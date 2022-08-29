IТ-армия вывела из строя более 450 российских онлайн-ресурсов за две недели, - Минцифры
Активисты киберфронта продолжают выводить из строя онлайн-ресурсы врага, расшатывать важные сферы жизни РФ и ослаблять экономику захватчика. В частности, айтишники блокировали сайты Центрального банка РФ, политической партии патриотов России и другие российские онлайн-ресурсы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве цифровой информации Украины.
"С 15 по 28 августа IТ-армия блокировала:
- Центральный банк РФ. Кибератака вывела из строя главное финансовое учреждение врага. Банку пришлось отключать свои услуги и обмен электронными документами. Это парализовало работу ЦБ с финучреждениями и реестрами и дестабилизировало работу банков России.
- Политическая партия пропагандистов и лжи "Справедливая Россия — патриоты — за правду". Все ресурсы партии промывки мозгов были недоступны. Чем дольше не будет работать сайт, тем меньше лжи будет распространяться в сети.
- Популярные онлайн сервисы перевода денег в россии. IТ-армия приостановила работу отечественных российских аналогов банковских сервисов, через которые россияне до сих пор могли оформлять международные виртуальные карты и переводить деньги. Восстанавливаем справедливость и следим, чтобы мировые санкции в России действовали, а возможностей их обходить в РФ не было.
- Сервис поиска работы. Российский сайт поиска работы SuperJob начал действовать в оккупированных регионах Украины. Это помогало захватчикам быстро открывать вакансии и трудоустраивать своих на оккупированных территориях, чтобы полноценно установить там свою власть. Мощная атака IТ-армии помешала их планам и положила вражеский сервис. Русским рабам не место в свободной Украине.
- Ритейл-компания DNS. Она разрешала россиянам беспрепятственно незаконно импортировать украинские товары в РФ. IТ-армия смогла помешать преступникам и остановила главный сайт компании, реализовавший контрабанду и незаконную прибыль врагу.
- Флагманские пропагандистские СМИ. Айтишники по очереди выводили из строя крупные пропагандистские российские медиа – ТАСС, РИА Новости, МК и отдельные их проекты. За время простоя эти ресурсы потеряли более миллиона потенциальных потребителей пропаганды.
- Сайты оккупантов в Крыму. 24 августа на главных страницах российских сайтов, действующих сейчас в Крыму, IТ-армия разместила поздравления с Днем Независимости Украины. Лишний раз напомнили врагу, что Крым – это Украина!
Продолжаем наказывать врага по всему миру. Верим в ВСУ и кибербойцов", - говорится в сообщении.
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Кому это все написано?
Без ВПН, зашел на https://www.superjob.ru/
... с ВПН - https://www.dns-shop.ru/
... без ВПН - https://tass.ru/ https://tass.ru/
Дальше надоело...