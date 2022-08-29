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Новости Война
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Жителей Херсонщины просят сделать запасы пищи и воды, а также найти безопасные места, - Соболевский

херсон

Жителям оккупированных территорий Херсонщины нужно принять меры по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Жителям Херсонщины, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких!

Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков – по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили практически все большие мосты на оккупированной Херсонщине.

Также стало известно, что украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

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Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+27
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29.08.2022 14:55
+22
Отступающих под Херсоном десантников с техникой ВС РФ накрыли Хаймарсами. Ракет не жалели. Выпустили 3-4 пакета.
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29.08.2022 15:11
+16
запаси коктейлів молотва ще треба, щоб тікаючу русню палити
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29.08.2022 14:47
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запаси коктейлів молотва ще треба, щоб тікаючу русню палити
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29.08.2022 14:47 Ответить
Погана ідея, їх жн одразу вб'ють, треба лише дистанційною вибухівкою
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29.08.2022 14:54 Ответить
Є більш прості засоби самогубства.
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29.08.2022 15:03 Ответить
У тимчасово окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть у бомбосховища
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29.08.2022 14:50 Ответить
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29.08.2022 14:55 Ответить
А також по можливостi надавати iнформацiю про мiсцезнаходження фашистських оккупантiв ,це прискорить визволення нашоi землi вiд росiйськоi мразоти
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29.08.2022 14:55 Ответить
И заготовить ссаных тряпок побольше для бегущих оккупантов!
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29.08.2022 15:01 Ответить
"...увага - повідомлення від ЗСУ нашим братам і сестрам у тимчасово окупованій зоні. Ослінчик стоїть коло хати. Ослінчик стоїть коло хати. Василь має довгі вуса. Василь має довгі вуса..."

https://fictionhorizon.com/what-does-the-chair-is-against-the-wall-mean/ ну ви зрозуміли
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30.08.2022 05:15 Ответить
Той хто посіяв вітер, пожне бурю. Хто прийшов з війною в Україну знайде тут свою смерть.
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29.08.2022 15:03 Ответить
Отступающих под Херсоном десантников с техникой ВС РФ накрыли Хаймарсами. Ракет не жалели. Выпустили 3-4 пакета.
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29.08.2022 15:11 Ответить
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29.08.2022 15:16 Ответить
Увага!

Телеграм-канал Валерій Залужний - Ф Е Й К!

Є тільки один офіційний телеграм канал - це Головнокомандувач ЗС України @CinCAFU

Дотримуйтесь інформаційної гігієни.

@a_shtirlitz
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29.08.2022 15:22 Ответить
на фейковому єрмак дописує ?
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29.08.2022 15:55 Ответить
Господи, вбережи голови наших Воїнів і освяти нашу Зброю.
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29.08.2022 16:23 Ответить
Из Британии прибыли морские котики Украины...Борис Джонсон благословил наших бойцов
Путлер уволил Оленевода ШойХу на дембель

Украина пошла в Наступление...
З нами Господь...💙💛👌👍💪💯💯
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29.08.2022 17:44 Ответить
Краще б цей заступник оголосив про сезон полювання та хорошу винагороду за голови свинособак які втікають,нехай херсонці трохи компенсували заподіяні їм збитки!
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29.08.2022 18:33 Ответить
Пристегните ремни - вы едете домой
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29.08.2022 19:50 Ответить
Треба було ще додати "...а якщо є можливість - заряджайте стовбури, беріть увесь інший реманент - і приєднуйтесь до рок-н-ролу!" 💥💥💥🔥🔥🔥
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30.08.2022 04:59 Ответить
 
 