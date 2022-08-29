ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод - базу армии оккупантов, - глава Бериславской РВА
ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание МОСТ, об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов.
"В настоящее время там большой пожар", - отмечает Литвинов.
Топ комментарии
+34 olele
показать весь комментарий29.08.2022 13:51
+29 5 копійок
показать весь комментарий29.08.2022 13:49
+27 arye z.
показать весь комментарий29.08.2022 13:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По словам экспертов и представителей Министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана «Москва» в Черном море в апреле и заканчивая нападением на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.
Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, загружая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. такого никто никогда до этого не делал - считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.
«Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. А они это сделали», - подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.
К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар» и недорогих пластиковых летающих аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.
Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.
Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с Макгайвером - героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из деликатных ситуаций.
Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.
Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты. К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного согласования с американскими и другими западными союзниками.
Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.
«Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопасности которой она уверена», - сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.
Це вже паніка
___________________________________________________________________________________
ВС РФ на крымском мысе Фиолент сбили собственную ракету "Оникс", которую запустили по Одесской области.
Вот он, дезорганизующий страх перед воздушными ударами ВСУ.
‼️Максимальне поширення
🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
Також невідомі ножем поранили громадянську дружину Ковальова. 38-річну жінку госпіталізовано до ЦРЛ Голопристанського району Херсонської області. РосЗМІ наразі повідомляють, що вона померла від поранення.
I вже мабуть за ноги тягнуть якусь чергову корабельну сосну- мiсце звiльнилось...
так що тепер, не руйнувати ? То дяку Зе клоуну скажіть за все хороше для України і за 7 міліардів у місяць.