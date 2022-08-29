Генштаб прокомментировал производство против Кривоноса: Заявления о влиянии Зеленского на органы расследования не соответствуют действительности
В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию об открытии ГБР производства против генерал-майора Сергея Кривоноса.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам сообщается, что ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, а только исключительно способом определенным законодательством - через переписку. В настоящее время такая переписка ведется только с Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины исключительно с целью выяснения фактов и обстоятельств, которые имели место непосредственно в ходе обороны аэропорта "Киев" Жуляны с 24.02.2022 по 03.04.2022 года. Вся запрашиваемая информация предоставлена ГБР в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В то же время в Генштабе отметили, что с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Кривонос на военной службе не находится и на военную службу во время мобилизации не призывался.
"Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе во время проведения мобилизации. Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало.
Впоследствии, в ходе стабилизации ситуации вокруг Киева, аэропорт "Киев" был взят под охрану и оборону подразделениями Территориальной обороны ВС Украины, а генерал-майор запаса Сергей Кривонос был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта "Киев". Все решения по использованию сил и средств документально оформлены установленным порядком, следовательно, освещенные в публикации сведения с ограниченным доступом требуют отдельной реакции правоохранительных органов", - продолжили в Генштабе.
Также отмечается, что заявления Кривоноса о влиянии президента на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы "не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения".
"В очередной раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистике, обеспечении и решениях командиров. Только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", - подытожили в Генштабе ВСУ.
Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.
Так, по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Сергея Кривоноса Государственным бюро расследований. Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева.
В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.
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сил нет уже от этих зализувачив зеленых про# бов
"https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html Схемы " выявили связи между Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за него как за директора ГБР.
Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.
В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.
https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Он набрал всего 61 балл. При этом предварительно была установлена минимальная граница для прохождения аттестации - 70 баллов. Сухачев ее не преодолел, продемонстрировав низкие знания профильного законодательства.
Поэтому был уволен из органов прокуратуры.
https://zn.ua/internal/otmyt-nerjadovoho-sukhacheva-kak-bankovaja-spasaet-svoikh-cherez-oask.html
Сухачев мудро не упомянул, что в СБУ он служил … естественно в ДКЗЭД. «Экономист».
Потом из СБУ выперли, потому что брал не по чину, спрятался в разведке. Типичная биография «коммерческого эсбэушника».
Немного деталей о службе Сухачова в СБУ….
https://ord-ua.com/2021/11/09/lenivyj-suhachev/
Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Бутусова.
У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту.
А у генштабі ЗСУ вважають, що публічні заяви Кривоноса не відповідають дійсності та дискредитують вище військово-політичне керівництво держави.
Бутусов виклав копію телеграми, яку нібито розсилають на фронт, щоб зібрати покази проти Кривоноса серед військових. (ФОТО Телеграми від ДБР)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.
Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.
Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.
Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.
Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Это ж какие мозги надо иметь, какие глаза, совершенно оглохнуть, чтобы не заметить, что страной давно руководит ФСБ в лице захватившего власть Ермака. Он на отлично выполняет поставленные Патрушевым в Омане задачи: приручил и посадил на зависимость Зе, контролирует Армию и поступляемое от союзников вооружение, контролирует денежную помощь. Да он всё уже контролирует, все ветви власти, а Зе разрешают возвеличивать себя и призывать у микрофона.
Хватит базикать и сокрушаться! Враг не у ворот, он уже внутри и мы, как стадо баранов, выполняем его указания. Армия, Воины, ваших побратимов гнобят, пытаются унизить достоинство всякие падлюки из якобы ДБР (читай ОП), 2,5 тысячи отборных воинов азовцев уже сдали в плен на поругание, боевых генералов отстраняют от защиты страны и шьют какие дела, на все значимые важные должности расставлены свои гниды. Ну что это, если не государственный переворот в угоду врагу. Конституция попрана, кого хотят лишают гражданства, кого хотят награждают.
Рада не работает, да там мало кто есть, разбежались, кто куда. Надо решать сейчас, если хотим выжить. На лицо кризис и решать надо как во время кризиса, неординарно.
Й саме страшне, що ця "справа" генерала Кривоніса можу бути ТОЧКОЮ НЕПОВЕРНЕННЯ.
І ні яки Майдани вже не допоможуть...
По друге: Кримінальний кодекс України доповнено статтею 43-1 (виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України), якою передбачено виключення кримінальної відповідальності за діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам...
По третє: Також, статтею 43-1 Кримінального кодексу України передбачено виключення відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна.
Хотілося б просто розуміти у зв'язку з чим і що саме інкремінують Кривоносу і на основі чого ДБР збудилося і почало щось розслідувати?! Ми вже бачили ДО 24.02.2022 як ДБР збуджувалось по заявам та плівкам коллаборантів по відношенню до опозиційних =слугам= та Зеленьському політиків та просто громадян і схоже, що не дивлячись на війну не збирається зупинятись,
А всем рекомендовано закрыть рты и не рассказывать о этом и других беспределах дерьмозелёных *********, т.к.
"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ"
Вон оно как оказывается, что всего лишь для Победы надо!