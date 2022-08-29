В Европе призывают заморозить цены на газ: "Мы должны остановить это безумие"

В Европе на фоне стремительного повышения стоимости энергоносителей распространяются призывы к ограничению цены на газ и ее обособлению от цены на электроэнергию.

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила о необходимости "замораживания" цен на газ, который значительно подорожал в результате сокращения Россией поставок в Европу.

"Следующие пять-десять зим будут ужасающими, если мы ничего не сделаем. Мы должны работать над замораживанием цен на газ", - написала она в твиттере.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ.

"Мы должны остановить безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. Мы не можем позволить путину ежедневно определять европейскую цену на электроэнергию", - заявил он.

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Между тем Германия - крупнейший импортер российского газа в 2020 году - стремится увеличить запасы газа к зиме, несмотря на сокращение поставок Россией, и до октября заполнить газохранилища на 85%. В стране внедрены меры энергосбережения, и, как заявил министр экономики Роберт Хабек, вместе с закупкой газа у альтернативных поставщиков это позволило ускорить достижение целей, которые могут быть выполнены до начала сентября.