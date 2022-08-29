Генштаб прокомментировал производство против Кривоноса: Заявления о влиянии Зеленского на органы расследования не соответствуют действительности

В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию об открытии ГБР производства против генерал-майора Сергея Кривоноса.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам сообщается, что ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, а только исключительно способом определенным законодательством - через переписку. В настоящее время такая переписка ведется только с Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины исключительно с целью выяснения фактов и обстоятельств, которые имели место непосредственно в ходе обороны аэропорта "Киев" Жуляны с 24.02.2022 по 03.04.2022 года. Вся запрашиваемая информация предоставлена ГБР в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Кривонос на военной службе не находится и на военную службу во время мобилизации не призывался.

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"Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе во время проведения мобилизации. Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало.

Впоследствии, в ходе стабилизации ситуации вокруг Киева, аэропорт "Киев" был взят под охрану и оборону подразделениями Территориальной обороны ВС Украины, а генерал-майор запаса Сергей Кривонос был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта "Киев". Все решения по использованию сил и средств документально оформлены установленным порядком, следовательно, освещенные в публикации сведения с ограниченным доступом требуют отдельной реакции правоохранительных органов", - продолжили в Генштабе.

Также отмечается, что заявления Кривоноса о влиянии президента на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы "не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения".

"В очередной раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистике, обеспечении и решениях командиров. Только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.

Так, по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Сергея Кривоноса Государственным бюро расследований. Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева.

В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.