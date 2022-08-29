Войска РФ окопались на Херсонщине и отказываются идти в наступление, - командование "Південь"

Российские захватчики окопались и чувствуют себя в относительной безопасности среди железобетонных конструкций. А последние прицельные удары ВСУ в области еще сильнее снизили моральный дух врага.

Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, ситуация на южных направлениях остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины продолжают все контролировать.

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