це просто забалакати то нікчемні потвори з ОП розійдуться так що почнуть затикати силою рота усім хто справедливо критикує владу за провал у підготовці до війни з Кремлем. А це аж ніяк не посилює нашу боєздатність сьогодні а точно навпаки сутьєво послаблює з чого випливає що дії окремих членів ОП носять ознаки зради. То хто ж у цій країні здатен навести лад якщо не військові? Поки що.
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29.08.2022 12:53 Ответить
Суд над генералом Кривоносом🤔 Ню-ню, десь це ми вже бачили,- Порох не дасть збрехати😁 Буде як завжди,- разб'єг на рубль, пріжок на кааапєйку, одним словом, зелепухи здатні лишень пар пердячий випустити 😝😝😝😝😝😝😜🤪💩
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29.08.2022 12:14 Ответить
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29.08.2022 12:14 Ответить
маріонетка він і прихований колаборант як і всі аферисти з партії каламойші, а не Берегиня
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29.08.2022 12:52 Ответить
Тяне на самого верховного кловуна серед усіх кловунів. Прошу не путати з клоунами.
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29.08.2022 12:56 Ответить
Під час такої війни генералів з бойовим досвідом треба використовувати, а не відкривати кримінальні справи. Генерал Кривонос дужем досвідчений, критичний і справедливий командир.
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29.08.2022 12:17 Ответить
ДБР не будьте курвою "по вызову" выполняя зеленые заказы,займитесь зеленью,ОП и т.д. !
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29.08.2022 12:17 Ответить
Курва по визову (ДБР) є курвою по визову (ДБР), і не інакше.
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29.08.2022 12:25 Ответить
політичний контекст під час війни в країні...., це якийсь треш...., хто про що думає, а влада виходить думає про майбутні вибори, про опонентів, про рейтинги..., про способи знищення своїх опонентів, (під час війни, деякі речі стають доступніші), це вже за межами добра і зла...,
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29.08.2022 12:18 Ответить
Відкрили справу проти Пашинського і Т, Чорновол за те, що врятували ''стугну'', Кривоноса, за оборону Київа, сопаденіє.? Не думаю,
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29.08.2022 12:20 Ответить
якесь "мяке" та розмите "повідомленя" від Маркуса
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29.08.2022 12:30 Ответить
просто шаблони у декого не швидко рвуцця.
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29.08.2022 15:15 Ответить
Залужний п'яти Кривоноса не стоїть. Може Залужного запитати, як керівник Генштабу не знав, про розмінування кримського перешейку? Чи зрада України нікого не хвилює? ДБР, разом з Залужним на передову.Нехай кров'ю відмиваються за хлопців Азовців.
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29.08.2022 12:41 Ответить
Залужный в подчинении Главковерха ,СНБО и "косвенно", главы ОП..,так,что не надо на него так"гнать"...Генералу Кривоносу можно поручить любой,даже самый критический участок фронта и он безусловно справится с поставленными задачами,но..Зе и ко с ДБР считают иначе..
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29.08.2022 15:47 Ответить
Бледна моль та зелена моль - це одна зграя.
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29.08.2022 12:44 Ответить
Ряжені лейтенанти безпокарано здавли СБУ а бойові генерали бігають по судах . А зараз Кривонос занадто став рубати матінку правду - то й взялися ЄРЗЕшні гнидоти .
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29.08.2022 13:13 Ответить
Люди на грані кипіння, ще крапля і ЗЕлена сволота висітиме в петлі!
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29.08.2022 13:14 Ответить
Вся эта возня...хочет нас отвлечь от чего то важного... главного...типа информ вброс..типа ширма и прикрытие...через пару дней я пойму... отчего именно...
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29.08.2022 13:26 Ответить
Не забудь доложить нам потом, как поймешь.
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29.08.2022 13:40 Ответить
малоПИД..роский, бенин Нарко-Дегенерат поставлен кремлем через беню для сдачи Украины и не сбежало это Чмо с Елдаком только для того что-бы подписать капиталяцию, а такие как Кривонос помешали их планам, а дальше думайте...
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29.08.2022 13:33 Ответить
Кривонос чесно сказав хто злив Херсон, взагалi пiвдень та майже все узбережжя, зелене

лайно з дЄрьмаком таке пробачити не можуть .

