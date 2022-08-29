РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Война
88 101 212

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области: Российские десантники сбежали с поля боя. ВИДЕО

Оперативная группировка войск "Каховка" сообщает, что оккупанты частично отошли со своих позиций на Херсонщине.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативной группировки войск "Каховка" в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - сообщили в Оперативной группировке.

"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - говорит оккупант на опубликованном "Каховкой" видео.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил: "Прорвана первая линия обороны россиян на Херсонском фронте".

Также, по его словам, только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ:

- Херсон;
- Антоновка;
- Алешки;
- Новая Каховка;
- Любимовка;
– Берислав. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ставил на колени и стрелял. СБУ собрала доказательную базу на еще одного "кадыровца", убившего 5-х гражданских в Буче. ФОТО

Хлань Сергей (86) Херсонская область (4731)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+112
Опаздываете с новостями. Гуменюк уже заявила, что наступление начато по нескольким направлениям. С Богом, панове!
показать весь комментарий
29.08.2022 13:38
+75
"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии"

Епічно, та безумовно. Бійтесь, суки!
показать весь комментарий
29.08.2022 13:38
+54
Мости розбомбити, орків окружити в Херсоні І ОБМІНЯТИ НА УСІХ АЗОВЦІВ І ІНЩИХ ВІЙСЬКОВО ПОЛОНЕНИХ ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ООН І ГУТТЕРЕША
Далі вигнати ОККУПАНТІВ з Криму
показать весь комментарий
29.08.2022 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Станіславський про відeо сказав : "Нe вeрю". Та для русні "сойдeт".
показать весь комментарий
29.08.2022 16:48 Ответить
****** цих лаптеногих гнойових свинособак без жалю і співчуття! Щоб пищали, як вьюни на сковородці!!!
показать весь комментарий
29.08.2022 17:13 Ответить
Все, власть выполнила все что обещала. И августовское контрнаступление и штурм Херсонской области. Молодец Зеленский.
показать весь комментарий
29.08.2022 17:33 Ответить
Мудак твій зелєбоба.
Повір старому полковнику, котрому розпвздорєзило коліно вщент. Таоє зелене чио винне у счмерті десятків тисяч громадян України
показать весь комментарий
29.08.2022 18:00 Ответить
шо ти мелеш, закусюй хоч іноді.
показать весь комментарий
30.08.2022 09:05 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2022 19:16 Ответить
Хлопці , дівчата , рідні , кохані , до сльоз пробило від новини , аж серденько мліє , бийте наволоч РЮску , давіть скотів безрогих , бережіть себе рідненькі , СЛАВА УКРАЇНІ СЛАВА ЗСУ !!!
показать весь комментарий
29.08.2022 20:41 Ответить
Дебилл должен запомнить еще одно предложение. Putin kaputt
показать весь комментарий
29.08.2022 20:48 Ответить
Коли знайшов свою половинку

показать весь комментарий
29.08.2022 21:21 Ответить
а че это журавко не на фронте кацапском? его там точно не убьют - с окопа его тупую башку точно не видно
показать весь комментарий
29.08.2022 22:50 Ответить
То пика від помідорів херсонських така червона )))
показать весь комментарий
30.08.2022 08:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 