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Новости Война
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Генштаб прокомментировал производство против Кривоноса: Заявления о влиянии Зеленского на органы расследования не соответствуют действительности

кривонос

В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию об открытии ГБР производства против генерал-майора Сергея Кривоноса.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам сообщается, что ГБР не может и не осуществляет коммуникацию с военными подразделениями путем отправки каких-либо телеграмм, а только исключительно способом определенным законодательством - через переписку. В настоящее время такая переписка ведется только с Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины исключительно с целью выяснения фактов и обстоятельств, которые имели место непосредственно в ходе обороны аэропорта "Киев" Жуляны с 24.02.2022 по 03.04.2022 года. Вся запрашиваемая информация предоставлена ГБР в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Кривонос на военной службе не находится и на военную службу во время мобилизации не призывался.

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"Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе во время проведения мобилизации. Соответственно, никаких указаний от Верховного Главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало.

Впоследствии, в ходе стабилизации ситуации вокруг Киева, аэропорт "Киев" был взят под охрану и оборону подразделениями Территориальной обороны ВС Украины, а генерал-майор запаса Сергей Кривонос был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта "Киев". Все решения по использованию сил и средств документально оформлены установленным порядком, следовательно, освещенные в публикации сведения с ограниченным доступом требуют отдельной реакции правоохранительных органов", - продолжили в Генштабе.

Также отмечается, что заявления Кривоноса о влиянии президента на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы "не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения".

"В очередной раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистике, обеспечении и решениях командиров. Только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов.

Так, по военным штабам ВСУ на фронте была разослана телеграмма о возбуждении уголовного дела против генерал-майора Сергея Кривоноса Государственным бюро расследований. Следователи исследуют возможные противоправные действия Кривоноса и спрашивают военных, есть ли свидетели этих противоправных действий во время обороны Киева.

В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.

Автор: 

Генштаб ВС (6225) Кривонос Сергей (97)


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Топ комментарии
+87
Бубочка тут ні при чому! То всьо Порошенко!
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29.08.2022 12:18
+83
Жуляни потрібно було здати, а Кривонос взяв і зірвав плани ОП. Ясно, що під суд його.
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29.08.2022 12:20
+80
Суки зеленые, мстит недонаполеон Кривоносу за не молчание.

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29.08.2022 12:22
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Бригинець завжди дупу влади шукае
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29.08.2022 22:42 Ответить
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29.08.2022 18:13 Ответить
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29.08.2022 18:14 Ответить
"в Генштабі ЗСУ..."---а фамилию того "генштаба" хочется узнать...
сил нет уже от этих зализувачив зеленых про# бов
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29.08.2022 18:32 Ответить
Директор ДБР - СУХАЧОВ Олексій Олександрович

"https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html Схемы " выявили связи между Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за него как за директора ГБР.

Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.

В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.

https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
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29.08.2022 18:41 Ответить
Согласно материалам дела, 23 октября 2019 года в Генпрокуратуре был проведен экзамен для выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, в котором участвовал АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ.

Он набрал всего 61 балл. При этом предварительно была установлена минимальная граница для прохождения аттестации - 70 баллов. Сухачев ее не преодолел, продемонстрировав низкие знания профильного законодательства.

Поэтому был уволен из органов прокуратуры.

https://zn.ua/internal/otmyt-nerjadovoho-sukhacheva-kak-bankovaja-spasaet-svoikh-cherez-oask.html
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29.08.2022 18:43 Ответить
ЛЕНИВЫЙ СУХАЧЕВ

Сухачев мудро не упомянул, что в СБУ он служил … естественно в ДКЗЭД. «Экономист».

Потом из СБУ выперли, потому что брал не по чину, спрятался в разведке. Типичная биография «коммерческого эсбэушника».

Немного деталей о службе Сухачова в СБУ….

https://ord-ua.com/2021/11/09/lenivyj-suhachev/
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29.08.2022 18:53 Ответить
За словами генерала, у нього є документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу.

Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Бутусова.

У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту.

А у генштабі ЗСУ вважають, що публічні заяви Кривоноса не відповідають дійсності та дискредитують вище військово-політичне керівництво держави.

