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Новости Война
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Войска РФ окопались на Херсонщине и отказываются идти в наступление, - командование "Південь"

херсон,херсонщина

Российские захватчики окопались и чувствуют себя в относительной безопасности среди железобетонных конструкций. А последние прицельные удары ВСУ в области еще сильнее снизили моральный дух врага.

Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, ситуация на южных направлениях остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины продолжают все контролировать.

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армия РФ (19115) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+38
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29.08.2022 12:34
+25
По повідомленням,що поступають наша група військ «Каховка» ху*ярить їх не по дитячому прямо зараз! Слава ЗСУ!
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29.08.2022 12:45
+16
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29.08.2022 13:00
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Кацапський сучий потрох вже тіні своєї боїться , не те що висовуватися
та йти в атаку
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29.08.2022 12:34 Ответить
По повідомленням,що поступають наша група військ «Каховка» ху*ярить їх не по дитячому прямо зараз! Слава ЗСУ!
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29.08.2022 12:45 Ответить
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29.08.2022 12:34 Ответить
Шкода , що кацапу не відірвало голову і всі кінцівки 😠
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29.08.2022 12:51 Ответить
«Гардемарины, вперёд!»
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29.08.2022 12:53 Ответить
Жизнь удалась: личное транспортное средство, знакомство со знаменитостью - чего еще желать россиянину?
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29.08.2022 15:08 Ответить
Да это говно по фамилии Журавко - не россиянин, оно даже у нас было депутатом Верховной Рады, только не вспомню - ещё от рыгоаналов или уже от ОПЗЖопистов
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29.08.2022 16:53 Ответить
Верно. Рыгоанал. В 2015 сбежал в рашку. В апреле 2022 года вернулся в Херсонскую область.
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29.08.2022 19:41 Ответить
Ну що,з'їздив до України за стіралкою?
Тепер жонка довольнаа....
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29.08.2022 19:03 Ответить
Народна кмітливість: отак праску застосувати.
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29.08.2022 13:05 Ответить
ядерну бомбу доставать доведеться
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29.08.2022 12:34 Ответить
А яку ви перемогу ждете? Таку як у 45-му?
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29.08.2022 12:42 Ответить
окопались и сидят, тогда ВСУ пусть наступает, а они пусть там сидят и ждут
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29.08.2022 12:38 Ответить
Може нам теж треба сподiватися,що серед кацапiв знайдуться тi,хто розмiнують мiннi поля,та здадуть укрiп райони? Чи у них немаЭ "слуг народу"?
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29.08.2022 13:00 Ответить
Треба їх там іприкопать.
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29.08.2022 13:06 Ответить
Українські бійці продовжують успішно контратакувати росіян і повертати свої території.

Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.

"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
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29.08.2022 12:52 Ответить
Зуб даєш, що інформація правдива... Можна Пушіліна, бо мотовсроли і ***** чи Захарченка відкопувати треба 🤔🧐😁
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29.08.2022 12:59 Ответить
Sto teper vizu idiot sakrusitelnyje raketnije udari po kacapam Chersone i vokrug po skladam,stabam,vojenskim castiam.Kacapam skoro nado budet zdelat zest dobroj voli i ujti Nekakije forti zelezbetono nepomozet kacapam protiv Himars takze
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29.08.2022 12:54 Ответить
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29.08.2022 13:00 Ответить
Щодо медальок від Зеленського - стенула плечима і пішла собі далі. У нас дуже недостойна влада, яка тим не менше обрана переважною більшістю голосів на легітимних виборах. Можливо, на останніх легітимних виборах - до того все йде. Зеленський відзначатиме лояльних до себе людей, тому що може.

Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?

Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.

Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.

Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407 https://t.me/nuts_roses/1407

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29.08.2022 13:28 Ответить
Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного

а якщо не голослівно ?
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29.08.2022 16:28 Ответить
Да хай белые тапки одевают и ложатся. Наши Пацаны их отпоют.
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29.08.2022 13:52 Ответить
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29.08.2022 13:57 Ответить
 
 