ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области: Российские десантники сбежали с поля боя. ВИДЕО
Оперативная группировка войск "Каховка" сообщает, что оккупанты частично отошли со своих позиций на Херсонщине.
Об этом говорится в сообщении на странице Оперативной группировки войск "Каховка" в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - сообщили в Оперативной группировке.
"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - говорит оккупант на опубликованном "Каховкой" видео.
В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил: "Прорвана первая линия обороны россиян на Херсонском фронте".
Также, по его словам, только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ:
- Херсон;
- Антоновка;
- Алешки;
- Новая Каховка;
- Любимовка;
– Берислав.
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