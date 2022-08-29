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В Европе призывают заморозить цены на газ: "Мы должны остановить это безумие"

газ,нафта

В Европе на фоне стремительного повышения стоимости энергоносителей распространяются призывы к ограничению цены на газ и ее обособлению от цены на электроэнергию.

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила о необходимости "замораживания" цен на газ, который значительно подорожал в результате сокращения Россией поставок в Европу.

"Следующие пять-десять зим будут ужасающими, если мы ничего не сделаем. Мы должны работать над замораживанием цен на газ", - написала она в твиттере.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ.

"Мы должны остановить безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. Мы не можем позволить путину ежедневно определять европейскую цену на электроэнергию", - заявил он.

Читайте: Россия сжигает газ вместо экспорта в Германию, - BBC 

Между тем Германия - крупнейший импортер российского газа в 2020 году - стремится увеличить запасы газа к зиме, несмотря на сокращение поставок Россией, и до октября заполнить газохранилища на 85%. В стране внедрены меры энергосбережения, и, как заявил министр экономики Роберт Хабек, вместе с закупкой газа у альтернативных поставщиков это позволило ускорить достижение целей, которые могут быть выполнены до начала сентября.

Газ (10223) Газпром (3183) россия (95413) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+20
Сначала ты сам добровольно попадаешь в сладкую зависимость, а потом с ней героически борешься
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29.08.2022 12:38
+18
А роботу АЕС відновити не пробували ? І капець газу кацапському!
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29.08.2022 12:39
+15
Лучше навсегда заморозить Парашу. А до этого её местами подогреть до 10 млн. градусов.
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29.08.2022 12:40
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Сначала ты сам добровольно попадаешь в сладкую зависимость, а потом с ней героически борешься
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29.08.2022 12:38 Ответить
А роботу АЕС відновити не пробували ? І капець газу кацапському!
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29.08.2022 12:39 Ответить
А АЭС может отапливать жилье?
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29.08.2022 13:13 Ответить
ні,звичайно,електрообігрівачі поки що не винайшли
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29.08.2022 13:45 Ответить
Лучше навсегда заморозить Парашу. А до этого её местами подогреть до 10 млн. градусов.
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29.08.2022 12:40 Ответить
та нічого з вами не станеться... будете цілувати ікону путлера в сраку і грітися
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29.08.2022 12:46 Ответить
Спочатку він вам газ перекриє,а потім страшним ранком ви прокинетеся від вибухів.
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29.08.2022 12:48 Ответить
Це ринкова економіка -- яку хочу ціну, таку і ставлю.
Хто не бажає -- ринок великий , шукайте де підходить.
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29.08.2022 12:49 Ответить
Позакривали АЕС, а тепер йой шо робити.
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29.08.2022 12:50 Ответить
***** посміхалось, давало гарнючі відкати деяким "лідерам" з ЄС продажним й саджало ***** ЄС на газову залежність. Тепер маємо результати продажності тих у кого в країні "немає корупції"....
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29.08.2022 12:51 Ответить
Хай Меркель подякують
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29.08.2022 12:53 Ответить
Чому довбойоби не будують газопровід з арабських країн?!

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29.08.2022 12:56 Ответить
сколько времени по твоему будут строить газопровод 5000км??? если по 1 км в день 13 лет. с двух сторон 6. для того что бы изготовить такое к-во труб нужно специальное пр-во которое есть в Украине, Китае и на паРаше. проще уничтожить это мерзкое гнездо и все месторождения на паРаше передать в собственность международного консорциума, а быдлуРУ давать продуктами.
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29.08.2022 13:07 Ответить
простой вопрос-ты лично видел в своей жизни хоть один газопровод, компрессорную станцию, (которых нужно будет построить 40 штук +изготовить турбины и оборудование для них), может видел как они строятся, как там работают люди, техника??? это тебе не водопровод по селу кинуть. только разработка, согласование и утверждение такого мега проекта займет минимум 2-3 года! изготовить такое количество труб это годы, и оборудование не в магазине, а тоже годы. именно поэтому проще построить за 1 год 6 газовозов, по 200 млн кубов каждый, и они справятся + украинские ПХГ, 200 млрд привезут легко. + после войны американцы вернуться к проекту сланцевого газа в Украине, в харьковской обл, там расчётная добыча 20 млрд в год, но тоже нужно 3-5 лет.
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29.08.2022 13:54 Ответить
ты не перепутал магистральный газопровод со своей сельской трубой низкого давления? еще раз, если ты тупой. для строительства международного магистрального газопровода необходимо сначала желание, потом голосование стран, создание консорциума, проект, согласование проекта во всех странах по всем инстанциям. если будет морская часть, еще сложней. как к.т.н. для примера - после принятия решения кабмином о строительстве электростанции, до пуска первого блока, при наличии средств, проходит не менее 5 лет. если ты строил коровник, и тебе дали кусок копии чертежа из архива, это не значит, что серьезные объекты строятся так же. СП1 от проекта до начала строительства прошло 10 лет.
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29.08.2022 20:13 Ответить
що таке ПдП?
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29.08.2022 22:54 Ответить
"німецькі і французькі концерни вклались в ПП, ПдП і вони не будуть будувати нову трубу.... "

8 млрд доларів північний потік 2 коштув. що вартує європі побудувати нову трубу?
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29.08.2022 22:55 Ответить
Вот ты, как специалист, как думаешь, реально провести газопровод с Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в Европу?

Его можно провести через Египет и Средиземное море либо через Ирак и Турцию.

