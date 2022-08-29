Войска РФ окопались на Херсонщине и отказываются идти в наступление, - командование "Південь"
Российские захватчики окопались и чувствуют себя в относительной безопасности среди железобетонных конструкций. А последние прицельные удары ВСУ в области еще сильнее снизили моральный дух врага.
Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку", — сообщила Гуменюк.
По ее словам, ситуация на южных направлениях остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины продолжают все контролировать.
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та йти в атаку
Тепер жонка довольнаа....
Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.
"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?
Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.
Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.
Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407 https://t.me/nuts_roses/1407
а якщо не голослівно ?