Бутусов виклав копію телеграми, яку нібито розсилають на фронт, щоб зібрати покази проти Кривоноса серед військових. (ФОТО Телеграми від ДБР)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:55 Ответить
Кривонос твердить, що Зеленський нібито "видав незаконний наказ" скасувати його зарахування на військову службу, бо вважає його політичним опонентом. Сергій Кривонос балотувався в президенти на виборах 2019 року, але згодом зняв свою кандидатуру.

Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.

Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)


https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:58 Ответить
Кривонос твердить, що Зеленський нібито "видав незаконний наказ" скасувати його зарахування на військову службу, бо вважає його політичним опонентом. Сергій Кривонос балотувався в президенти на виборах 2019 року, але згодом зняв свою кандидатуру.

Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.

Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)

https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:59 Ответить
Зелёная плесень в своём репертуаре.Дермак рулит,а зедечмо озвучивает написанную.дерьмаком методичеу
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29.08.2022 19:20 Ответить
Спецоперація кремля "слуга народу" виконується, від нашої вищої влади можемо чекати ще страшнішого, але маємо готуватися і до такого.
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29.08.2022 19:28 Ответить
Мені травневі шашлики досі відри гуются, але зараз треба вибити кацапів з нашоі землі!
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29.08.2022 20:01 Ответить
Конечно, боевой генерал рассказал как недополитики, не барыги, сдали Херсон. Как могли зайти рашисты на две АЭС: ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ И ЗАПОРОЖСКУЮ. ВИновата невистка, но не политиканы из шоу-бизнеса
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29.08.2022 20:31 Ответить
Я так розумію, з героічною обороною Чонгара і Херсона 24 лютого у ДБР все ок?
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29.08.2022 20:34 Ответить
Дехто з цих зелених хлоп'ят ще нароблять бід у державі
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29.08.2022 20:42 Ответить
Ни х.. вы не выбьете врага с нашей земли при такой зраде в высших эшелонах власти.
Это ж какие мозги надо иметь, какие глаза, совершенно оглохнуть, чтобы не заметить, что страной давно руководит ФСБ в лице захватившего власть Ермака. Он на отлично выполняет поставленные Патрушевым в Омане задачи: приручил и посадил на зависимость Зе, контролирует Армию и поступляемое от союзников вооружение, контролирует денежную помощь. Да он всё уже контролирует, все ветви власти, а Зе разрешают возвеличивать себя и призывать у микрофона.
Хватит базикать и сокрушаться! Враг не у ворот, он уже внутри и мы, как стадо баранов, выполняем его указания. Армия, Воины, ваших побратимов гнобят, пытаются унизить достоинство всякие падлюки из якобы ДБР (читай ОП), 2,5 тысячи отборных воинов азовцев уже сдали в плен на поругание, боевых генералов отстраняют от защиты страны и шьют какие дела, на все значимые важные должности расставлены свои гниды. Ну что это, если не государственный переворот в угоду врагу. Конституция попрана, кого хотят лишают гражданства, кого хотят награждают.
Рада не работает, да там мало кто есть, разбежались, кто куда. Надо решать сейчас, если хотим выжить. На лицо кризис и решать надо как во время кризиса, неординарно.
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29.08.2022 20:56 Ответить
ЗЕ сволота! Пора пакувати чамайдани і нахер в срасею.
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29.08.2022 20:57 Ответить
Генштаб би краще прокоментував, як він планував захищати Жулянський аеропорт, які війська мали це робити. І як це робилося по факту. Тут вже ніякого секрету немає, діла минулих днів. Хай би оперативне управління це розповіло. Розкажіть! А вони горбатого тулять, мовляв заяви Кривоноса не відповідають дійсності щодо президента. Ганьба! Ви ж військові люди.
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29.08.2022 21:46 Ответить
ДБР відкрило справу проти С.Кривоноса за свої дії , при створенні і побудові оборони аеропорта "Жуляни" , він взяв керівництво на себе не маючи на то повноважень . Виглядає якби логічно , але полягає питання , так була створенна оборона аеропорта до цього чи ні ? І в мене ще одне питання до керівництва держави - нам сказали що вони знали про вторгнення заздалегідь і неповідомили про це громадян щоб уникнути паніки ... Якщо знали то чому не евакуювали "Мрію" з аеропорта "Гостомель"завчасно ? Чи відкрило ДБР з цього приводу справу ? Це чиясь зрада чи злочинна халатність ?
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29.08.2022 21:46 Ответить
яка халатность? зняти тисячи мин. не можно халатностю. то повна зрада та брехня
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29.08.2022 22:20 Ответить
я про Гостомель , а не про Чонгар
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29.08.2022 23:11 Ответить
А у чому різниця?! І там, і там залежало все від дій та распоряджень влади та керівників служб яких призначили з Банкової і особисто Зеленський, і нам кажуть на Банковій, що розслідувати ці злочинні накази і дії "не на часі", поки йде війна, а от стосовно правильних, але не погоджених з Банковою дій все виявляється "НА ЧАСІ"?! Це як? А виходить точнісінько як у русні, яка собі прощає все, а інших звинувачує навіть у тому, чого і не робили, або одне і теж для русні це "те що треба", а іншим зась!!! Так чим наше керівництво краще кремлівського коли справа стосується його особисто, або опозиційних до нього людей???!!! НІЧИМ!!!
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30.08.2022 09:07 Ответить
Виходить не на часі писати хто здав південь, але посадити патріота, який захищав важливий об'єкт в Києві. Чи не суки?
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29.08.2022 22:00 Ответить
Проводится переписка с целью выяснить один не понятный следствию факт: сдал Кривонос аэропорт "Жуляны" оркам или нет ?
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29.08.2022 22:07 Ответить
Сажают бойвого генерала. ДБР що подконтрольно Ермаку. Якщо Украина проковтне то перетвориться на рашу. Зеленський та Ермак вже забули прозакони та конституцию. На Ростов!!!
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29.08.2022 22:23 Ответить
"Непідкупний" ангел д-у-у-у-у-же боїться розголосу. Насрати він завжди радий. Але, щоб було тихо...
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29.08.2022 22:36 Ответить
На жаль вже проковтнулося дохерища.

