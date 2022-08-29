Жителей Херсонщины просят сделать запасы пищи и воды, а также найти безопасные места, - Соболевский
Жителям оккупированных территорий Херсонщины нужно принять меры по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Жителям Херсонщины, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких!
Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков – по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких!" - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили практически все большие мосты на оккупированной Херсонщине.
Также стало известно, что украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://fictionhorizon.com/what-does-the-chair-is-against-the-wall-mean/ ну ви зрозуміли
Телеграм-канал Валерій Залужний - Ф Е Й К!
Є тільки один офіційний телеграм канал - це Головнокомандувач ЗС України @CinCAFU
Дотримуйтесь інформаційної гігієни.
@a_shtirlitz
Путлер уволил Оленевода ШойХу на дембель
Украина пошла в Наступление...
З нами Господь...💙💛👌👍💪💯💯