Зе-сволота вiдпочила в Оманi. налагодила контакти з патрушевим...з пуйлом,
yну, штАби канкрєтно парєшать, сайтiсь пасєрєдiнє...позаглядала йому в Очко ...
увiдєла же ж там мiр ! уря ааааа !

маємо результат.
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29.08.2022 13:52 Ответить
ой, а хто ж це так зробив? гммм

а може це Вілічайшій Боневтік всєх врімьон?

ну зате, продовжуй накидувати аби "вгамували" так званих "порохоботів" https://ibb.co/C7C78MN
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29.08.2022 14:02 Ответить
бєніна макака пресує тих, хто може довести на суді, що він державний злочинець!
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29.08.2022 14:03 Ответить
Скоро бочка меду виплюне ложку дьогтю !
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29.08.2022 14:04 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.08.2022 14:06 Ответить
ТЮ, для ватних українців прозріння що Зе то найбільша фсбешна консерва в Україні?

Чи були питання що корні олігархії ростуть від очільників Орди? І так, це не Кремль. Це по карті нижче.
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29.08.2022 14:12 Ответить
Генерал Кривонос може розраховувати і на мене
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29.08.2022 14:31 Ответить
Слава Україні!!! Слава Героям!!!
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29.08.2022 14:33 Ответить
Для тих хто схоче спитати мене "до чого я тут".
Я українка, я люблю свою країну. Я теж нікуди не втекла, навіть не збиралась. Живу в Києві на Лівому березі. Хто живе на Лівому, ті розуміють, як влада замінувала всі мости і сховалася у бункері.
.Самі люди вийшли, робили барикади, копали окопи.

На владу ніхто не розраховував, бо якби русня дійшла до Києва, вона б підірвала все і залишила мільйони людей на проізвол долі.

Нехай гбр і на нас заводять справи, за те що вийшли захищатися.
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29.08.2022 14:48 Ответить
Чому так дипломатично? Маркусу треба сказати прямо-Зеленський і команда переслідує і ******** можливих політичних і просто політичних конкурентів,замість того щоб займатися країною. а то має ознаки..
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29.08.2022 14:35 Ответить
здається пора валити цих зелених гнид
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29.08.2022 14:42 Ответить
А нічого, що ще недавно, Маркус зеленьського облизував? Пошукайте в інтеренеті... А тепер Кривоноса потрібно захищати від наволочі, це ж треба, де та наволоч та й взялася...
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29.08.2022 15:56 Ответить
О, маркус очнулся от лизания зеленой задницы!
Как так? боневтик плюшки не выдаст!
Кривоноса он готов защищать, а Марченко не готов? А Павловского не готов?
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29.08.2022 18:15 Ответить
Як ми ним захоплювалися у 2017,просували його книгу,дивилися, тревел-блоги.На тих же ПП каналах,дуже активно піарило книгу,бо це безкоштовна реклама про яку воно молгло тільки мріяти.А мораль така -воно звичайне бидло,яке зневажає суспільство і людей загалом.
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29.08.2022 18:16 Ответить
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29.08.2022 18:19 Ответить
Кривоноса он внезапно готов защищать!
А генерала Марченко не готов?
а генерала Павловского не готов?
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29.08.2022 18:22 Ответить
Краще б маркус мовчав..
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30.08.2022 18:47 Ответить
Зелёные не только закрыли бы...убили бы Кривоноса !!!

Ведь КРивонос сделал невозможной для посадки рашского десанта полосу Жулян...А значит - и для взлёта сдрызгивающих из страны потсриотов...

 Представляете сколько зелёных тварей не смогли оттуда сбежать на своих частных самолётах и поусирались в зале ожидания ?!

Сам Кривонос с улыбкой сказал: мне что вменяют? Что не дал русскому десанту высадиться в Жулянах ?

А что? Это шутка в стиле квартал 95. Вполне. Как орден Лысому.
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31.08.2022 14:02 Ответить
 
 