Й саме страшне, що ця "справа" генерала Кривоніса можу бути ТОЧКОЮ НЕПОВЕРНЕННЯ.
І ні яки Майдани вже не допоможуть...
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30.08.2022 20:14 Ответить
ДБР забуло як вони ще 23 лютого палили секретни документи? Робили це на користь ворога та Путина. За власни злочини ДБР коли видповидатимэ ?
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29.08.2022 22:39 Ответить
Влада погрожуе вбити волентера Алексия Оскера шо виходив на Майдан 3 дни тому. СБУ та полиция казали що вивезутьйого на 0 та там вбьють. Затэ що разповсюджуе инфу о зрадниках.
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29.08.2022 22:45 Ответить
А могу просто применить новопринятый закон, который позволяет задерживать на 90 дней БЕЗ ВСЯКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ.
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30.08.2022 20:08 Ответить
Дерьмозелений ********* міцнішає.
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30.08.2022 20:10 Ответить
Так ось чому Зе не втік. Бо міський аеропорт був заблокований.
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29.08.2022 22:52 Ответить
По перше: Конституція України, Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
По друге: Кримінальний кодекс України доповнено статтею 43-1 (виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України), якою передбачено виключення кримінальної відповідальності за діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам...
По третє: Також, статтею 43-1 Кримінального кодексу України передбачено виключення відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна.
Хотілося б просто розуміти у зв'язку з чим і що саме інкремінують Кривоносу і на основі чого ДБР збудилося і почало щось розслідувати?! Ми вже бачили ДО 24.02.2022 як ДБР збуджувалось по заявам та плівкам коллаборантів по відношенню до опозиційних =слугам= та Зеленьському політиків та просто громадян і схоже, що не дивлячись на війну не збирається зупинятись,
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30.08.2022 08:59 Ответить
Ну що Кривоніс, не на часі розбиратися зі зрадниками під час війни?
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30.08.2022 09:28 Ответить
Пане Сергію, правда на вашому боці, народ з вами, а зі свинями посадовими, ще розберуться компетентні хлопці. Ганьба фіскалам завжди і в цей нелегкий час теж. Слава Україні і Героям слава!
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30.08.2022 15:48 Ответить
Вот и всё, вот и здали генерала Кривоноса.
А всем рекомендовано закрыть рты и не рассказывать о этом и других беспределах дерьмозелёных *********, т.к.
"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ"
Вон оно как оказывается, что всего лишь для Победы надо!
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30.08.2022 20:05 Ответить
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