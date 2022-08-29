ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области: Российские десантники сбежали с поля боя. ВИДЕО

Оперативная группировка войск "Каховка" сообщает, что оккупанты частично отошли со своих позиций на Херсонщине.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативной группировки войск "Каховка" в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - сообщили в Оперативной группировке.

"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - говорит оккупант на опубликованном "Каховкой" видео.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил: "Прорвана первая линия обороны россиян на Херсонском фронте".

Также, по его словам, только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ:

- Херсон;

- Антоновка;

- Алешки;

- Новая Каховка;

- Любимовка;

– Берислав.

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