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29.08.2022 23:23 Ответить
ну северный поток 2 построили за 8 лет.

если нанять много фирм, то можно и за 4 года построить.

написано же в статье, что следующие 5-10 зим будут тяжелыми. Так зачем их переживать, если можно вопрос решить за 4 года. и решить его окончательно!

До греции 3000 км, а там уже есть в европе своя разветвленная система из труб.
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29.08.2022 22:44 Ответить
неужели трудно понять! разработка и согласование проекта минимум 2-3 года. 40 компрессорных станций это 160 турбин, которые будут делать уже после подписания контракта и предоплаты, допустим 2 года. представь какое количество труб нужно изготовить??? умножь 1м/п трубы диаметр 1м вес 300 кг на длину 3000 км. если две нитки =2 млн тонн, а пропускная способность 2 млрд куб в год. украинская ГТС может обеспечить всю Европу, но это сотни ниток, сотни компрессорных станций, сотни миллионов тонн труб. вся СССР строила 10 лет. этот проект тоже на десятилетия. зачем? 10-15 современных газовозов легко перевезут 200 млрд куб в год для Европы, + терминал строится 3 месяца и цена копейки. похожий по длине газопровод строят 7 лет в Китай из сибири. проект на 15 лет, плановая прокачка АЖ до 30 млрд куб год!)))) цена уже больше 100 млрд$.
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30.08.2022 13:01 Ответить
вместимость танкера 100 млн кубов.

это нужно 200 танкеров, по 1 рейсу в месяц, чтобы 200 млрд кубов перевезти.
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30.08.2022 23:13 Ответить
дружище, не успокоишься никак, ценю, в спорах рождается истина. газовозы последних моделей возят 200 млн. флот из 50 кораблей за год перевезут необходимый объём. +это неуязвимые объекты для росийзких атак. в средине 2000х действительно был проект по газу из Катара, который лоббировала Турция, была большая дружба с Асадом, маршрут шел через Сирию. результат -спровоцированная решкой война.
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31.08.2022 11:26 Ответить
росія 1 грудня відключить всій європі газ, і потребує зняття санкцій. це 100%.

так що хай закачують свої газосховища.
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29.08.2022 12:59 Ответить
Так закачали уже на 80%. Просто ты не в курсе и приходишь сюда зраду писать
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29.08.2022 13:14 Ответить
В Німців на зиму ніколи не було вище 80-85% а ще є до осені багато часу, плюс працює вже ПдП через турцію і від початку війни не впав транзит через Україну... США робить поставки, Алжир... Не все так там пасмурно, просто хтось рішив заробити на маркеті і не дає газ на внутрішній ринок а тримає в сховищі щоб ціна росла...

До речі ми транзитуємо газ в Європу і скоріше всього цим газом розплачуються з нами за транзит...
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29.08.2022 13:43 Ответить
Европейцы неоднократно показывали свою непроходимую ТУПОСТЬ. Как можно вводить свободный рынок газа и продажу его на бирже если нет единой регулирующей системы у которой есть свободные запасы газа и возможность выбросить его в продажу таким образом снижая биржевую цену? Без этого вводить свободные цены на газ-это было безумием. Европе нужно законодательно ограничить верхние цены на нефть и газ. А Рашка всеравно будет продавать даже по низким ценам-поскольку без этих денег у Рашки будут серьезные проблемы
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29.08.2022 13:00 Ответить
Рынок газа был средством борьбы против российского газа. Но получилось то что получилось. Потому что в Европе работало тысячи предприятий прокладок зарабатывающих перепродажей российского газа. Покупают за 200, продают за 400-600. Это была золотая жила.
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29.08.2022 13:13 Ответить
ЗАМОРОЗЬТЕ ***** і його пАдругу меркель і буде вам радість
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29.08.2022 13:02 Ответить
А чего миндальничать. В ЕС итак уже давно полукоммунизм.
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29.08.2022 13:06 Ответить
Заставят Норвегию продавать газ по дешевке? Не говоря уже о других странах. Как по их мнению это должно работать.
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29.08.2022 13:29 Ответить
а не надо было привязывать газ к нефти,кретины...
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29.08.2022 13:34 Ответить
Газ давно уже отвязался и улетел в космос. 100 долларов за баррель по сравнению с этим смешная цена.
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29.08.2022 13:41 Ответить
Тем временем рабZeя сжигает газ из скважин миллионами кубометров...потому что рабZeянцы подключены к этому дерьму на 47%...денех нет...но они держацца...кубометр дров стоит 8 000 РЖУблей...а пенсия 9 000... нищеброды...
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29.08.2022 13:42 Ответить
Перш за все треба зупинити те божевілля, що відбувається зараз в Україні. Тим більше, що ми Європу постійно і наполегливо попереджали, що саме так і буде з газом, але нас не слухали. Тепер ми знову кажемо вам: забороніть росіянам візи у Європу, тому, що за деякий час у вас почнуться нові проблеми, а саме, коли вони почнуть у вас там "качати" свої права. Але, ви знову нас не чуєте. Тоді нічому не дивуйтесь.
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29.08.2022 13:47 Ответить
Житель подмосковного города Дубны хотел подключить газ...приехал в Москву в управление МосГаз...дали расклад...получается на все про все нужно 6 миллионов 440 тысч РЖУблей...🤣чувак развернулся и уехал домой к бабушке ..
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29.08.2022 13:48 Ответить
Гори росія синім полумям

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29.08.2022 14:22 Ответить
.. а Меркель ещё не посадили за предательство Германии-Европы?
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29.08.2022 15:51 Ответить
 
 