ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод - базу армии оккупантов, - глава Бериславской РВА

ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание МОСТ, об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов.

"В настоящее время там большой пожар", - отмечает Литвинов.

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